Trước lễ tuyên phong Chân phước đầu tiên ở Việt Nam, người hành hương cần chuẩn bị gì?

Những ngày gần đây, khu vực Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) dần trở nên nhộn nhịp khi nhiều người tìm về thăm viếng, tìm hiểu thông tin về Thánh lễ tuyên phong Chân phước cho cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2.7.2026.

Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được tổ chức tại Việt Nam, dự kiến thu hút khoảng 70.000 tín hữu tham dự.

Nhà thờ Tắc Sậy rộng khoảng 20.000 mét vuông, với 4 tòa nhà chính với thiết kế khang trang ẢNH: G.B

Theo linh mục Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư - tiến sĩ chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) và linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News tiếng Việt (Roma), lễ tuyên phong Chân phước là một nghi thức trang trọng, nhưng cốt lõi vẫn là một Thánh lễ lớn, tức một buổi cầu nguyện long trọng với sự tham dự của đông đảo cộng đoàn.

Điểm đặc biệt của Thánh lễ này là phần công bố chính thức danh hiệu Chân phước, như một sự xác nhận từ Đức Giáo hoàng hoặc vị đại diện của ngài trước toàn thể tín hữu. Với người ngoài Công giáo, có thể hình dung đây giống như một buổi lễ vinh danh, nhưng mang chiều sâu tâm linh rất đặc biệt.

Tại Việt Nam dịp này, Thánh lễ sẽ do Đức Hồng y Luis Antonio Tagle đại diện Đức Giáo hoàng chủ sự theo ủy nhiệm của Tòa thánh.

Người dân khắp nơi về hành hương tại nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo đánh giá của 2 vị linh mục, "việc một vị đại diện của Đức Giáo hoàng trực tiếp chủ trì cho thấy sự kiện không chỉ mang ý nghĩa trong phạm vi Việt Nam, mà còn có giá trị đối với toàn thể Giáo hội Công giáo trên thế giới".

Để chuẩn bị cho sự kiện quy mô lớn này, công tác tổ chức đã được triển khai từ cuối năm 2024, ngay sau khi Tòa thánh ban hành sắc lệnh nhìn nhận cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tử đạo vì đức tin.

Ngoài khu sân lễ chính tại Tắc Sậy có sức chứa khoảng 20.000 người, ban tổ chức còn bố trí thêm khu đất rộng khoảng 5 ha đối diện, sẵn sàng đón khoảng 100.000 người. Một lễ đài lớn cùng hệ thống màn hình sẽ được lắp đặt để phục vụ người tham dự từ nhiều vị trí.

Hành hương lễ tuyên phong Chân phước cần chuẩn bị gì?

Với số lượng người hành hương dự kiến rất lớn, linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên cho rằng mỗi người cần chuẩn bị không chỉ về mặt tổ chức như phương tiện di chuyển, nơi lưu trú hay đăng ký tham dự Thánh lễ, mà quan trọng hơn là sự chuẩn bị về tâm thế.

"Sự kiện này chỉ thực sự có ý nghĩa khi mỗi người tham dự với lòng tôn trọng, ý thức cộng đồng và một trái tim rộng mở trước những giá trị tốt đẹp được tôn vinh trong cuộc đời của vị Chân phước", 2 vị linh mục chia sẻ.

Lễ tuyên phong Chân phước có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho đời sống xã hội và địa phương ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo đó, đây không đơn thuần là một sự kiện đông người, mà còn là dịp để mỗi người nhìn lại cách sống của mình, suy nghĩ về ý nghĩa cuộc đời, từ đó hướng đến lối sống tốt đẹp hơn, biết quan tâm và sống có trách nhiệm với người khác.

Không chỉ dừng lại ở ý nghĩa tôn giáo, theo 2 vị linh mục, sự kiện lần này còn có thể mang lại nhiều tác động tích cực cho đời sống xã hội và địa phương nơi diễn ra. Những giá trị như lòng nhân ái, sự hy sinh và tinh thần trách nhiệm có thể được khơi dậy mạnh mẽ hơn.

Việc một người con của vùng đất này được Giáo hội Công giáo toàn cầu nhìn nhận cũng góp phần tạo nên niềm tự hào cho cộng đồng địa phương, đồng thời thúc đẩy các hoạt động hành hương, văn hóa và sinh hoạt tôn giáo tại khu vực trong thời gian tới.

Từ một nghi thức tôn giáo mang tính toàn cầu, lễ tuyên phong Chân phước lần đầu tổ chức tại Việt Nam không chỉ thu hút sự quan tâm của tín hữu, mà còn mở ra một dịp để nhiều người cùng nhìn lại những giá trị sống, từ đó lan tỏa những điều tốt đẹp trong cộng đồng.