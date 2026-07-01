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Đời sống Cộng đồng

Biển người ở Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước: 'Ai cũng vui vẻ, nhường chỗ cho nhau'

Vũ Phượng - Nhật Thịnh

Trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn người từ nhiều tỉnh thành đã về Tắc Sậy, trải chiếu nghỉ qua đêm để chờ tham dự đại lễ.

Sáng 1.7 - một ngày trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn người hành hương từ nhiều tỉnh thành đã đổ về Tắc Sậy (Cà Mau). Khuôn viên nhà thờ đông kín người, hàng quán nhộn nhịp và các lực lượng phục vụ hoạt động liên tục suốt ngày.

Dưới mái che rộng lớn trước phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp, hàng ngàn người ngồi san sát trên những tấm chiếu, bạt và hành lý mang theo. Người già, trẻ nhỏ, các gia đình và những đoàn hành hương từ nhiều tỉnh thành cùng chọn về Tắc Sậy từ sớm để chờ lễ tuyên phong Chân phước diễn ra vào sáng 2.7.

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 1.

Trong khuôn viên nhà thờ gần như không còn chỗ trống. Nhiều người đã đến từ 2 ngày trước để giữ chỗ, nghỉ ngơi và chuẩn bị tham dự thánh lễ. Giữa thời tiết nắng nóng của miền Tây, các đoàn hành hương quây quần trò chuyện về hành trình vừa trải qua

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 2.

Linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng đại diện Giáo phận Cần Thơ, cho rằng lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp là dấu mốc đặc biệt của Giáo hội Công giáo Việt Nam và cũng mang nhiều ý nghĩa đối với đời sống xã hội

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 3.

Không khí bên ngoài Trung tâm hành hương Tắc Sậy cũng trở nên nhộn nhịp hơn thường ngày. Dọc các tuyến đường dẫn vào khu vực nhà thờ, hàng quán ăn uống, nước giải khát, đồ lưu niệm và nhang đèn luôn trong tình trạng đông khách

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 4.

Bà Trần Thị Mơ (73 tuổi, Hưng Yên) cho biết bà đã nhiều lần đến Tắc Sậy nhưng chưa từng chứng kiến cảnh đông đúc như năm nay. "Từ ngoài quốc lộ vào tới nhà thờ chỗ nào cũng đông người. Quán ăn, nước uống đều đông khách nhưng không khí rất vui. Ai cũng mong chờ tới ngày mai để được tham dự thánh lễ", bà Mơ nói

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 5.

Nhiều quán ăn phải tăng nhân viên, chuẩn bị thêm thực phẩm để phục vụ lượng lớn người hành hương. Các bãi giữ xe hoạt động liên tục, trong khi nhiều điểm lưu trú, nhà dân và nơi nghỉ chân quanh khu vực gần như đã kín chỗ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 7.

Dòng người tiếp tục đổ về Tắc Sậy sáng 1.7

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 8.

Theo ghi nhận, dòng người liên tục đổ về Tắc Sậy trong suốt buổi sáng. Thỉnh thoảng, tiếng loa nhắc nhở giữ gìn vệ sinh, bảo quản tài sản và di chuyển trật tự lại vang lên giữa dòng người hành hương."Tôi đi từ Đồng Nai xuống từ đêm hôm trước vì sợ sáng mai sẽ rất đông. Đến nơi thấy người hành hương đã kín khuôn viên nhưng ai cũng vui vẻ, nhường chỗ cho nhau nên cảm thấy rất ấm lòng", bà Nguyễn Thị Hồng (72 tuổi, Đồng Nai) chia sẻ

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 9.

Đây là lần đầu tiên một nghi thức tuyên phong Chân phước được cử hành ngay trên quê hương Việt Nam. Sự kiện là dịp để nhiều người cùng nhìn lại những giá trị về tình yêu thương, sự hy sinh và tinh thần sống vì cộng đồng mà linh mục Trương Bửu Diệp để lại

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 10.

Người hành hương trải bạt, chiếu nghỉ ngơi trong khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 11.

Nhiều người vui mừng vì được đặt chân đến Tắc Sậy trong dịp đặc biệt này

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 12.

Hàng chục nghìn người từ nhiều vùng miền, nhiều hoàn cảnh và cả những người khác tôn giáo cùng quy tụ về Tắc Sậy là một bức tranh đẹp về sự đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 13.
Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 14.
Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 15.

Sau 2 ngày có mưa lớn, sáng 1.7 thời tiết ở Tắc Sậy nắng gắt nhưng không khí hành hương vẫn nhộn nhịp, dòng người chen kín sân trung tâm hành hương

ẢNH: NHẬT THỊNH

Người hành hương trải chiếu ở Tắc Sậy chờ lễ tuyên phong Chân phước - Ảnh 16.

Khu vực lễ đài chính có mái che, sức chứa khoảng từ 10.000 - 12.000 người, có ghế ngồi và dành cho các linh mục đồng tế, các tu sĩ nam nữ cũng như những khách mời có thư mời của giáo phận. Ngoài khu vực này còn có những khu vực xung quanh với nhiều bóng cây khá mát mẻ dành cho các khách hành hương không có thư mời vẫn có thể tự do tham dự

ẢNH: NHẬT THỊNH


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