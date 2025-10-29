Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, thiết thực cho ASEAN

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp. Những kết quả quan trọng đạt được sẽ tiếp thêm sức sống cho tiến trình liên kết khu vực, gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Cộng đồng ASEAN "bao trùm và bền vững" theo đúng chủ đề của năm 2025, giúp ASEAN sẵn sàng vững bước trên chặng đường phát triển mới với 11 thành viên.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28 ẢNH: TTXVN

Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố Chủ đề Năm ASEAN 2026 của Philippines là "Cùng chèo lái tới tương lai" (Navigating our future together) với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn đại biểu cấp cao VN do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN. Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa VN với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương. Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của VN tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết phát triển quốc gia với phát triển khu vực.

Qua đó, VN tiếp tục thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.