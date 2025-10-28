Tổng Bí thư Tô Lâm thăm Anh: 5 trụ cột hợp tác được kỳ vọng

5 trụ cột hợp tác thực chất được kỳ vọng

Nhận lời mời của Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Anh từ ngày 28 - 30.10.

Tổng Bí thư Tô Lâm và phu nhân rời Hà Nội, lên đường thăm chính thức Anh ẢNH: TTXVN

Trả lời phỏng vấn Báo Thanh Niên nhân dịp chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Tô Lâm, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew khẳng định chuyến thăm là một sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng và mang tính lịch sử.

"Đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tới Anh sau 13 năm. Chuyến thăm đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước, đưa mối quan hệ này lên một tầm cao hơn", Đại sứ Frew nhấn mạnh.

Đại sứ Anh cho rằng điểm nổi bật của chuyến thăm là đối thoại chính trị cấp cao giữa các nhà lãnh đạo hai nước.

"Việc duy trì lòng tin và đối thoại ở cấp cao nhất sẽ giúp hai nước cùng thúc đẩy lợi ích chung - từ tự do thương mại, an ninh toàn cầu đến ứng phó với các thách thức quốc tế trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn", Đại sứ Frew chia sẻ.

Đại sứ Iain Frew bày tỏ sự lạc quan và kỳ vọng lớn vào những kết quả thực chất mà chuyến thăm sẽ mang lại. Đồng thời, vạch ra 5 lĩnh vực trọng tâm mà hai bên sẽ tập trung củng cố và làm sâu sắc hơn.

Thứ nhất, về hợp tác kinh tế và công nghệ, sẽ tiếp tục đẩy mạnh hợp tác kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, và các công nghệ mới nổi - những yếu tố then chốt cho giai đoạn phát triển tiếp theo của Việt Nam.

Thứ hai, ở lĩnh vực tài chính, Việt Nam đang hướng tới xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng. Anh đang hợp tác chặt chẽ để chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển lĩnh vực tài chính chuyên nghiệp và dịch vụ pháp lý. Sự phát triển của ngành tài chính sẽ tạo nguồn vốn cho sự phát triển bền vững của toàn nền kinh tế.

Thứ ba, trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo kỹ năng, đây sẽ tiếp tục là trọng tâm trong các thỏa thuận mới.

Thứ tư, ở lĩnh vực chuyển đổi xanh, hợp tác năng lượng và chuyển đổi xanh sẽ được đẩy nhanh. "Tôi tin rằng các cuộc thảo luận tại London sẽ cụ thể hóa tham vọng thành các chương trình hợp tác thực tế, mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia", Đại sứ Frew chia sẻ.

Thứ 5, về hợp tác toàn cầu, trong bối cảnh toàn cầu đầy thay đổi, vị đại sứ nhận định, hai nước có nhiều lợi ích chung - từ bảo vệ hệ thống quốc tế dựa trên luật lệ, đến đảm bảo thương mại tự do, chuỗi cung ứng an toàn và ổn định. Chuyến thăm sẽ định hướng cho hai nước hợp tác sâu rộng hơn trong tương lai.

Những thành tựu ấn tượng trong 15 năm Đối tác chiến lược

Nhìn lại chặng đường 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập Quan hệ Đối tác chiến lược, Đại sứ Iain Frew bày tỏ sự vui mừng và ấn tượng với những tiến triển vượt bậc trên mọi lĩnh vực.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew ngày 17.10 ẢNH: TTXVN

Về thương mại và đầu tư, Đại sứ đặc biệt ấn tượng với tốc độ tăng trưởng. "Trong vòng 1 thập kỷ qua, kim ngạch thương mại hai chiều đã gần như tăng gấp 3, hiện đạt hơn 9 tỉ bảng Anh mỗi năm", Đại sứ thông tin.

Sự phát triển mạnh mẽ này, theo Đại sứ Frew, được củng cố bởi Hiệp định thương mại tự do song phương (UKVFTA) và việc Anh chính thức gia nhập Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) vào năm ngoái với sự ủng hộ của Việt Nam.



Trong lĩnh vực giáo dục, Đại sứ đánh giá có sự hợp tác "rất ấn tượng". Ông cho biết, trong 15 năm qua, đã có hơn 75.000 sinh viên Việt Nam học tập tại Anh và hiện có khoảng 12.000 sinh viên theo học mỗi năm.

"Điều quan trọng hơn là việc này giúp xây dựng những cây cầu kết nối giữa hai quốc gia. Những con người từng học tập, sinh sống tại Anh giờ đây đang đóng góp cho xã hội và giúp hai nước ngày càng gắn kết hơn", ông Frew nhìn nhận.

Hợp tác về khí hậu cũng phát triển "rất mạnh mẽ", đặc biệt sau cam kết lịch sử của Việt Nam tại COP26 (năm 2021) về mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Hai nước đang hợp tác chặt chẽ qua quan hệ Đối tác chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP). Đại sứ tiết lộ, mới đây một phái đoàn năng lượng Anh đã thăm Việt Nam để hỗ trợ phát triển ngành điện gió ngoài khơi, một lĩnh vực mà Anh có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Ngoài ra, hợp tác quốc phòng và an ninh cũng là một mảng "rất năng động", với việc Anh hỗ trợ Việt Nam trong các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, đóng góp vào an ninh khu vực và toàn cầu.

"Tôi tin rằng với những đối tác như Anh, cùng với việc nắm bắt cơ hội và vượt qua các thách thức toàn cầu, Việt Nam hoàn toàn có khả năng tiếp tục thành công và hiện thực hóa khát vọng và tiềm năng to lớn của mình trong giai đoạn phát triển mới này", Đại sứ Frew nhấn mạnh.