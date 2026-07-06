'Đặc sản' cơm, nước miễn phí mùa đại lễ của đạo Phật giáo Hòa Hảo

Cả vùng quê thành "bếp ăn cộng đồng khổng lồ"

Năm nào cũng vậy, cứ vào ngày lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18 tháng 5 âm lịch), các tuyến đường dẫn về xã Phú Tân, tỉnh An Giang - nơi đặt An Hòa Tự đông nghịt người.

Dù chính lễ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 16 đến 18 tháng 5 âm lịch, nhưng nhiều ngày trước đó một lượng lớn khách thập phương đã đổ về Phú Tân hành hương.

Những ai lần đầu đặt chân đến đây đều ngỡ ngàng vì gần như cả vùng quê này cùng nhau làm từ thiện. Dọc các tuyến đường dẫn vào An Hòa Tự, không khó bắt gặp hình ảnh những chiếc bàn được người dân kê sát mép đường. Trên bàn để bình trà đá, nước suối, nước sâm, bánh mì, xôi, cháo, bún riêu chay, cơm chay, bánh xèo... phục vụ miễn phí cho tất cả du khách và bà con tín đồ đến Phú Tân.

Dọc các tuyến đường dẫn về An Hòa Tự có rất nhiều nhóm, gia đình phát cơm, nước suối miễn phí cho khách đi lễ ẢNH: CTV

Không ai hỏi khách đến từ đâu, nhưng từng ly nước mát, từng hộp cơm chay hay tô cháo nóng được trao tận tay, kèm theo là nụ cười đôn hậu. Cả vùng quê như biến thành một "bếp ăn cộng đồng khổng lồ" dài hàng cây số.

Mỗi ngày, có hàng trăm người dân trong và ngoài xã Phú Tân tập trung tại các địa điểm nấu ăn miễn phí để chuẩn bị nhu yếu phẩm, rau củ phục vụ nấu ăn ẢNH: TRẦN NGỌC

Bên nồi cháo nghi ngút khói giữa cái nắng trưa hầm hập, chị Nguyễn Thị Tuyết Linh (44 tuổi, ngụ xã Chợ Vàm, tỉnh An Giang) vừa liên tục múc cháo vào từng tô cho khách, vừa lau mồ hôi cười tươi nói: "Năm nào bà con ở đây cũng túc trực phát cháo, cơm, nước miễn phí cho người dân khắp nơi về cúng Đức Thầy. Ai cũng tranh nhau làm từ thiện, ai cũng muốn mình được góp phần nhiều hơn, chu đáo hơn cho khách phương xa".

Nhiều địa điểm nấu và phát cơm nước miễn phí khu vực An Hòa Tự nên người dân đi dự lễ 18.5 hầu như không tốn kém chi phí ăn uống ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo chị Linh, người làm việc thiện ở xứ đạo Phú Tân không phải để được ghi danh, không phải để nhận lời cảm ơn, mà đơn giản là để được góp một phần công sức phục vụ người hành hương sao cho chu đáo nhất.

Cò mãi nghĩa tình của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo

Để chuẩn bị cho 3 ngày lễ chính từ 16.5 đến 18.5, cả tháng trước đó nhiều gia đình trong và ngoài xã Phú Tân đã rục rịch gom góp thực phẩm. Người có của góp gạo, góp rau, góp tiền; người có công thì góp sức vào khâu chuẩn bị, nấu nướng.

Vào dịp lễ 18.5, người dân Phú Tân góp của, góp công chuẩn bị cơm nước miễn phí cho khách thập phương đến dự lễ ẢNH: CTV

Tinh thần làm việc tự nguyện nhưng mọi khâu đều được phối hợp rất nhịp nhàng. Các dì, các lo khâu bếp núc, gói bánh, nhặt rau, sắp xếp thức ăn. Thanh niên trai tráng đảm nhận việc nặng nhọc như khiêng nước đá, khuân vác các thùng hàng, phát cơm.

Trong khi đó, các bạn trẻ nhận đón khách, phát thức ăn, đồ uống với nhiều lời mời rôm rả: "Mời cô, chú uống ly nước sâm, nước suối cho mát", "Nghỉ chân ăn ổ bánh mì đi bác ơi"... Tiếng chào mời chân chất, giản dị, nghĩa tình đúng như tính cách người miền Tây, xua tan mọi mệt mỏi của người phương xa đến dự lễ.

Ai cũng tranh thủ phát nước cho khách đi lễ ẢNH: TRẦN NGỌC

Nhằm giảm áp lực khi lượng người đổ về quá lớn, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bố trí nhiều điểm phục vụ cơm miễn phí ở nhiều khu vực khác nhau. Hình ảnh cả ngàn người ngồi thành những hàng dài cùng dùng bữa trong trật tự, không chen lấn, không xô đẩy tạo nên một nét đẹp văn hóa tốt đẹp.

Tuy bữa cơm phục vụ khách hành hương chỉ là thức ăn chay từ rau củ như: canh chua, đậu hũ chiên, nấm kho, chả chay, bánh xèo chay… nhưng được chế biến sạch sẽ, tươm tất, công phu, đặt trọn cái tâm của người nấu trong từng món ăn. Mỗi phần thức ăn, nước uống được trao đi như một lời chào đón nồng hậu của vùng đất cù lao hiếu khách gửi đến bạn bè bốn phương. Vì vậy, ai cũng đón nhận và trân quý.

Tiếng chào mời dùng nước miễn phí luôn rôm rả vào dịp lễ 18.5 ở Phú Tân ẢNH: CTV

Theo ông Bùi Thanh Lâm, ngụ xã Phú Tân, lòng hiếu khách và tinh thần sớt chia này vốn dĩ bắt nguồn sâu xa từ giáo lý "học Phật, tu nhân" của đạo Phật Giáo Hòa Hảo.

"Dân ở đây không chỉ hướng đến đời sống tâm linh cá nhân mà phải sống có trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội. Triết lý ấy được cụ thể hóa qua giáo lý 'Tứ ân', trong đó nhấn mạnh lòng biết ơn tổ tiên, cha mẹ; đất nước; Tam bảo; đồng bào và nhân loại. Vì vậy, một ly nước mát, một hộp cơm chay trao đi cho người lỡ đường đều mang ý nghĩa của lòng tri ân và tinh thần phụng sự", ông Lâm chia sẻ.

Các phần cơm miễn phí được chuẩn bị tươm tất cho khách đi lễ 18.5 ẢNH: CTV

Bà Nguyễn Bé Hai (67 tuổi, ngụ xã Tràm Chim, tỉnh Đồng Tháp) cho biết: "Dịp lễ 18.5 năm nào gia đình tôi cũng về Phú Tân dự. Về đây cơm nước được hỗ trợ miễn phí nên ít tốn kém, tinh thần rất thoải mái. Thật sự người dân ở đây hiền hòa".

Người dân đi lễ 18.5 cảm thấy ấm lòng bởi những bữa cơm nước miễn phí ẢNH: TRẦN NGỌC

Không riêng gia đình bà Hai, nhiều du khách khác cho biết mỗi năm họ trở lại An Giang vào dịp 18 tháng 5 âm lịch không chỉ để chiêm bái, tưởng nhớ Đức Huỳnh giáo hủ, mà còn để được đắm mình vào bầu không khí nghĩa tình, ấm áp ấy. Bởi ở Phú Tân, điều còn đọng lại sau mỗi mùa lễ kỷ niệm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo là sự hào sảng vô điều kiện của người miền Tây - một thứ "đặc sản" không thể trộn lẫn, nơi lòng hiếu khách được đo bằng tấm lòng rộng mở và sự sẻ chia.

Một địa điểm phát nước miễn phí cho khách đi lễ 18 tháng 5 âm lịch ở xã Phú Tân ẢNH: TRẦN NGỌC