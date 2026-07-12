Đem đạo vào đời: Phật giáo Hòa Hảo và những chuyến xe cấp cứu 0 đồng

Trụ sở văn phòng của Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP.HCM không chỉ là nơi hội họp đạo sự, nơi đây còn là "trạm dừng chân" của những chuyến xe cấp cứu 0 đồng và là mái ấm tạm thời cho những bệnh nhân nghèo xa xứ. Ở đây mỗi ngày là một hành trình thiện nguyện xuyên suốt của đạo, nơi mà việc giúp người không chỉ là trách nhiệm, mà đã trở thành "xương sống" trong máu thịt của mỗi tín đồ.

Lấy triết lý từ thiện làm "xương sống" của đạo

Ông Trần Văn Đạt - Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP.HCM nói rằng trong hệ thống giáo lý của đạo, hoạt động từ thiện xã hội được xác định là "xương sống", và là một trong những chương trình đạo sự trọng tâm do Đức Huỳnh giáo chủ từng đề ra. Ngay từ ngày đầu khai đạo, Ngài đã dùng việc bốc thuốc, cứu người để gieo duyên và tạo niềm tin mạnh mẽ với dân chúng.

Đội hình xe cấp cứu của đạo Phật giáo Hòa Hảo có mặt nhiều ở các tỉnh miền Tây và TP.HCM ẢNH: NVCC

Thay vì dùng những triết lý cao siêu khó hiểu, đạo Phật giáo Hòa Hảo hướng tín đồ đến việc thực hành dễ hiểu, dễ làm nhất là pháp tu tịnh độ, niệm Phật và giúp đỡ người yếu thế. Làm việc thiện không chỉ là giúp người, mà còn mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình.

Nhất là từ giáo lý rất quan trọng trong cách hành đạo của Đức Huỳnh giáo chủ là tứ đại trọng ân như: ân tổ tiên cha mẹ, ân đất nước, ân tam bảo, ân đồng bào và nhân loại. Cũng từ đó, tinh thần vị tha, bác ái này đã ăn sâu vào tư tưởng của mỗi người dân vùng sông nước miền Tây nói riêng và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo cả nước nói chung.

Theo ông Đạt, một trong điểm nhấn hành thiện của đạo là đội xe cấp cứu 0 đồng, chuyển bệnh miễn phí từ các tỉnh miền Tây đến TP.HCM khám, chữa bệnh và ngược lại. Dù tiếng chuông điện thoại vang lên lúc nửa đêm rạng sáng, chỉ cần người dân hay tín đồ liên lạc nhờ hỗ trợ đưa người thân về quê. Chỉ ít phút sau, những chiếc xe cấp cứu mang logo Phật giáo Hòa Hảo rời trụ sở Ban đại diện tại TP.HCM sẽ lặng lẽ lăn bánh ngay trong đêm.

Ông Đạt thống kê, hiện nay toàn đạo có trăm chiếc xe cấp cứu từ thiện hoạt động khắp các tỉnh thành. Tại nhiều xã ở miền Tây, mỗi ban trị sự sở hữu từ 2 đến 15 xe cấp cứu. Riêng Ban đại diện ở TP.HCM đã có 4 xe ngày đêm lăn bánh.

Các tín đồ thường xuyên chung tay đóng góp cho công tác từ thiện ẢNH: PHẠM HỮU

Toàn bộ kinh phí mua xe, bảo trì và hỗ trợ tài xế đều do tín đồ và các nhà hảo tâm đóng góp tự nguyện. Có những gia đình tín đồ hào phóng đóng góp hằng tháng từ 10 đến 20 triệu đồng một cách thoải mái để duy trì hoạt động này. Tại Ban đại diện TP.HCM có tổ điều hành chuyên nghiệp, nắm giữ số điện thoại của hàng trăm tài xế để sẵn sàng điều phối xe ngay lập tức khi có cuộc gọi cấp cứu.

Những chuyến xe này thường xuyên xuất hiện tại các bệnh viện lớn như Chợ Rẫy, Ung bướu TP.HCM để đưa bệnh nhân nghèo hoặc người quá cố về quê. Những chuyến xe đó dường như đã trở thành cứu cánh cuối cùng giúp họ vơi đi nỗi đau mất mát. Đối với những tín đồ, đây dường như đã trở thành một "luật bất thành văn" trong việc hành đạo của Phật giáo Hòa Hảo. Những trường hợp như vậy diễn ra rất nhiều nhưng khiến là ông Đạt nhớ nhất: "Có 1 bệnh nhân tử vong tại bệnh viện nhưng gia đình đã kiệt quệ, trong túi chỉ còn vỏn vẹn 100.000 – 200.000 đồng, không đủ tiền trả phí dịch vụ xe cấp cứu về quê đến vài triệu đồng. May mắn lúc đó tôi gặp được và liền lập tức điều xe chở bà con về tận Bạc Liêu để lo hậu sự".

Bếp ăn ấm tình và nơi tạm trú cho người nghèo

Bên cạnh đội xe cứu thương, các chi hội từ thiện trực thuộc ban đại diện TP.HCM như: Bảo Hòa, Nhân Hòa, Bảo Dân... cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ bệnh nhân nghèo trong suốt hàng chục năm qua. Riêng chi hội Bảo Hòa, người đứng đầu cũng là tín đồ của đạo Phật giáo Hòa Hảo mỗi ngày cung cấp hơn 1.000 suất cơm chay miễn phí cho bệnh nhân tại bệnh viện Chợ Rẫy và Ung bướu TP.HCM. Thậm chí, các đơn vị từ thiện này này còn hỗ trợ viện phí lên tới hàng chục triệu đồng cho những ca bệnh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được địa phương xác nhận.

Làm việc thiện luôn được coi là "xương sống" của đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: PHẠM HỮU

Ngoài ra, ông Đạt cho hay, văn phòng Ban đại diện tại TP.HCM còn được tận dụng làm nơi lưu trú miễn phí cho những bệnh nhân điều trị ngoại trú. Hễ những tín đồ ở các tỉnh về TP.HCM chữa bệnh trường kỳ đều có thể ở lại miễn phí tại văn phòng. Chưa kể, họ được lo từ chỗ ngủ, tắm giặt đến ăn uống, thậm chí chi phí đi lại đều được đài thọ. Đặc biệt, từ năm 2018 đến nay, nơi đây còn mở cửa đón hàng trăm sinh viên nghèo từ các tỉnh miền Tây đến tá túc để các em yên tâm học tập.

Ông Đạt nói rằng dù còn gặp khó khăn về cơ sở vật chất nhưng tinh thần giúp người vẫn luôn là động lực để Phật giáo Hòa Hảo nhân rộng thêm các mô hình từ thiện. "Như một lẽ tự nhiên, bất kể xã hội tiến bộ đến đâu thì vẫn luôn có những người cần giúp đỡ, và những tín đồ áo nâu vẫn luôn sẵn lòng có mặt với tất cả sự khiêm nhường và lòng bác ái", ông Đạt bày tỏ.