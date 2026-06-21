Ngày cuối tuần đặc biệt của bệnh nhân Bệnh viện Chợ Rẫy: ‘Vui quá xá là vui'

Trong chương trình, khoảng 100 bệnh nhân được xem biểu diễn âm nhạc, cắt tóc, gội đầu, mặc áo dài, khăn đóng, chụp ảnh lưu niệm, dùng bữa trưa thân mật và nhận quà...

Khoảng 100 bệnh nhân, thân nhân đến tham dự chương trình ẢNH: HOÀI NHIÊN

Đến dự chương trình từ sớm, ông Nguyễn Mạnh Hùng (74 tuổi, quê Lâm Đồng) cho biết đã nhập viện điều trị sỏi mật 5 ngày. Dù còn mệt nhưng ông Hùng rất phấn khởi khi được tham gia chương trình.

Ông thích nhất là hoạt động mặc áo dài, cầm thư pháp và chụp ảnh lưu niệm. Ông bảo, trước giờ đi điều trị ở bệnh viện, ông chưa từng thấy hoạt động nào ý nghĩa như vậy.

Ông Hùng vui tươi khi được chụp hình lưu niệm tại bệnh viện ẢNH: HOÀI NHIÊN

“Vui quá xá là vui, tôi cảm thấy như quên đi đau đớn, tinh thần cũng phấn chấn hơn”, ông Hùng nói.

Ngoài chụp ảnh, ông còn được gội đầu. Với ông, sự chăm sóc giản dị ấy giúp những ngày nằm viện trở nên nhẹ nhõm, dễ chịu hơn.

Cùng tham gia chương trình, bà Trần Thị Hồ (69 tuổi) cho biết đang điều trị u trung thất tại Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Vợ chồng bà Trần Thị Hồ vui mừng khi được chụp ảnh lưu niệm

ẢNH: HOÀI NHIÊN

Bà Hồ cùng chồng là ông Trần Văn Long (70 tuổi) được nghe nhạc, chụp ảnh chân dung. Bà bày tỏ: “Tôi thấy vui vẻ, tinh thần sảng khoái nên cảm giác cũng khỏe hơn”.

Ngồi cạnh vợ, ông Long cho hay sự quan tâm của bệnh viện giúp bệnh nhân và thân nhân lạc quan hơn trong quá trình điều trị. Sau khi chụp ảnh, hai vợ chồng cẩn thận cầm bức ảnh trên tay, chăm chú nhìn rồi nở nụ cười tươi.

Bà Trịnh Thị Năm (77 tuổi, quê Đồng Tháp) nhập viện điều trị vết bỏng ở chân. Khi được mời xuống tham gia chương trình, bà Năm nói bà rất bất ngờ vì có nhiều hoạt động ý nghĩa dành cho người bệnh.

Bà Năm được xem ca hát, gội đầu sau nhiều ngày nằm viện. "Khoảng một tuần rồi tôi chưa được gội đầu. Giờ được gội thấy mát mẻ, thoải mái lắm", bà nói.

Bệnh nhân và thân nhân vui mừng khi được cắt tóc, gội đầu ẢNH: HOÀI NHIÊN

Thạc sĩ Lê Minh Hiển, Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, chương trình “Chủ nhật chia sẻ yêu thương” được triển khai từ năm 2017, định kỳ 2 tháng/lần và đến nay đã thực hiện số thứ 37.

Mỗi chương trình phục vụ khoảng 100 bệnh nhân và thân nhân với các hoạt động văn nghệ, cắt tóc, gội đầu, chụp ảnh chân dung, dùng bữa trưa thân mật và tặng quà...

Ông Hiển trao ảnh lưu niệm cho bệnh nhân ẢNH: HOÀI NHIÊN

Qua 36 lần tổ chức, chương trình đã phục vụ gần 7.000 lượt người bệnh cắt tóc, gội đầu; trao hơn 4.000 phần cơm trong những bữa trưa thân mật; chụp tặng gần 1.500 tấm hình; tặng hơn 2.000 tranh chữ thư pháp và hơn 3.700 phần quà là quần áo, túi xách...

“Với người bệnh và thân nhân, những ngày cuối tuần trong bệnh viện thường trôi qua rất dài. Vì vậy, chúng tôi mong muốn mang đến cho cô bác thêm niềm vui, sự sẻ chia và động lực để yên tâm điều trị”, ông Hiển nói.