Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước: Người miền Tây mở cửa cho khách tắm nhờ, sạc pin miễn phí

Trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn người hành hương đổ về Tắc Sậy (Cà Mau). Khách sạn kín phòng, quán võng hết chỗ, hàng quán đông nghẹt khách nhưng điều khiến nhiều người nhớ nhất lại là những ly nước miễn phí, chỗ nghỉ tạm và sự hào sảng của người miền Tây.

Đông nghẹt người dân hành hương về Tắc Sậy sáng 1.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Từ sáng sớm 1.7, dọc quốc lộ dẫn vào Trung tâm hành hương Tắc Sậy, các quán cà phê, quán ăn, vựa khô và cửa hàng đặc sản đã đông kín khách. Xe ra vào liên tục, nhiều người vừa đến nơi đã tranh thủ tìm chỗ nghỉ chân, ăn uống trước khi vào khu vực nhà thờ.

Mời khách phương xa bằng ly nước, chỗ sạc pin miễn phí

Đối diện cổng Trung tâm hành hương Tắc Sậy, chị Bùi Thị Trúc Uyên (vựa khô Nguyên Thủy) liên tục đón khách từ nhiều tỉnh thành ghé mua hàng, nghỉ chân hoặc xin nước uống. "Mọi người từ khắp nơi về đây rất vui. Cửa hàng chuẩn bị đầy đủ các mặt hàng phục vụ bà con, đặc biệt là giữ giá ổn định để mọi người yên tâm mua sắm", chị Uyên nói.

Quán ăn Kiều Trinh phục vụ đội kèn 800 người ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhà chị Uyên nằm ngay đối diện cổng nhà thờ nên những ngày qua đã mở cửa cho người hành hương vào tắm rửa, nghỉ ngơi và uống nước miễn phí. Xung quanh khu vực này, nhiều hộ dân khác cũng làm điều tương tự.



"Người miền Tây mình luôn đón nhận, mời nước là mời nước nhiệt tình, tấm lòng người miền Tây là vậy, mời thiệt tình chứ không mời lơi. Không riêng gia đình tôi mà nhiều bà con xung quanh đều muốn góp sức phục vụ mọi người", chị Uyên chia sẻ.

Theo chị, chính quyền địa phương cũng thường xuyên nhắc nhở các hộ kinh doanh bán đúng giá, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và cùng nhau hỗ trợ người hành hương.

Hàng quán quanh Trung tâm hành hương Tắc Sậy kín chỗ ngồi ẢNH: NHẬT THỊNH

Cách đó không xa, vựa khô, khách sạn và quán võng của bà Thúy Lan nhiều ngày nay luôn trong tình trạng kín chỗ. Các phòng nghỉ đã được khách đặt từ nhiều tháng trước.

"Có người về Tắc Sậy từ dịp tết rồi đặt luôn cho lễ tuyên phong Chân phước. Nhiều đoàn đăng ký trước khoảng 6 tháng. Gia đình tôi ngưng nhận khách từ một tháng trước, còn khu vực quán võng cũng hết chỗ từ hai tuần nay", bà Lan cho biết.

Theo bà Lan, khách hành hương năm nay đến từ nhiều nơi như TP.HCM, Đồng Nai, các tỉnh miền Tây, miền Bắc và cả khách nước ngoài. Không chỉ cơ sở của gia đình bà mà nhiều khách sạn và nhà nghỉ quanh khu vực cũng đều kín phòng.

Ngoài bán đặc sản, cửa hàng vựa khô Nguyên Thủy cũng hỗ trợ khách hành hương sạc pin, nước uống ẢNH: NHẬT THỊNH

Để chuẩn bị cho lượng khách lớn, gia đình bà đã nhập thêm hàng hóa, chuẩn bị nhân lực và lên kế hoạch phục vụ từ hơn một tháng trước. "Gia đình tôi huy động người thân và các chị phụ việc để phục vụ. Mong nhất là đại lễ diễn ra sốt sắng, thành công để những người yêu mến cha Diệp có dịp về đây trong niềm vui", bà nói.



Những ngày này, nhiều quán ăn và cửa hàng quanh Trung tâm hành hương Tắc Sậy đều hoạt động từ rất sớm. Đối diện cổng nhà thờ, ông Phan Văn Sĩ, chủ quán cà phê Phương, cho biết gia đình bắt đầu bán hàng từ khoảng 1 giờ sáng.

"Từ 1 giờ đêm đến hơn 10 giờ sáng mà tôi vẫn chưa kịp ăn sáng. Bán tất bật, rất mệt nhưng rất vui vì đây là lần đầu tiên có sự kiện lớn như vậy", ông Sĩ nói. Theo ông, lượng khách hiện tăng gấp khoảng 10 lần ngày thường. Quán cà phê và khu võng nghỉ liên tục kín khách. "Là người Công giáo, tôi vui lắm. Khách hành hương tới đông, bà con địa phương cũng làm ăn được, ai cũng phấn khởi", ông chia sẻ.

Những món khô đặc sản Cà Mau được nhiều khách tìm mua ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng quán làm hết công suất để kịp phục vụ khách ẢNH: NHẬT THỊNH

Quốc lộ 1 đoạn Trung tâm hành hương Tắc Sậy đông nghẹt sáng 1.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong khi đó, ông Hồ Văn Thanh, chủ một cửa hàng gần khu hành hương, cho biết lượng khách tăng mạnh khiến nhiều thời điểm nhân viên phục vụ không kịp. "Có lúc bán không xuể nhưng hàng hóa vẫn bán đúng giá niêm yết. Người ở xa đến hỏi đường thì mình chỉ dẫn, ai cần hỗ trợ gì thì giúp", ông Thanh nói.

Theo ghi nhận, nhiều cửa hàng quanh Trung tâm hành hương Tắc Sậy đều niêm yết giá công khai. Không ít hộ dân chuẩn bị nước uống miễn phí, cơm từ thiện hoặc chỗ nghỉ tạm cho người hành hương.