'Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi': Người từ khắp nơi về Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước

Lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra ngày 2.7, với khoảng 70.000 người tham dự. Nhưng từ ngày 29.6, nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau) đã bắt đầu đón những đoàn người từ khắp nơi tìm về.

Người dân từ khắp nơi về nhà thờ Tắc Sậy chờ dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Vượt hơn 2.000 km

Người đi từ Điện Biên, Hưng Yên, Hà Nội hay Vĩnh Long. Có người vượt hơn 2.000 km, có người tuổi đã ngoài 70 vẫn khăn gói lên đường. Họ đến sớm để tìm một chỗ nghỉ, trải chiếc chiếu nhỏ ở nhà thờ và chờ đợi ngày mà nhiều người nói rằng mình đã mong từ rất lâu.

Bà Dương Thị Đâu (71 tuổi, Vĩnh Long) cho biết nhóm của bà đã lên kế hoạch cho chuyến đi dự lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp từ nhiều tháng trước. Khi biết tin lễ tuyên phong sẽ được tổ chức, bà quyết định phải có mặt.

Bà Dương Thị Đâu (bìa phải) cùng nhóm bạn từ Vĩnh Long đến nhà thờ Tắc Sậy từ sáng 29.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhóm của bà Đâu đi từ sáng sớm ngày 29.6 để có chỗ nghỉ vì lo lắng nếu đến sát ngày, lượng người quá đông sẽ rất khó tìm nơi lưu trú. "Đi sớm để có chỗ nằm. Đi trễ đông người quá sẽ khó ở lại. Mình chờ ngày này lâu rồi nên không muốn bỏ lỡ", bà nói.

Điều khiến bà Đâu xúc động nhất là nhìn thấy rất nhiều người từ khắp nơi cùng tìm về Tắc Sậy. Theo bà, có những người đi rất xa, có những người không có theo Công giáo nhưng vẫn mong muốn được có mặt.

Từ khắp nơi về Tắc Sậy

Ông Đào Văn Song (61 tuổi, Hưng Yên) cùng đoàn đồng hương đi 2 xe 50 chỗ vào miền Tây. Chuyến đi kéo dài gần hai ngày, nhiều gia đình trong làng cùng đi, có nhà hơn chục người.

"Chúng tôi đi sớm mấy ngày vì sợ đông quá không vào được. Vào được tới đây rồi thì yên tâm", ông nói. Sau khi đến nơi, cả đoàn trải chiếu nghỉ ngay trong nhà thờ. Với ông Song, điều đáng nhớ nhất không phải quãng đường dài mà là cảm giác nhẹ nhõm khi cuối cùng cũng đặt chân đến nơi mình mong muốn.

Ông cho rằng điều khiến nhiều người tìm đến cha Trương Bửu Diệp là bởi cuộc đời giản dị, lòng yêu thương và sự giúp đỡ dành cho người khác. Theo ông, những điều đó khiến cả người có đạo lẫn không có đạo đều quý mến.

Bà Đào Thị Trùng (giữa) vượt hơn 2.000 km vào Cà Mau chờ dự lễ ẢNH: NHẬT THỊNH

Trong số những người đến Tắc Sậy lần này, bà Đào Thị Trùng (63 tuổi, Điện Biên) là một trong những người đi xa nhất với quãng đường hơn 2.000 km. Người thân nhiều lần khuyên bà cân nhắc vì bà bị huyết áp cao và tuổi đã lớn. Bản thân bà cũng từng nghĩ mình khó có thể hoàn thành chuyến đi.

"Trước khi đi, tôi còn chuẩn bị sẵn dép xốp vì nghe nói sẽ phải đi bộ rất nhiều. Nhưng khi bước vào khuôn viên nhà thờ, tôi chỉ thấy mình may mắn vì có mặt ở sự kiện đặc biệt này", bà chia sẻ.

Khoảng 17 giờ, dưới những hàng cột trong nhà thờ Tắc Sậy, nhiều người đã bắt đầu chuẩn bị cho đêm nghỉ lại. Những tấm chiếu được trải sát nhau trên nền gạch, bên cạnh là vài túi quần áo, bình nước, quạt mini và ít thức ăn mang theo từ quê.

Khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy bắt đầu tấp nập người dân từ nhiều nơi về hành hương trong sự kiện đặc biệt ẢNH: NHẬT THỊNH

Một cụ bà ngoài 70 tuổi gối đầu lên chiếc vali nhỏ sau chuyến xe dài. Cách đó không xa, vài người ngồi chia nhau bánh trái, kể chuyện đường xa và hỏi thăm nhau đến từ đâu. Dù đến từ nhiều tỉnh, thành khác nhau, họ nhanh chóng trở thành những người bạn đồng hành trong những ngày chờ đợi ở Tắc Sậy.

Khi trời dần tối, nhiều người tranh thủ nghỉ ngơi, trong khi một số người vẫn tiếp tục đi lại trong khuôn viên nhà thờ. Không khí khá yên tĩnh dù lượng người đổ về ngày một đông, khác với hình dung của nhiều người về một sự kiện dự kiến đón hàng chục nghìn người tham dự.