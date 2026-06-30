Những chỗ nghỉ miễn phí đón người về Tắc Sậy trước ngày 2.7

Những chiếc quạt được bật thử từ nhiều ngày trước, chăn mùng được xếp sẵn trên giường, nhang muỗi đặt ở góc phòng. Tại giáo xứ Tắc Vân, cách Tắc Sậy khoảng 17 km, toàn bộ 250 chỗ nghỉ miễn phí đã được đăng ký kín từ nhiều tuần nay.

Trong khi nhiều khách sạn quanh khu vực gần như kín phòng, các nhà thờ dọc tuyến đường về Tắc Sậy đang trở thành điểm dừng chân của hàng trăm người từ nhiều tỉnh thành trước ngày diễn ra lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp.

Điểm dừng chân tại giáo xứ Tắc Vân đón các đoàn đăng ký từ trước, cách Tắc Sậy 17 km ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh mục Giuse Đinh Thành Đạt, cha phó kiêm quản xứ giáo xứ Tắc Vân, cho biết năm nay giáo xứ đón khoảng 250 người nghỉ lại hoặc dừng chân trước khi tiếp tục hành trình về Tắc Sậy. "250 người là số lượng tối đa mà giáo xứ có thể bố trí. Nhiều đoàn đăng ký từ cách đây khoảng nửa năm, người đăng ký trễ nhất cũng trước lễ khoảng một tháng", linh mục Đạt nói.

Theo linh mục Đinh Thành Đạt, hiện toàn bộ chỗ nghỉ đều đã kín. Những người đến muộn hoặc phát sinh đột xuất sẽ được giáo xứ giới thiệu sang các điểm lưu trú khác trong khu vực.

Chỗ nghỉ miễn phí giữa hành trình

Những ngày gần đây, nhiều phòng trong khuôn viên nhà thờ được sửa lại điện nước, lắp thêm quạt, chuẩn bị chăn, mùng và nhang muỗi. "Chúng tôi cố gắng chuẩn bị những điều kiện cơ bản nhất để người nghỉ cảm thấy thoải mái, hạn chế bất tiện", vị linh mục chia sẻ.

Dãy nhà vừa được sửa sang để đón các đoàn về hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Một số phòng được bố trí cho các linh mục, tu sĩ từ nhiều nơi về tham dự sự kiện. Các khu vực còn lại được dành cho khách nghỉ qua đêm. Tại đây, người hành hương được hỗ trợ chỗ ngủ và nước uống. Riêng các bữa ăn chính, người dân được hướng dẫn mua tại các quán ăn xung quanh hoặc đặt các cơ sở nấu ăn trong khu vực.

"Do số lượng người quá đông, nhân sự của giáo xứ cũng phải dồn về Tắc Sậy chuẩn bị đón khách nên nhà thờ không thể tổ chức nấu ăn. Chúng tôi giới thiệu những nơi nấu ăn để bà con đặt trước", linh mục Đạt cho biết.

Không chỉ các nhà thờ, nhiều khách sạn phía Cà Mau cũng đã được đặt phòng từ rất sớm. Theo linh mục Đinh Thành Đạt, ngay sau khi có thông tin về lễ tuyên phong Chân phước, giáo phận đã chủ động đặt khoảng 300 phòng khách sạn ở Cà Mau do dự đoán phần lớn người dân sẽ di chuyển theo hướng cao tốc rồi lưu trú trước khi về Tắc Sậy.

Giáo xứ đã chuẩn bị một số đồ dùng cơ bản để phục vụ khách nghỉ chân ẢNH: NHẬT THỊNH

Ngoài các đoàn đăng ký chính thức, rất nhiều người liên hệ trực tiếp với các nhà thờ dọc quốc lộ để tìm nơi nghỉ ngơi. Các đoàn hành hương tu sĩ nam, nữ được hướng dẫn đăng ký dừng chân ở khoảng 20 nhà thờ dọc các hướng đổ về Tắc Sậy, sử dụng nước uống, nghỉ ngơi rồi tiếp tục di chuyển nhằm hạn chế ùn tắc khi lượng người đổ về tăng cao.

Sự đón tiếp bắt đầu từ những điểm dừng chân

Lượng khách tăng mạnh những ngày qua cũng khiến nhiều quán ăn, khách sạn và dịch vụ xung quanh trở nên nhộn nhịp. Theo linh mục Đinh Thành Đạt, nhiều người dân địa phương khá phấn khởi khi khách hành hương sử dụng các dịch vụ ăn uống, lưu trú và mua sắm, giúp hoạt động kinh doanh sôi động hơn.

Song song với công tác đón tiếp, Giáo phận Cần Thơ phối hợp ngành y tế cũng chuẩn bị lực lượng hỗ trợ với hơn 100 y bác sĩ, các tổ y tế lưu động, bệnh viện dã chiến và các điểm trực gần khu vực Tắc Sậy. Ban tổ chức cũng khuyến cáo người dân hạn chế mang theo nhiều tài sản có giá trị và chú ý bảo quản tư trang khi tập trung đông người.

Giáo xứ Tắc Vân tiếp nhận đăng ký nghỉ chân hành hương từ nửa năm trước ẢNH: NHẬT THỊNH

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Chánh xứ Chánh tòa, Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ cho rằng những giá trị như tình yêu thương, sự sẻ chia và tinh thần sống vì cộng đồng luôn gần gũi với người Việt. Vì vậy, hình ảnh cha Trương Bửu Diệp nhận được sự đồng cảm của nhiều người, kể cả những người không cùng tôn giáo.

Theo linh mục Vũ Văn Hài, điều dễ nhận thấy trong những ngày chuẩn bị là sự chung tay của rất nhiều người, từ người dân địa phương, các đơn vị hỗ trợ đến chính quyền các cấp để đón lượng khách rất lớn về Tắc Sậy.

Nhà thờ Họ đạo Cà Mau cách Trung tâm hành hương Tắc Sậy khoảng 18 km cũng là điểm dừng chân phục vụ khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Các đoàn đã đăng ký bắt đầu về các nhà thờ nghỉ chân từ tối 30.6 ẢNH: NHẬT THỊNH

"Khi hàng chục nghìn người cùng quy tụ về Tắc Sậy, không chỉ từ nhiều vùng miền trong nước mà còn từ nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa khác nhau, chúng ta sẽ nhìn thấy một bức tranh rất đẹp với nhiều sắc màu về sự đoàn kết và tinh thần đón tiếp", linh mục Vũ Văn Hài chia sẻ.

Theo vị linh mục, trong suốt quá trình chuẩn bị, nhiều cơ quan, đơn vị và địa phương đã phối hợp để bảo đảm công tác tổ chức, giao thông, y tế và an ninh. Sự phối hợp này giúp việc đón lượng khách rất lớn về Tắc Sậy diễn ra an toàn và thuận lợi hơn.