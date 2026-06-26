70.000 người dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp: Vì sao không bố trí xe trung chuyển?

Cha Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban tổ chức đại lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cho biết giáo phận đã chuẩn bị nhiều phương án về giao thông, bãi xe và phân luồng để phục vụ lượng lớn khách hành hương.

Dự kiến có đến 70.000 người đổ về Trung tâm hành hương Tắc Sậy tham dự lễ vào ngày 2.7 tới đây.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Đi bộ khoảng 700 m để tránh ùn tắc

Theo cha Phêrô Vũ Văn Hài, phía trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy có một vòng xoay cách khu vực lễ đài khoảng 700 m theo hướng từ Bạc Liêu về. Đối với các đoàn xe đến gần thời điểm cử hành thánh lễ, khách hành hương sẽ được xuống xe tại khu vực này và đi bộ vào trung tâm hành hương.

"Khách hành hương có thể đi bộ khoảng 700 m để vào khu vực trung tâm", cha Phêrô Vũ Văn Hài cho biết. Ban tổ chức thông tin nếu các đoàn đến sớm hơn, nhiều bãi giữ xe được bố trí gần khu vực Tắc Sậy hơn nên quãng đường di chuyển sẽ được rút ngắn. Một số vị trí gửi xe chỉ cách khu vực hành lễ khoảng 100 - 200 m.

Đối với hướng từ Cà Mau lên, giáo phận cũng đã thuê nhiều bãi giữ xe xung quanh để phục vụ khách hành hương về dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp.

Theo ban tổ chức, việc đi bộ một quãng đường nhất định là giải pháp nhằm giảm áp lực giao thông trên tuyến đường trước nhà thờ, đặc biệt trong bối cảnh lượng người đổ về dự lễ dự kiến rất lớn.

Không tổ chức xe trung chuyển

Một trong những nội dung được nhiều người quan tâm là việc có bố trí xe trung chuyển từ bãi xe đến khu vực hành lễ hay không.

Theo cha Phêrô Vũ Văn Hài, sau khi làm việc với Công an tỉnh Cà Mau và lực lượng CSGT, ban tổ chức quyết định không sử dụng các phương tiện trung chuyển. Nguyên nhân là khu vực trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy chỉ có một trục đường chính. Nếu bổ sung thêm xe trung chuyển có thể khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn.

Khu vực nhà thờ Tắc Sậy và phần mộ cha Trương Bửu Diệp sẽ được lắp đặt màn hình LED, hệ thống âm thanh và nhà rạp phục vụ người tham dự lễ tuyên phong Chân phước ẢNH: G.B

Ban tổ chức thông tin lực lượng CSGT, công an địa phương và ban trật tự sẽ phối hợp phân luồng giao thông nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho khách hành hương.

Lòng đường và lề đường khu vực xung quanh Tắc Sậy cũng sẽ được bảo đảm thông thoáng để người dân có thể đi bộ an toàn.

Lễ tuyên phong Chân phước dự kiến đón khoảng 70.000 người

Thánh lễ tuyên phong chân phước cha Trương Bửu Diệp được dự báo sẽ thu hút rất đông người tham dự. Theo giáo phận, khu lễ đài chính được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện nhà thờ Tắc Sậy.

Khu vực này có mái che, bố trí ghế ngồi và có thể phục vụ từ 10.000 - 12.000 người, chủ yếu dành cho các linh mục đồng tế, tu sĩ và khách mời. Bên cạnh đó, giáo phận còn bố trí nhiều khu vực có bóng mát xung quanh dành cho khách hành hương tự do.

Một nhà rạp lớn phía sau lễ đài cũng được dựng lên để phục vụ khoảng 2.000 người theo dõi thánh lễ qua màn hình và hệ thống âm thanh trực tiếp. Riêng khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy và khu vực phần mộ cha Trương Bửu Diệp có thể đón thêm hàng chục nghìn người.

Tổng số khách hành hương mà giáo phận dự kiến tiếp đón trong dịp này có thể lên tới 70.000 người. Theo ban tổ chức, việc đăng ký tham dự không nhằm giới hạn số lượng người đến dự mà chủ yếu để hỗ trợ công tác điều phối giao thông.

Thông qua việc đăng ký, các đoàn hành hương sẽ được hướng dẫn thời gian di chuyển phù hợp, tránh tình trạng hàng chục nghìn người cùng đến một thời điểm. Các đoàn cũng được giới thiệu những nhà thờ dọc các tuyến quốc lộ để dừng chân, nghỉ ngơi, dùng nước uống hoặc ăn nhẹ trước khi tiếp tục hành trình.

Hiện đã có khoảng 1.400 linh mục, hơn 1.000 tu sĩ và hàng trăm đoàn hành hương đăng ký tham dự.

Tuy nhiên, theo giáo phận, lượng người thực tế về Tắc Sậy sẽ lớn hơn nhiều do nhiều đoàn không đăng ký qua hệ thống mà liên hệ trực tiếp với các giáo xứ hoặc tự tổ chức hành hương.

Ban tổ chức khuyến cáo khách hành hương nên chủ động theo dõi thông tin chính thức từ giáo phận Cần Thơ để nắm sơ đồ lễ đài, hướng dẫn giao thông và các lưu ý cần thiết trước khi về Tắc Sậy tham dự đại lễ.

Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào ngày 2.7.2026, do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle, Tổng trưởng Phân bộ khởi đầu loan báo Tin mừng chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa thánh.



