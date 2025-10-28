Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Thủ tướng kết thúc chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN 47

Đậu Tiến Đạt
28/10/2025 23:17 GMT+7

Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đã rời Malaysia về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Tối 28.10, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn Việt Nam đã rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan.

Thủ tướng kết thúc chuyến tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47- Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính rời Kuala Lumpur về nước, kết thúc thành công chuyến công tác tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 47 và các hội nghị cấp cao liên quan

ẢNH: NHẬT BẮC

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết, trong thành công chung, những phát biểu sâu sắc, chân tình, thẳng thắn của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại các hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của hòa bình, ổn định, nêu rõ đây là điều kiện tiên quyết cho phát triển, đề cao ý nghĩa của đoàn kết ASEAN, khẳng định cam kết của Việt Nam đóng góp cho ASEAN, vì lợi ích thiết thân của người dân và doanh nghiệp.

"Những chia sẻ của Thủ tướng, đặc biệt là đề xuất ASEAN phát huy mạnh mẽ ba nguồn lực chiến lược - sức mạnh đoàn kết, sức sống năng động và sức bật đổi mới - đã được các nước thành viên và đối tác ghi nhận, đánh giá cao về tinh thần trách nhiệm, tính đúng đắn của nội dung và tính khả thi, hiệu quả của phương hướng triển khai", ông Giang khẳng định.

Chỉ trong 3 ngày dự hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có các cuộc gặp, tiếp xúc song phương với lãnh đạo khoảng hơn 20 đối tác bao gồm toàn bộ các quốc gia ASEAN, nhiều lãnh đạo các nước đối tác lớn, lãnh đạo các tổ chức quốc tế và khu vực. Các cuộc gặp, trao đổi tuy ngắn nhưng đạt nhiều kết quả cụ thể và thực chất, nổi bật nhất là:

Thứ nhất, tin cậy chính trị giữa Việt Nam và các nước được tăng cường. Các nước đều mong muốn đẩy mạnh quan hệ với Việt Nam. Việc Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường, tân Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, Tổng thống Brazil Lula da Silva, Thủ tướng Canada Mark Carney và nhiều lãnh đạo khác đều nhất trí với đề nghị của Việt Nam về tăng cường trao đổi đoàn cấp cao thời gian tới cho thấy các nước nhìn nhận, đánh giá cao vai trò của Việt Nam ở khu vực, ủng hộ Việt Nam ổn định, phát triển, đóng vai trò ngày càng quan trọng trong ASEAN và trên trường quốc tế.

Thứ hai, Việt Nam và các đối tác quan trọng, chủ chốt đã "chốt" được nhiều vấn đề quan trọng phản ánh lợi ích chung của Việt Nam với các đối tác. Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường nhất trí tích cực thúc đẩy việc khởi công tuyến đường sắt cao tốc Hà Nội - Hải Phòng - Lào Cai. Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết sẽ sớm công bố dự án trị giá 20 triệu USD xây dựng thành phố thông minh ven biển thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu.

Phó chủ tịch Ngân hàng Thế giới Carlos Felipe Jaramillo khẳng định sẽ đáp ứng các đề nghị của Việt Nam về việc huy động nguồn lực nhanh, hiệu quả hơn trong hỗ trợ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt, điểm nhấn rất quan trọng dịp này là Việt Nam và Mỹ đã công bố Tuyên bố chung về Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng ngày 26.10.

"Đó đều là những bước tiến quan trọng góp phần tạo nền tảng ổn định, bền vững trong quan hệ của Việt Nam với các đối tác quan trọng, chủ chốt, góp phần huy động thêm nguồn lực bên ngoài để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước, đặc biệt là mục tiêu tăng trưởng hai con số từ sau Đại hội Đảng XIV", ông Giang nhấn mạnh.

Thứ ba, trong trao đổi, có thể thấy các đối tác thực sự ủng hộ, mong muốn Việt Nam đóng vai trò lớn hơn trong ASEAN, ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế.

Lãnh đạo nhiều nước và tổ chức quốc tế rất ấn tượng với tốc độ phát triển của Việt Nam trong mấy chục năm qua. Các đối tác đều khẳng định coi trọng vai trò, vị thế của Việt Nam, mong muốn Việt Nam ủng hộ thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các nước với ASEAN. Điều này cho thấy các nước nhìn nhận Việt Nam là một trong những quốc gia thành viên chủ chốt, có khả năng dẫn dắt trong ASEAN.

Ngày 28.10, tại Kuala Lumpur, Malaysia, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các nhà lãnh đạo ASEAN và Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN - Trung Quốc lần thứ 28.

Thủ tướng Phạm Minh Chính Malaysia ASEAN
Bình luận (0)

