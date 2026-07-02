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Đời sống Cộng đồng

Hàng trăm đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo dự đại lễ khai đạo 18 tháng 5 âm lịch

Phạm Hữu
Phạm Hữu
Sáng 2.7, hàng trăm đồng đạo cùng đại diện các cơ quan, tổ chức và chức sắc nhiều tôn giáo đã dự đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo tại TP.HCM, lan tỏa tinh thần "học Phật tu nhân", chung tay vì cộng đồng.

Từ sáng sớm 2.7, hàng trăm đồng đạo đã hân hoan có mặt tại văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại TP.HCM (1334 đường Võ Văn Kiệt, phường Chợ Lớn, TP.HCM) để chuẩn bị cử hành đại lễ.

Đến tham dự và chúc mừng đại lễ khai đạo 18 tháng 5 âm lịch của đạo Phật giáo Hòa Hảo có đại diện Sở Dân tộc - Tôn giáo TP.HCM, MTTQ Việt Nam TP.HCM, chính quyền địa phương, nhiều chức sắc tôn giáo...

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 1.

Từ sáng sớm, nhiều đồng đạo, cùng quan khách đã đến Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại TP.HCM tham dự đại lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 2.

Nhiều đồng đạo chung tay, đóng góp vào công tác từ thiện của giáo hội

ẢNH: PHẠM HỮU

Phát biểu khai mạc đại lễ 18 tháng 5 âm lịch, ông Trần Văn Đạt - Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa hảo TP.HCM cho biết hôm nay trung tâm An Hòa Tự và tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, cũng như tại trụ sở nơi làm việc của ban đại diện ở các tỉnh, xã, phường, nhóm sinh hoạt tôn giáo với trên 200 địa điểm đã đồng loạt tổ chức đại lễ ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo.

Ông Trần Văn Đạt cho biết đại lễ năm nay cũng là dịp để đồng đạo Phật giáo Hòa Hảo nhìn lại chặng đường đã qua của toàn đạo. Với sự giúp đỡ, trợ duyên của các tổ chức và cá nhân, các chương trình đạo sự trọng tâm đều đạt được kết quả năm sau cao hơn năm trước. Do đó, cũng cố thêm niềm tin vào giáo phái và đường hướng hành đạo gắn kết với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Kỷ niệm đại lễ năm nay, đạo Phật giáo Hòa Hảo đã đi hết chặng đường 1,5 năm của nhiệm kỳ (2024 – 2029), toàn đạo đã hoàn thành xuất sắc các chương trình, kế hoạch đại sự trong 18 tháng. Trong đó nổi bật là hoàn thành chủ trương hợp nhất các tổ chức của giáo hội theo địa giới hành chính của Nhà nước. Toàn đạo đã đóng góp cho an sinh xã hội trong năm đạo thứ 86 trên 600 tỉ đồng.

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 3.

Đại diện chức sắc nhiều tôn giáo cũng có mặt để dự đại lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 5.

Ông Trần Văn Đạt - Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa hảo TP.HCM phát biểu tại buổi lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng chia sẻ và chúc mừng đến đại lễ diễn ra tại TP.HCM, các đại diện sở, ban ngành, MTTQ Việt Nam TP.HCM đã gửi hoa chúc mừng. Ngoài ra, đại diện UB MTTQ Việt Nam phường Chợ Lớn cũng đọc lại thư chúc mừng của bà Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam gửi đến đồng đạo nhân dịp đại lễ khai đạo Phật giáo Hòa Hảo năm 2026.

Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc, Trưởng ban Ban mục vụ đối thoại liên tôn, Tổng giáo phận TP.HCM bày tỏ niềm vui và trân trọng những thành tựu mà Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã đạt được trong gần một thế kỷ qua. Linh mục nhấn mạnh rằng, tinh thần dấn thân của các cư sĩ Phật giáo Hòa Hảo chính là tấm gương sáng về việc thực thi giáo huấn của Đức Huỳnh giáo chủ.

Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc nhắc đến tinh thần "độ đời" của Đức Huỳnh giáo chủ qua mạng lưới y học cổ truyền chữa bệnh miễn phí, những chuyến xe chuyển bệnh, những nhịp cầu nối liền đôi bờ kênh rạch... Theo ông, đây chính là hoạt động "xương sống", là niềm tự hào của hơn 2 triệu tín đồ và 200 cơ sở Phật giáo Hòa Hảo trong nỗ lực cùng đồng bào cả nước giúp đỡ người nghèo và chữa lành nỗi đau xã hội.

Theo vị linh mục, một điểm nhấn xúc động tại buổi lễ là sự đồng điệu trong giáo lý giữa các tôn giáo. Ông tìm thấy sự tương đồng sâu sắc với lời khuyên thứ 8 của Đức Huỳnh giáo chủ - đó là "Ta phải thương yêu nhau như con một cha, dìu dắt nhau vào con đường đạo đức".

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 6.

Ngày đại lễ khai đạo 18 tháng 5 âm lịch được xem là ngày lễ lớn của đạo Phật giáo Hòa Hảo

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 7.

Linh mục Phanxicô Xaviê Bảo Lộc phát biểu tại đại lễ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng trăm người ở TP.HCM dự đại lễ 18 tháng 5 âm lịch Phật giáo Hòa Hảo - Ảnh 8.

Hàng trăm tín đồ đang sinh sống tại TP.HCM đến tham dự

ẢNH: PHẠM HỮU

Cũng trong dòng người đến tham dự đại lễ hôm nay, bà Trần Thị Lắm (ở phường Chánh Hưng) cho biết mỗi năm, cứ vào đại lễ 18 tháng 5 âm lịch bà sắp xếp công việc diện quần áo nâu thật đẹp rồi cùng đồng đạo hành hương về An Giang hoặc đến văn phòng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tại TP.HCM hành lễ.

"Đáng lý ra tôi phải về xã Phú Tân, An Giang nhưng do bận nên đành đến đây để dự lễ. Với chúng tôi, đại lễ này là một trong những lễ lớn nhất của người theo Phật giáo Hòa Hảo. Bởi niềm tin về tâm linh cũng như truyền thống theo đạo của bà con miền Tây đã có từ nhiều đời qua. Với những giáo lý của Đức Thầy chúng tôi học tập, thực hành và luôn tin tưởng về cuộc sống tốt đời đẹp đạo này", bà Lắm chia sẻ.

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