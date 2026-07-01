Biển người ở Tắc Sậy trước lễ tuyên phong Chân phước: 'Ai cũng vui vẻ, nhường chỗ cho nhau'

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Trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn người từ nhiều tỉnh thành đã về Tắc Sậy, trải chiếu nghỉ qua đêm để chờ tham dự đại lễ.
Sáng 1.7 - một ngày trước lễ tuyên phong Chân phước linh mục Phanxicô Trương Bửu Diệp, hàng chục ngàn người hành hương từ nhiều tỉnh thành đã đổ về Tắc Sậy (Cà Mau). Khuôn viên nhà thờ đông kín người, hàng quán nhộn nhịp và các lực lượng phục vụ hoạt động liên tục suốt ngày.
Dưới mái che rộng lớn trước phần mộ linh mục Trương Bửu Diệp, hàng ngàn người ngồi san sát trên những tấm chiếu, bạt và hành lý mang theo. Người già, trẻ nhỏ, các gia đình và những đoàn hành hương từ nhiều tỉnh thành cùng chọn về Tắc Sậy từ sớm để chờ lễ tuyên phong Chân phước diễn ra vào sáng 2.7.
Sau 2 ngày có mưa lớn, sáng 1.7 thời tiết ở Tắc Sậy nắng gắt nhưng không khí hành hương vẫn nhộn nhịp, dòng người chen kín sân trung tâm hành hương
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