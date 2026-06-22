Lần đầu tại Việt Nam: Tuyên phong Chân phước là gì, có ý nghĩa ra sao?

Những ngày này, khu vực Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) bắt đầu nhộn nhịp hơn thường lệ. Từ sáng sớm, nhiều người đã tìm đến thăm viếng, cầu nguyện, hỏi thăm thông tin về thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào tháng 7 tới.

Cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp

Theo linh mục Giuse Võ Văn Hoài, Chánh sở Họ Tắc Sậy, thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra vào ngày 2.7.2026, do Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle chủ trì theo ủy nhiệm của Tòa thánh.

Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam, đánh dấu một cột mốc đặc biệt đối với đời sống Công giáo trong nước.

Trước sự kiện đặc biệt này, nhiều bạn đọc vẫn còn băn khoăn: tuyên phong Chân phước là gì ý nghĩa ra sao và vì sao không phải ai cũng được tuyên phong. PV Thanh Niên đã liên hệ với linh mục Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư - tiến sĩ chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) và linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News Tiếng Việt (Roma), để làm rõ hơn những nội dung liên quan.

Tuyên phong Chân phước là gì?

Theo 2 vị linh mục, tuyên phong Chân phước là việc Giáo hội Công giáo chính thức công nhận một người đã sống rất tốt, sống yêu thương và trung thành với đức tin, đến mức cuộc đời của họ trở thành tấm gương sống động về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa giữa đời thường.

Với người ngoài Công giáo, có thể hiểu đơn giản, đó là việc Giáo hội Công giáo nhìn nhận đời sống của người được tuyên phong là một cuộc đời tốt đẹp mẫu mực, đã sống vì người khác cho đến tận cùng.

Trung tâm hành hương Tắc Sậy rộng là điểm dừng chân quen thuộc của hàng triệu giáo dân và khách thập phương mỗi năm ẢNH: G.B

Ý nghĩa sâu xa của sự kiện này là Thiên Chúa không phải điều gì xa vời, mà có thể được cảm nhận qua chính những con người sống yêu thương, biết hy sinh và hết lòng vì người khác.

Hai vị linh mục cũng giải thích "Chân phước" và "Thánh" là hai bậc khác nhau trong việc tôn kính, nhưng đều chỉ những người đã đạt tới sự trọn vẹn của đời sống tâm linh. Muốn được tuyên phong là Thánh, một người phải qua bậc Chân phước.

Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là danh xưng, mà là con đường sống. Cả Chân phước hay Thánh đều là những người đã sống tốt, sống trọn vẹn đức tin của mình với Chúa và sống hết lòng vì tha nhân.

Theo lý giải của 2 vị linh mục, không phải ai cũng được tuyên phong Chân phước. Giáo hội có quy trình kiểm chứng rất chặt chẽ, để bảo đảm đây thật sự là tấm gương đáng tin cậy cho mọi người noi theo. Điều này cũng giống trong xã hội: không phải ai cũng được tôn vinh, mà chỉ những người thực sự sống có giá trị, để lại tấm gương cho người khác noi theo.

Một dấu mốc đặc biệt với Công giáo Việt Nam

Linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên cho biết đây là lần đầu tiên một lễ tuyên phong Chân phước được cử hành tại Việt Nam.

Do đó, sự kiện này không chỉ mang ý nghĩa tôn giáo mà còn có giá trị văn hóa và lịch sử. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên tuyên phong chân phước cho các tín hữu Công giáo người Việt Nam.

Tiểu sử Cha Diệp do một giáo dân vẽ tặng, được đặt trang trọng trong trung tâm hành hương Tắc Sậy ẢNH: G.B

Trước đó, đã có 4 lễ tuyên phong Chân phước vào các năm 1900, 1906, 1909 và 1951 và lễ tuyên Thánh vào năm 1988 cho 117 vị tử đạo tại Việt Nam. Gần đây nhất là ngày 5.3.2000, vị tử đạo trẻ Anrê Phú Yên (1625 - 1644) cũng được phong Chân phước.

Tuy nhiên, 5 lần phong Chân phước và 1 lần phong Thánh trên đều diễn ra tại Roma.

Hai vị linh mục cho biết, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không chỉ được người Công giáo yêu mến, mà còn được nhiều người ngoài Công giáo tìm đến cầu nguyện. Sự kiện này tôn vinh một người Việt Nam đã sống một cuộc đời phi thường vì người khác.

Việc đến nay mới có một lễ tuyên phong Chân phước tại Việt Nam, ngoài lý do lịch sử, còn vì tiến trình này rất chặt chẽ và cần nhiều thời gian dài để kiểm chứng, "giống như một công trình chắc chắn thì cần phải được thử thách qua thời gian trước khi được công nhận" theo chia sẻ của 2 vị linh mục.