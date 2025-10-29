Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Việt Nam tiếp tục đóng góp tích cực, thiết thực cho ASEAN

TTXVN
TTXVN
29/10/2025 06:45 GMT+7

Chiều 28.10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các nước thuộc Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tham dự lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan cùng lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN từ Malaysia sang Philippines.

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương với hơn 20 hoạt động, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị liên quan đã thành công tốt đẹp. Những kết quả quan trọng đạt được sẽ tiếp thêm sức sống cho tiến trình liên kết khu vực, gia tăng sức mạnh tổng hợp và vị thế của Cộng đồng ASEAN "bao trùm và bền vững" theo đúng chủ đề của năm 2025, giúp ASEAN sẵn sàng vững bước trên chặng đường phát triển mới với 11 thành viên.

Việt Nam tích cực đóng góp tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 - Ảnh 1.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28

ẢNH: TTXVN

Tiếp nhận vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2026 từ Thủ tướng Malaysia, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. công bố Chủ đề Năm ASEAN 2026 của Philippines là "Cùng chèo lái tới tương lai" (Navigating our future together) với 3 ưu tiên lớn là củng cố hòa bình và an ninh, tăng cường các hành lang thịnh vượng, và thúc đẩy trao quyền cho người dân.

Trong khuôn khổ hội nghị, Đoàn đại biểu cấp cao VN do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đã tham gia tích cực, đóng góp hiệu quả vào gần 20 hoạt động đa phương, chia sẻ nhiều định hướng quan trọng định hình tương lai của ASEAN. Quan hệ hữu nghị và hợp tác thực chất giữa VN với các đối tác cũng được thúc đẩy thực chất thông qua hơn 20 cuộc tiếp xúc song phương. Các đóng góp, đề xuất và sáng kiến của VN tập trung thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN đoàn kết, tự cường, bao trùm và bền vững, lấy người dân làm trung tâm, gắn kết phát triển quốc gia với phát triển khu vực.

Qua đó, VN tiếp tục thể hiện vai trò thành viên chủ động, tích cực và có trách nhiệm, đóng góp thiết thực vào củng cố đoàn kết nội khối, nâng cao vai trò trung tâm của ASEAN, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực.

Ngày 28.10, trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28, Hội nghị Cấp cao Kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - New Zealand, và Hội nghị Cấp cao ASEAN - Úc lần thứ 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã gặp song phương Quốc vương Brunei Darussalam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Thủ tướng Timor Leste Xanana Gusmão; họp thường niên lần thứ 2 với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong...

Tối cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đoàn đại biểu VN rời thủ đô Kuala Lumpur về nước, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác.

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với đại sứ Việt Nam tại các nước ASEAN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có cuộc làm việc với Đại sứ Việt Nam tại các nước trong khu vực ASEAN có biển liền kề với Việt Nam và Trưởng phái đoàn Việt Nam tại ASEAN.

Thủ tướng Phạm Minh Chính ASEAN Malaysia Hội nghị cấp cao ASEAN
