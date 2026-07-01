Biển người đổ về trụ sở UBND TP.HCM thưởng thức trình chiếu 3D Mapping

Tối 1.7, chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 – 2.7.2026) với chủ đề: "Đổi mới và Hội nhập" được tổ chức trước trụ sở UBND TP.HCM (86 Lê Thánh Tôn, phường Sài Gòn).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM; bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; bà Nguyễn Thị Ngọc Xuân, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cùng nhiều lãnh đạo sở, ban ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, phường, xã.

Tối 1.7, đã diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh ẢNH: DUY ANH

Ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM phát biểu khai mạc ẢNH: DUY ANH

Phát biểu khai mạc buổi biểu diễn, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND TP.HCM cho biết: "Trong không gian rực sáng của thành phố mang tên Bác, trước công trình kiến trúc đã chứng kiến biết bao dấu mốc của lịch sử, chúng ta cùng có mặt ở đây để thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Ngày 2.7.1976 là một dấu son đặc biệt trong lịch sử TP.HCM. Từ thời khắc ấy, thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu, Người đã cống hiến trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Mang tên Người không chỉ là niềm vinh dự lớn lao mà còn là nguồn động lực để TP.HCM không ngừng vươn lên, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của cả nước.

Mở đầu màn trình diễn là hình tượng trống đồng cùng chim lạc truyền thống ẢNH: DUY ANH

"Đó không chỉ là một sự kiện hành chính hay một quyết định về địa danh. Đó còn là sự gửi gắm của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước về niềm tin, trách nhiệm và khát vọng đối với một đô thị luôn tiên phong trên hành trình dựng xây đất nước", ông Cường phát biểu.

Thông qua chương trình nghệ thuật này, ông Nguyễn Mạnh Cường mong muốn gửi tới nhân dân, bạn bè trong nước và du khách quốc tế thông điệp về một thành phố mang tên Bác - luôn nghĩa tình, năng động, sáng tạo, hội nhập và phát triển bền vững; một thành phố trân trọng quá khứ, vững bước trong hiện tại và tự tin hướng tới tương lai.

Điểm nổi bật của buổi trình diễn là kết hợp giữa văn hóa truyền thống và hiện đại ẢNH: DUY ANH

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, từ chiều tối, khu vực trước trụ sở UBND TP.HCM đã trở nên nhộn nhịp khi hàng ngàn người dân và du khách từ nhiều nơi đổ về chờ xem chương trình trình chiếu công nghệ 3D Mapping.

Dòng người đông đúc trên các tuyến đường Lê Thánh Tôn, Đồng Khởi cùng tiến về đường Nguyễn Huệ để tranh thủ tìm vị trí đẹp theo dõi chương trình. Nhiều gia đình đưa theo con nhỏ, nhóm bạn trẻ mang theo máy ảnh, điện thoại sẵn sàng ghi lại những khoảnh khắc đẹp của đêm diễn.

Khi những tia sáng đầu tiên của màn trình chiếu 3D Mapping phủ kín mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM, cả quảng trường tiếng reo hò, xen lẫn những tràng pháo tay thích thú. Nhiều người liên tục đưa điện thoại ghi hình, lưu lại những hình ảnh rực rỡ và sống động của chương trình giữa không gian trung tâm TP.HCM.

Dưới đây là những hình ảnh mà Báo Thanh Niên ghi lại trong đêm biểu diễn nghệ thuật và trình chiếu 3D Mapping nhân kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thành phố Sài Gòn - Gia Định được thể hiện qua màn hình ẢNH: DUY ANH

Hình ảnh chợ Bình Tây nổi tiếng ở TP.HCM ẢNH: DUY ANH

Tiết mục trình diễn 3D Mapping ấn tượng, đẹp mắt ẢNH: DUY ANH

Khung cảnh TP.HCM hiện đại qua màn trình chiếu ẢNH: DUY ANH

Một phân cảnh trong buổi trình chiếu 3D Mapping ẢNH: DUY ANH

Giữa phần trình chiếu là phần trình diễn của ca sĩ Izara Thiên Nga ẢNH: DUY ANH

Nhiều người dân thích thú dùng điện thoại trực tiếp buổi biểu diễn ẢNH: DUY ANH