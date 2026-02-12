Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng, làm điều đặc biệt dịp tết

Hình ảnh về người dân giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (TP.HCM) cùng nhau gói bánh chưng đón tết được mọi người chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đây là hoạt động cùng nhau đón tết của người Công giáo, là dịp để mọi người chia sẻ, giữ gìn nét đẹp truyền thống.
Không khí tại nhà thờ trở nên rộn ràng, ấm áp khi mọi người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu gói bánh: người vo nếp, rửa lá dong, người sơ chế thịt, đậu xanh làm nhân, tạo nên khung cảnh sum vầy, đậm chất truyền thống.
Linh mục Giuse Trần Hải Giang, quản nhiệm giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê cho biết hoạt động bánh chưng gói trọn hương vị tết cổ truyền. Những ký ức thân thương, tiếng cười rộn ràng bên bếp lửa và thể hiện tấm lòng nhiệt thành phục vụ của mọi người trong cộng đoàn.
Nhiều người thức khuya dậy sớm để canh nồi bánh chưng để mong có những chiếc bánh vuông vắn, thơm ngon. Những chiếc bánh chưng đượm nghĩa tình đó sẽ được trao đến quý cha, quý tu sĩ, các ân nhân và Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các thành viên trong các hội đoàn.
