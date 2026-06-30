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Khách phương xa đến Tắc Sậy dự lễ tuyên Chân phước: 'Hỏi ai cũng nhiệt tình giúp đỡ'

Vũ Phượng - Nhật Thịnh
Lần đầu đến Tắc Sậy dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp, nhiều khách phương xa ấm lòng khi được người dân địa phương nhiệt tình chỉ đường, tìm chỗ nghỉ và sẵn sàng giúp đỡ.

Những ngày trước lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp diễn ra 2.7, lượng khách đổ về Tắc Sậy ngày càng đông. Nhiều người lần đầu đặt chân đến nơi này, chưa quen đường sá, không biết khu vực nghỉ ngơi hay nơi gửi hành lý. Giữa dòng người tấp nập, sự giúp đỡ của người dân địa phương đã khiến không ít người cảm thấy yên tâm hơn.

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 1.

Trung tâm hành hương Tắc Sậy được trang trí cờ Vatican chuẩn bị cho sự kiện sáng 2.7. Không khí tại khu vực Tắc Sậy những ngày này cũng nhộn nhịp hơn thường ngày khi nhiều người dân địa phương cùng góp sức chuẩn bị cho ngày đại lễ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 2.

Bên cạnh sự hỗ trợ của người dân địa phương, những ngày này nhiều lực lượng cũng đang tất bật chuẩn bị để đón lượng lớn khách hành hương về Tắc Sậy. Công an, lực lượng an ninh và các đơn vị liên quan liên tục có mặt tại khu vực trung tâm hành hương để hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn người dân và bảo đảm an ninh trật tự

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 3.

Người dân chung tay hoàn thiện các hạng mục trang trí phía trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 4.

Trong những ngày lượng người đổ về ngày càng đông, nhiều quán nước, quán ăn ven đường cũng trở thành nơi khách phương xa hỏi thông tin. Người dân địa phương chỉ đường, giới thiệu nơi nghỉ còn chỗ hoặc hướng dẫn các khu vực sinh hoạt trong trung tâm hành hương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 5.

Bà Phí Thị Huệ (73 tuổi) và bà Phí Thị Tuyết (cùng ở Hà Nội) cũng gặp không ít khó khăn khi ở lại Tắc Sậy nhiều ngày. Không quen khẩu vị địa phương nên bà quyết định mua một chiếc nồi cơm điện rồi nhờ xe ôm chở đi chợ mua thực phẩm về tự nấu. "Tôi ăn không quen nên phải tự nấu. Người ta chỉ chỗ mua đồ, gọi xe giúp nên cũng thuận tiện hơn", bà kể

ẢNH: VŨ PHƯỢNG

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 6.

Trong khi đó, công nhân môi trường cùng các tình nguyện viên tập trung dọn dẹp khuôn viên, thu gom rác thải, vệ sinh các khu vực công cộng và chỉnh trang cảnh quan. Những công việc diễn ra từ sáng đến tối nhằm chuẩn bị điều kiện thuận lợi nhất để phục vụ hàng chục nghìn người dự lễ trong những ngày tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 7.

Điều khiến những người hành hương ấn tượng không chỉ là không khí đông vui trước ngày lễ mà còn là sự nhiệt tình của những người dân quanh khu vực nhà thờ. Chỉ cần hỏi đường hay nhờ chỉ chỗ nghỉ, nhiều người đều sẵn sàng giúp đỡ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 8.

Đối với nhiều người lớn tuổi, những sự hỗ trợ nhỏ như chỉ đường, tìm xe hay giới thiệu nơi mua đồ cần thiết giúp họ bớt đi cảm giác xa lạ ở vùng đất lần đầu đặt chân tới

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 9.

Người dọn dẹp trước cửa nhà, người sắp xếp thêm bàn ghế, mắc thêm võng hoặc chuẩn bị nước uống để phục vụ khách phương xa. Một số hộ kinh doanh chủ động chỉ đường, giới thiệu nơi nghỉ còn chỗ, trong khi nhiều người sẵn sàng giúp đỡ những đoàn lớn có người cao tuổi hoặc lần đầu đến Tắc Sậy

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 10.

Nhiều người về Tắc Sậy hành hương đi theo nhóm cùng làng hoặc cùng nhà thờ. Sau 1 đêm ở nhà trọ, một số gia đình đã mang chiếu vào ngủ bên trong nhà thờ để thuận tiện tham gia các hoạt động và chờ ngày đại lễ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 11.

Bà Võ Thị Huệ (68 tuổi, Vĩnh Long) cho biết nhóm của bà đến Tắc Sậy từ sớm để tìm chỗ nghỉ trước ngày đại lễ. Vừa xuống xe, bà còn khá lúng túng vì chưa biết khu vực lưu trú được bố trí ở đâu. "Nãy xuống xe gặp người bán nước hướng dẫn rồi giúp kiếm chỗ ở trong này nên tôi mừng lắm. Đi vô sớm có chỗ ở là yên tâm rồi", bà Huệ chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đến Tắc Sậy chưa quen đường, nhiều người được dân địa phương giúp tìm chỗ nghỉ - Ảnh 13.

Lễ đài 10.000 chỗ ngồi được bố trí mái che phục vụ giáo dân, khách hành hương về dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp

ẢNH: NHẬT THỊNH

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