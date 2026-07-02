Vì sao ngày 18 tháng 5 âm lịch là đại lễ của đạo Phật giáo Hòa Hảo?

Đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo sẽ diễn ra hôm nay 2.7, tức ngày 18 tháng 5 âm lịch. Nhân dịp này, ông Trần Văn Đạt - Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP.HCM đã có những chia sẻ về nguồn gốc, ý nghĩa của ngày lễ được nhiều người quan tâm.

Theo ông Trần Văn Đạt, để hiểu về sự ra đời của đạo Phật giáo Hòa Hảo cần đặt trong bối cảnh phong trào chấn hưng Phật giáo thế giới và Việt Nam cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Khi đó, sau giai đoạn suy thoái của Phật giáo, từ năm 1891, phong trào này khởi nguồn từ Ấn Độ rồi lan tỏa khắp châu Á. Tại Việt Nam, các hội Phật học Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ hoạt động sôi nổi nhằm đưa đạo Phật trở lại đúng quỹ đạo của mình.

Một buổi lễ của Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức tại Ban đại diện TP.HCM ẢNH: CAO AN BIÊN

Cũng từ đó, năm 1939 đạo Phật giáo Hòa Hảo ra đời tại miền Nam - cũng chính là một phần của dòng chảy chấn hưng đó. Trong đó, người khởi nguồn cho Phật giáo Hòa Hảo tồn tại đến ngày nay chính là Đức Huỳnh giáo chủ. Điểm đặc biệt là Đức Huỳnh giáo chủ không dựa vào kinh văn đang lưu hành mà tự mình trình bày tư tưởng của Đức Phật qua sự giác ngộ cá nhân. Ngài khẳng định đường lối tu hành với mục đích chấn hưng lại những gì đã bị sai lệch qua thời gian.

Nguồn gốc tên "Phật giáo Hòa Hảo" cũng mang ý nghĩa đặc biệt. Ông Đạt cho biết, Phật giáo là hành theo giáo lý của Đức Thích Ca, còn Hòa Hảo vừa là địa danh nơi khai đạo ở làng Hòa Hảo xưa, thuộc huyện Phú Tân, tỉnh An Giang cũ (nay là xã Phú Tân, tỉnh An Giang), vừa mang hàm ý tốt đẹp như cách đặt tên của các tông phái Phật giáo khác dựa trên địa danh.

Theo ông Đạt, một trong những đóng góp lớn nhất của Phật giáo Hòa Hảo là việc chuyển tải những triết lý thâm sâu của Phật giáo từ chữ Hán sang chữ quốc ngữ. Bởi thời điểm đó, ai muốn nghiên cứu Phật giáo phải học chữ Nho, chữ Hán, đó là rào cản rất lớn với người dân nông thôn miền Tây.

Để giải quyết vấn đề này, Đức Huỳnh Giáo chủ đã dùng văn thơ, đặc biệt là thể thơ lục bát dân gian để truyền bá giáo lý. Những lời dạy gần gũi, dễ thuộc đã giúp tín đồ dễ dàng tiếp cận và thực hành theo tôn chỉ hành đạo. Toàn bộ giáo lý được tóm tắt trong 2 phần chính: giáo lý và thi văn. Trong đó, quyển giáo lý thứ 6 được xem là bộ "Tôn chỉ hành đạo" căn bản, hướng dẫn tín đồ dùng trí huệ suy ngẫm, giữ gìn phong hóa, tránh những hình thức mê tín để giữ trọn danh giá đạo Phật.

Còn về ngày đại lễ, khi xưa, khoảng 6 giờ chiều, ngày 18 tháng 5 âm lịch, năm 1939, tại tổ đình (Phú Tân, An Giang), Đức Huỳnh Giáo chủ đã tổ chức nghi lễ có tên "Cáo hoàng Thiên", chính thức khai mở đạo Phật giáo Hòa Hảo. Từ đó, ngày này trở thành ngày thiêng liêng nhất đối với mọi tín đồ.

Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo mặc áo dài khăn đóng màu đen truyền thống ngày đại lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Ông Đạt chia sẻ thêm, đại lễ khai đạo thường diễn ra 3 ngày, từ 17 - 19 tháng 5 âm lịch. Những ngày này, bà con tín đồ khắp nơi từ miền Tây đến TP.HCM đều hướng về tổ đình. Từ ngày 15 tháng 5 âm lịch, nhiều người đã bắt đầu hành trình hành hương về vùng Thất Sơn, núi Cấm rồi sau đó tiến về tổ đình. Ngày 17 tháng 5 là ngày chuẩn bị cho lễ chính. Ngày này, hàng ngàn người từ khắp nơi đã có mặt chờ đợi.

Đến sáng 18 tháng 5, nghi lễ chính thức được bắt đầu. Tại tổ đình thực hiện các nghi thức tôn giáo, đọc lại các lời giảng của Đức Thầy, báo cáo các hoạt động đạo trong năm qua… Không chỉ dừng lại ở các nghi thức tâm linh, tinh thần "Học Phật tu nhân" của Phật giáo Hòa Hảo còn thể hiện mạnh mẽ qua các hoạt động xã hội diễn ra vào ngày 19 tháng 5. Ngày này thường được gọi là ngày "chẩn bần" cứu giúp người nghèo khó.

Ông Trần Văn Đạt - Trưởng ban Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo TP.HCM (trái) ẢNH: PHẠM HỮU

"Ngày nay, hoạt động này diễn ra quanh năm với tinh thần tương tế mạnh mẽ. Tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tham gia tích cực vào việc xây cầu, cất nhà tình thương, hay các bếp ăn từ thiện tại các bệnh viện lớn. Đây chính là cách tín đồ thực hành lời dạy của thầy, tu không chỉ là gõ mõ mà là dấn thân phụng sự cộng đồng, đền đáp ơn đất nước và đồng bào", ông Đạt bày tỏ.

Còn tại các gia đình, trước ngày lễ các tín đồ dọn dẹp quanh khu nhà, bàn thờ Tam bảo và bàn thông thiên được trang hoàng tôn nghiêm.

Riêng ở ở TP.HCM, các nghi lễ cũng diễn ra tại Ban đại diện TP.HCM vào đêm 17 tháng 5 và sáng 18 tháng 5. Các nghi thức bao gồm cúng tế cầu quốc thái dân an, đại lễ về các nghi thức tôn giáo, đọc thư chúc mừng, báo cáo các hoạt động của đạo trong năm qua…