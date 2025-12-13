Đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò cầu nối

Tiếp Đại sứ Ai Cập Hany Mostafa Mohamed Mostafa Hassan, Chủ tịch nước bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Ai Cập tháng 8 vừa qua; khẳng định Việt Nam coi trọng vai trò, vị thế và đóng góp của Ai Cập đối với hòa bình và ổn định khu vực; chúc mừng những thành tựu của Ai Cập trong thực hiện Tầm nhìn 2030.

Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Ấn Độ Tshering W.Sherpa ẢNH: TTXVN

Chúc mừng Đại sứ Ấn Độ Tshering W.Sherpa nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp với Ấn Độ; mối quan hệ được các bậc tiền bối, các thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp, được thử thách qua lịch sử, ủng hộ lẫn nhau trong đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước trước đây và trong công cuộc phát triển đất nước ngày nay.

Chào mừng Đại sứ Cộng hòa Chile Nasly Isabel Bernal Prado nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Chủ tịch nước tin tưởng Đại sứ sẽ đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Tiếp Đại sứ Cộng hòa Singapore Rajpal Singh, Chủ tịch nước khẳng định Singapore là người bạn thân thiết, đối tác kinh tế then chốt của Việt Nam; bày tỏ hài lòng quan hệ chính trị giữa hai nước hết sức tin cậy, gần gũi, duy trì đều đặn các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao và các cấp trên tất cả các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội; các cơ chế hợp tác song phương được phát huy hiệu quả; hợp tác văn hóa, giáo dục, giao lưu nhân dân ngày càng khởi sắc.

Phát biểu tại lễ trình Quốc thư của các Đại sứ kiêm nhiệm tại Việt Nam đến từ các nước: Latvia, Albania, Nepal, Uzbekistan, Djibouti, Gabon, Guinea Xích đạo, Somalia, Chad và Paraguay, Chủ tịch nước cho biết trong bối cảnh thế giới chứng kiến nhiều biến động sâu sắc về địa chính trị, kinh tế và an ninh, cùng các thách thức truyền thống và phi truyền thống đan xen, Việt Nam kiên trì phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục đổi mới và cơ cấu lại nền kinh tế để hướng tới mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Chủ tịch nước vui mừng nhận thấy, vượt qua khoảng cách địa lý, dựa trên nền tảng tình cảm truyền thống hữu nghị tốt đẹp, quan hệ giữa Việt Nam với các nước bạn bè tại các khu vực Nam Á, Trung Á, châu Phi, Mỹ La tinh, Baltic và Balkan không ngừng được thúc đẩy và đạt được nhiều bước tiến tích cực.

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Việt Nam thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, là bạn, là đối tác tin cậy và thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế. Việt Nam cũng trân trọng sự ủng hộ và tình cảm mà bạn bè quốc tế dành cho Việt Nam trong suốt quá trình đấu tranh giành độc lập và xây dựng đất nước; đồng thời sẵn sàng làm cầu nối giữa các nước với ASEAN nhằm tăng cường liên kết kinh tế và mang lại lợi ích cho các nước tầm trung và đang phát triển.

Nhấn mạnh Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi để các Đại sứ hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chủ tịch nước đề nghị các Đại sứ phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy trao đổi đoàn, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hợp tác song phương và đa phương, qua đó góp phần thiết thực vào quan hệ hữu nghị và lợi ích chung của mỗi quốc gia.