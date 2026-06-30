Khách phương xa đến Tắc Sậy dự lễ tuyên Chân phước: 'Hỏi ai cũng nhiệt tình giúp đỡ'

Bà Võ Thị Huệ (68 tuổi, Vĩnh Long) cho biết nhóm của bà đến Tắc Sậy từ sớm để tìm chỗ nghỉ trước ngày đại lễ. Vừa xuống xe, bà còn khá lúng túng vì chưa biết khu vực lưu trú được bố trí ở đâu. "Nãy xuống xe gặp người bán nước hướng dẫn rồi giúp kiếm chỗ ở trong này nên tôi mừng lắm. Đi vô sớm có chỗ ở là yên tâm rồi", bà Huệ chia sẻ