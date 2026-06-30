'Đừng để người ở xa về phiền lòng': Hàng quán Tắc Sậy giữ giá đón khách hành hương

Những cơn mưa liên tục xuất hiện tại khu vực Tắc Sậy (Cà Mau) trong những ngày cuối tháng 6 nhưng không làm giảm không khí chuẩn bị trước lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Dọc tuyến quốc lộ trước Trung tâm hành hương Tắc Sậy, hàng quán nhập thêm hàng hóa, chuẩn bị chỗ nghỉ và sẵn sàng phục vụ lượng lớn khách hành hương.



Trung tâm hành hương Tắc Sậy dựng rạp sẵn sàng cho buổi lễ tuyên phong Chân phước sáng 2.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Hàng quán không tăng giá

Đối diện Thánh đường Tắc Sậy, quán cà phê Phương của bà Trần Kim Huệ những ngày này đông khách hơn hẳn ngày thường. Nếu trước đây khu vực chủ yếu đông vào cuối tuần thì nay lượng người hành hương đã tăng lên từng ngày.

Trên các kệ hàng, nước giải khát được chất thêm nhiều hơn bình thường. Gia đình bà Huệ cũng chuẩn bị thêm võng cho khách nghỉ qua đêm với chi phí 100.000 đồng/người trong 3 ngày.

Trời đổ mưa nhưng dòng người vẫn tấp nập trước khu vực Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

"Cha sở dặn bà con địa phương phải đón tiếp khách hành hương đàng hoàng, đừng để người ở xa về phiền lòng vì chuyện giá cả. Vì vậy, chúng tôi vẫn bán như ngày thường, không tăng giá đồng nào", bà Huệ nói.

Các loại nước uống tại quán vẫn giữ mức giá 20.000 đồng như nhiều năm qua. Lượng hàng nhập về cũng tăng gấp hai, ba lần để tránh thiếu hụt khi khách đông. Nếu ngày thường quán chỉ bán đến khoảng 4 giờ chiều thì những ngày này, các thành viên trong gia đình phải thay phiên nhau thức đêm để phục vụ khách.

"Lâu rồi Tắc Sậy mới có không khí nhộn nhịp như vậy. Thấy bà con từ nhiều nơi về đông, người dân ở đây ai cũng vui và mong góp một phần nhỏ để đón tiếp khách hành hương", bà Huệ nói.

Những hàng quán bán đúng giá niêm yết để đón khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Sẵn sàng phục vụ các đoàn hành hương

Đối diện nhà thờ, quán cơm Thùy Trang của anh Nguyễn Hoàng Nghị vẫn giữ mức giá bình dân dù lượng khách tăng lên. Các món cơm sườn, bún, phở đồng giá 40.000 đồng. Theo anh Nghị, gia đình chỉ chuẩn bị lượng thực phẩm nhỉnh hơn ngày thường bởi nhiều đoàn từ thiện cũng tổ chức phát cơm miễn phí cho người hành hương.

"Chính quyền cũng thường xuyên nhắc nhở phải bảo đảm an toàn thực phẩm, không được chặt chém khách", anh nói. Điều anh mong nhất lúc này là thời tiết thuận lợi trong ngày diễn ra đại lễ.

Quán ăn Kiều Trinh được đội kèn 800 người đặt các bữa ăn nên đã nhập trước nhiều nguyên liệu ẢNH: NHẬT THỊNH

Cửa hàng lưu niệm trước nhà thờ Tắc Sậy nhộn nhịp khách ghé tham quan, mua sắm ẢNH: NHẬT THỊNH

Tại quán ăn Kiều Trinh, những thùng nước, mì gói, rau củ và nguyên liệu nấu ăn đã được chất kín phía sau khu bếp. Chủ quán cho biết phải chuẩn bị trước vì đến ngày lễ xe cộ có thể khó lưu thông.

Chị Thùy Trang, chủ quán, cho biết quán đã bắt đầu phục vụ xuyên đêm. Các thành viên trong gia đình phải chia ca để kịp đón khách. Dù lượng khách tăng nhanh, quán vẫn giữ nguyên mức giá khoảng 35.000 đồng mỗi phần ăn. Chị cho biết từng nghĩ đến việc tăng giá nhưng cuối cùng quyết định giữ nguyên.

"Thà lời ít một chút nhưng khách vui. Nếu khách hành hương đến mà thiếu đồ ăn thì thấy tội lắm", chị chia sẻ.

Tại vựa khô Nguyên Thủy, tôm khô vẫn là mặt hàng được nhiều người hành hương tìm mua nhất. Theo chủ cơ sở, tôm khô thiên nhiên có giá từ 480.000 đồng đến khoảng 1,3 triệu đồng/kg tùy kích cỡ, trong đó loại tôm cỡ 600.000 - 700.000 đồng/kg được nhiều người chọn để nấu canh hoặc làm gỏi. Ngoài tôm khô, các loại khô cá, khô mực, khô sặc cũng được nhiều khách mua về làm quà sau chuyến hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Người dân bán cua phục vụ khách hành hương ẢNH: NHẬT THỊNH

Gia đình chị còn có hai khách sạn nằm gần nhà thờ. Theo chị, các phòng đã kín chỗ từ trước tết nhưng giá vẫn giữ nguyên như ngày thường. "Khách ở xa về dự lễ tuyên phong Chân phước nên gia đình xác định không tăng giá. Bản thân mình cũng chịu nhiều ơn cha nên đây là dịp góp một phần nhỏ để phục vụ mọi người", chị nói.

Trong sáng 2.7, riêng quán của chị sẽ phục vụ bữa ăn sáng cho khoảng 800 thành viên đội kèn tham gia phục vụ thánh lễ. Những ngày cao điểm, quán chỉ tập trung bán các món ăn phục vụ nhanh để mọi người có thể tiếp tục công việc và các hoạt động của đại lễ.