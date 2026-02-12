Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng, làm điều đặc biệt dịp tết

Dương Lan
12/02/2026 06:15 GMT+7

Những ngày giáp tết, người dân ở giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (TP.HCM) đến nhà thờ cùng nhau gói bánh chưng cùng nhau làm điều ý nghĩa.

Hình ảnh về người dân giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê (TP.HCM) cùng nhau gói bánh chưng đón tết được mọi người chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Đây là hoạt động cùng nhau đón tết của người Công giáo, là dịp để mọi người chia sẻ, giữ gìn nét đẹp truyền thống.

Không khí tại nhà thờ trở nên rộn ràng, ấm áp khi mọi người cùng nhau chuẩn bị nguyên liệu gói bánh: người vo nếp, rửa lá dong, người sơ chế thịt, đậu xanh làm nhân, tạo nên khung cảnh sum vầy, đậm chất truyền thống.

Linh mục Giuse Trần Hải Giang, quản nhiệm giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê cho biết hoạt động bánh chưng gói trọn hương vị tết cổ truyền. Những ký ức thân thương, tiếng cười rộn ràng bên bếp lửa và thể hiện tấm lòng nhiệt thành phục vụ của mọi người trong cộng đoàn. 

Nhiều người thức khuya dậy sớm để canh nồi bánh chưng để mong có những chiếc bánh vuông vắn, thơm ngon. Những chiếc bánh chưng đượm nghĩa tình đó sẽ được trao đến quý cha, quý tu sĩ, các ân nhân và Hội đồng Mục vụ giáo xứ và các thành viên trong các hội đoàn. 

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 1.

Người dân giáo xứ Thánh Phanxicô Xaviê hào hứng tham gia hoạt động gói bánh chưng tại nhà thờ. Từ 4 giờ, mọi người đã tất bật luộc đậu, rửa thịt, thái thịt... để 7 giờ 30 cùng nhau gói bánh

ẢNH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 2.

Đây là năm thứ 2 nhà thờ Thánh Phanxicô Xaviê tổ chức hoạt động gói bánh chưng với 1.200 chiếc, số lượng gấp đôi năm ngoái

ẢNH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 3.

Mọi người thức dậy từ sớm chuẩn bị nhân đậu xanh để 7 giờ bắt đầu gói bánh. Nhận được thông báo lịch gói bánh chưng, ai nấy sắp xếp công việc, thời gian đến tham gia. Đây là hoạt động ý nghĩa gắn kết bà con trong giáo xứ, không khí diễn ra vui vẻ

ẢNHH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 4.

Mọi người trong giáo xứ cố gắng gói những chiếc bánh chưng vuông vắn, đẹp mắt

ẢNH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 5.

Sau cả ngày gói bánh, dù mệt và vất vả nhưng ai nấy đều cảm thấy hạnh phúc vì góp phần nhỏ tạo không khí tết ngập tràn ở nhà thờ

ẢNH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 6.

Mọi người thức đêm nấu bánh sau khi gói xong, mỗi chiếc nồi lớn có thể nấu 250 chiếc bánh chưng

ẢNH: NVCC

Người Công giáo ở TP.HCM đến nhà thờ gói bánh chưng làm điều đặc biệt dịp tết - Ảnh 7.

Nhiều người hy vọng hoạt động gói bánh chưng tại nhà thờ sẽ tiếp tục được thực hiện trong những năm tiếp theo

ẢNH:


Xem thêm bình luận