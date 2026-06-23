Tuyên phong Chân phước: Vì sao có hồ sơ mất hàng chục năm mới được công nhận?

Lần đầu tổ chức tại Việt Nam, lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp không chỉ là một nghi thức tôn giáo, mà còn được kỳ vọng mở ra cách sống đức tin gần gũi, bắt đầu từ những điều giản dị mỗi ngày.

Tiếp nối câu chuyện về lễ tuyên phong Chân phước lần đầu tiên diễn ra tại Việt Nam, nhiều người đặt câu hỏi: sau sự kiện này, đời sống đức tin của người Công giáo sẽ thay đổi ra sao?

Nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) đón đông đảo giáo dân, du khách tìm về hành hương, cầu nguyện ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo linh mục Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư - tiến sĩ chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) và linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News Tiếng Việt (Roma), điều quan trọng nhất mà sự kiện này mang lại không nằm ở nghi thức, mà ở cách mỗi người nhìn lại đời sống của mình.

"Đây có thể mở ra một truyền thống rất đẹp trên con đường nên thánh của giáo dân Việt Nam. Sự thánh thiện không phải là điều xa xôi, mà bắt đầu từ việc sống tốt mỗi ngày như trung thực, yêu thương, biết hy sinh quên mình vì anh em đồng loại", 2 vị linh mục chia sẻ.

Đối với người ngoài Công giáo, sự kiện này có thể là lời nhắc rằng mỗi người đều chỉ có một cuộc đời để sống, nhưng ai cũng có thể sống một cuộc đời có ý nghĩa sâu xa và để lại dấu ấn tốt đẹp cho xã hội và cho thế hệ con cháu mình.

Tuy nhiên, để một người được Giáo hội chính thức tuyên phong, phía sau đó là một quá trình xét duyệt rất chặt chẽ và kéo dài.

Vì sao hồ sơ xét tuyên phong Chân phước kéo dài?

Linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên cho biết, không có một khoảng thời gian chung cố định cho mọi trường hợp tuyên phong Chân phước.

Một người để được tuyên phong Chân phước không chỉ cần có một đời sống tốt lành mà còn phải có những dấu chỉ đặc biệt, thường được gọi là "phép lạ". Sau đó, Giáo hội tiến hành thu thập chứng cứ, lắng nghe nhân chứng, phân định một cách cẩn trọng và sử dụng cả các phương pháp khoa học để xác minh.



Sau quá trình điều tra, thẩm định hồ sơ kỹ lưỡng kéo dài 13 năm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chính thức công nhận linh mục Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp là vị tử đạo ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo quy định, cần có ít nhất một phép lạ được kiểm chứng. Riêng trong trường hợp tử vì đạo, tức là dám hy sinh mạng sống vì đức tin, chính sự hy sinh đó được xem là dấu chỉ đặc biệt.

Như vậy, một người được tuyên phong không chỉ vì sống tử tế, mà vì cuộc đời của người đó thực sự nổi bật về lòng yêu thương, sự hy sinh và đức tin, đồng thời để lại ảnh hưởng sâu sắc cho người khác.

Chính vì phải kiểm chứng nhiều yếu tố như vậy, quá trình xét duyệt thường kéo dài nhiều năm, thậm chí hàng chục năm. "Đây không phải là sự chậm trễ, mà là cách Giáo hội làm việc một cách cẩn trọng và có trách nhiệm, để bảo đảm sự công nhận là chính xác và xứng đáng" theo chia sẻ của 2 vị linh mục.

Người dân khắp nơi tìm về Cà Mau viếng cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo 2 vị linh mục, việc tuyên phong Chân phước không chỉ dựa vào cảm nhận hay sự yêu mến của cộng đồng, mà phải được kiểm chứng rất chặt chẽ. Cả đời sống và những dấu chỉ đặc biệt đều nhằm khẳng định đây là một người thực sự sống vượt lên trên mức bình thường, có thể trở thành tấm gương lâu dài cho nhiều người.

Người có quyết định cuối cùng trong việc tuyên phong Chân phước là Đức Giáo hoàng, người đứng đầu Giáo hội Công giáo toàn cầu. Đây không phải là quyết định của riêng một cá nhân, mà là kết quả của cả một hành trình lâu dài, nơi mọi yếu tố đều được lắng nghe, kiểm chứng và phân định một cách cẩn trọng.

