Mở rộng quan hệ Việt - Mỹ theo hướng thực chất, đi vào chiều sâu

Chúc mừng Đại sứ Marc Knapper kết thúc tốt đẹp nhiệm kỳ tại VN với nhiều kết quả tích cực, Chủ tịch nước Lương Cường điểm lại một số sự kiện nổi bật trong quan hệ VN - Mỹ giai đoạn Đại sứ Marc Knapper công tác tại VN, trong đó có việc hai nước nâng cấp quan hệ lên mức Đối tác chiến lược toàn diện - cấp độ hợp tác cao nhất trong chính sách đối ngoại của VN; đánh giá cao những đóng góp tích cực của Đại sứ góp phần đưa quan hệ hai nước tiếp tục phát triển hiệu quả, bền vững.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Mỹ tại VN Marc Knapper ẢNH: TTXVN

Chủ tịch nước cũng bày tỏ ấn tượng với tình cảm mà Đại sứ Marc Knapper dành cho đất nước, con người và văn hóa VN; đồng thời gửi lời cảm ơn Chính phủ và Đại sứ quán Mỹ đã hỗ trợ hơn 2 triệu USD cho các địa phương của VN chịu thiệt hại do thiên tai trong năm qua, thể hiện tinh thần nhân đạo và sự sẻ chia kịp thời của Chính phủ và nhân dân Mỹ dành cho người dân VN trong thời điểm khó khăn.

Về hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh, Chủ tịch nước đánh giá đây là điểm sáng và tầm quan trọng đặc biệt, đồng thời ghi nhận nỗ lực bền bỉ của Đại sứ Marc Knapper, đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước khẳng định VN nhất quán thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. VN luôn coi trọng quan hệ với Mỹ, mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ theo hướng ngày càng thực chất, đi vào chiều sâu trong nhiều lĩnh vực, tương xứng với tiềm năng, đáp ứng nhu cầu, lợi ích nhân dân hai nước.

Trân trọng cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường dành thời gian tiếp, Đại sứ Marc Knapper bày tỏ nhất trí với các đánh giá của Chủ tịch nước về quan hệ VN - Mỹ; đồng thời tin tưởng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện VN - Mỹ sẽ không ngừng lớn mạnh, tiếp tục là hình mẫu trong quan hệ quốc tế về hòa giải, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai.