Điều gì khiến nhiều người không theo Công giáo vẫn tìm về cha Trương Bửu Diệp?

Nhiều năm qua, tại nhà thờ Tắc Sậy (Cà Mau), dòng người tìm đến viếng phần mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp đã trở nên quen thuộc. Có người cầu bình an, có người tìm chỗ dựa tinh thần giữa lúc khó khăn, đặc biệt trong đó có rất nhiều người không theo Công giáo.

Nhiều người tìm về chạm tay lên mộ cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp ở nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Với nhiều người dân miền Tây, cha Trương Bửu Diệp từ lâu không chỉ là một vị linh mục, mà còn là biểu tượng của lòng nhân hậu và sự che chở dành cho những phận đời nghèo khó. Ngày 2.7 tới, lần đầu tiên ở Việt Nam sẽ diễn ra lễ tuyên phong Chân phước cho vị linh mục được hàng triệu người kính mến suốt nhiều thập niên qua.

Người linh mục dành cả đời cho người nghèo

Theo tài liệu chính thức của giáo phận Cần Thơ, được Tòa Thánh Vatican chuẩn thuận, cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sinh năm 1897 tại An Giang trong một gia đình Công giáo làm nghề nông. Sau khi mẹ mất sớm, tuổi thơ của cậu bé Trương Bửu Diệp gắn với nhiều khó khăn, theo cha sang Campuchia mưu sinh rồi trở về miền Tây tiếp tục học tập.

Năm 1924, ngài được thụ phong linh mục, phục vụ tại Campuchia trước khi quay về miền Tây. Đến năm 1930, cha được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy - vùng đất khi ấy còn nghèo khó, dân cư sống rải rác, đi lại chủ yếu bằng ghe xuồng.

Cha Trương Bửu Diệp được kính mến bởi tấm lòng mục tử luôn sống gần dân, thương người nghèo và không bỏ giáo dân giữa lúc hiểm nguy ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Theo tài liệu điều tra của giáo phận Cần Thơ, hầu hết các nhân chứng đều mô tả cha Diệp là người sống giản dị, gần gũi và rất thương người nghèo. Ngài đặc biệt quan tâm đến trẻ em, người già yếu, người bệnh và những gia đình khốn khó vì chiến tranh hay nạn đói.

Nhiều lời khai còn kể lại rằng trong giai đoạn nạn đói năm 1944 - 1945, cha Diệp đã đứng ra giúp người dân có gạo ăn, cho người nghèo đất canh tác và cưu mang nhiều người chạy nạn từ nơi khác đến. Có những gia đình nghèo được cha cho đất dựng chòi tạm, phát gạo để cầm cự qua ngày.

Một nhân chứng trong hồ sơ điều tra kể rằng cha Diệp "không hề phân biệt lương hay giáo", ai gặp khó khăn tìm đến cũng được giúp đỡ như nhau.

Chia sẻ với Thanh Niên, linh mục Cao Gia An, S.J., Phó giáo sư - tiến sĩ chú giải Kinh Thánh, Đại học Giáo hoàng Gregoriana (Roma) cùng linh mục Nguyễn Văn Yên, S.J., Giám đốc Vatican News tiếng Việt (Roma) cho rằng điều đặc biệt nhất nơi cha Trương Bửu Diệp là ngài đã sống trọn vẹn cho tha nhân.

Cha Diệp bảo vệ giáo dân trong hoàn cảnh khó khăn ẢNH: ĐÌNH PHÚ

"Cha Diệp là một linh mục Công giáo nổi bật vì đã sống hết mình cho người khác, bảo vệ giáo dân của mình trong hoàn cảnh khó khăn", 2 vị linh mục chia sẻ.

Theo 2 vị linh mục này, ngay cả với những người không theo Công giáo, cha Diệp vẫn có thể được nhìn nhận như một con người đã chọn đứng về phía người yếu thế và chấp nhận trả giá bằng chính mạng sống mình. "Đó là một tình yêu lớn lao khó có điều gì so sánh được", 2 linh mục nhấn mạnh.

Cuộc điều tra kéo dài nhiều năm

Theo tài liệu của giáo phận Cần Thơ, từ năm 2011 đến năm 2017, giáo phận đã tiến hành một cuộc điều tra quy mô lớn về cuộc đời và cái chết của cha Trương Bửu Diệp. Một ủy ban sử học được thành lập để thu thập tài liệu, đối chiếu thông tin và thẩm vấn các nhân chứng liên quan.

Có tổng cộng 23 nhân chứng được lấy lời khai, gồm cả người Công giáo lẫn không Công giáo. Trong đó, nhiều người là nhân chứng trực tiếp chứng kiến các sự kiện liên quan đến cha Diệp trong giai đoạn xã hội miền Tây đầy biến động những năm 1945 - 1946.

Tấm bảng về những mốc thời gian gắn với cha Trương Bửu Diệp ở nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Ngày 25.11.2024, Đức Giáo hoàng Phanxicô chính thức cho phép giáo phận Cần Thơ tiến hành các bước tiếp theo để tuyên phong Chân phước cho cha Trương Bửu Diệp.



Vì sao nhiều người vẫn tìm về Tắc Sậy?

Nhiều năm qua, tại khuôn viên nhà thờ Tắc Sậy, hàng ngàn bảng tạ ơn được người dân treo kín sau khi họ tin rằng đã nhận được sự nâng đỡ tinh thần hay những điều tốt đẹp qua lời cầu nguyện với cha Diệp.

Theo linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên, giáo hội luôn xem xét rất cẩn trọng những trường hợp này để phân biệt giữa niềm tin cá nhân và những dấu chỉ đặc biệt thực sự.

"Điều này giúp bảo đảm rằng đức tin không trở thành mê tín, nhưng được đặt trên nền tảng vững chắc", 2 vị linh mục chia sẻ.

Người dân hành hương về nhà thờ Tắc Sậy ẢNH: ĐÌNH PHÚ

Sau khi được tuyên phong Chân phước, việc tôn kính cha Trương Bửu Diệp sẽ trở nên chính thức hơn trong đời sống phụng vụ của giáo hội Công giáo. Sẽ có ngày lễ riêng để cộng đồng tín hữu tưởng nhớ ngài.

Tuy nhiên, theo linh mục Cao Gia An và linh mục Nguyễn Văn Yên, điều quan trọng nhất không nằm ở danh xưng hay nghi thức, mà ở chính thông điệp từ cuộc đời cha Diệp để lại cho hôm nay.

"Cuộc đời của cha Trương Bửu Diệp đến hôm nay vẫn âm thầm nhắc dù là người Công giáo hay không hãy sống yêu thương hơn, biết mở lòng với người khác và can đảm gìn giữ điều thiện giữa những biến động của cuộc sống", 2 vị linh mục nói.