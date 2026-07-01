Những người lặng lẽ chuẩn bị lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp

Lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) vào sáng 2.7 với sự tham dự của hơn 70.000 người.

Trong khi nhiều đoàn hành hương đã bắt đầu về Tắc Sậy để chờ tới ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp cũng đang bước vào giai đoạn cuối. Người dựng sân khấu, người hàn khung sắt, người cắm hoa, người dọn dẹp và sắp xếp từng khu vực để chuẩn bị cho sự kiện dự kiến đón hơn 70.000 người tham dự.

Theo kế hoạch, khu vực tổ chức được quy hoạch với sức chứa hơn 70.000 người, bao gồm khu vực nhà thờ, phần mộ cha Trương Bửu Diệp và quảng trường phụng vụ trên khu đất mới đối diện nhà thờ. Các khu vực này sẽ được lắp đặt hệ thống âm thanh, màn hình LED cùng nhiều hạng mục phục vụ người tham dự ẢNH: NHẬT THỊNH

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Trên khắp khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy, các hạng mục phục vụ đại lễ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.

Công tác hậu cần, trang trí, vệ sinh môi trường, lắp đặt cơ sở vật chất đến việc chuẩn bị các khu vực phụng vụ, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự cộng tác tích cực của đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân và các tình nguyện viên.

Dù thời tiết chiều 29.6 có mưa to nhưng công nhân vẫn miệt mài làm việc dưới khu vực lễ đài. Những tia lửa từ máy hàn liên tục phát ra khi các khung thép, kết cấu trang trí và những hạng mục cuối cùng được hoàn thiện ẢNH: NHẬT THỊNH

Tình nguyện viên cắt cành, bó hoa để chuẩn bị các cụm trang trí trong buổi lễ sáng 2.7 ẢNH: NHẬT THỊNH

Công việc chuẩn bị diễn ra khá lặng lẽ nhưng gần như không ngừng nghỉ ẢNH: NHẬT THỊNH

Nhiều người cho biết bản thân đã tham gia công tác chuẩn bị từ nhiều ngày qua. Với họ, đây không chỉ là một phần việc được giao mà còn là sự chung tay để chuẩn bị cho sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra tại Tắc Sậy ẢNH: NHẬT THỊNH

Những người tham gia công tác chuẩn bị tỉ mỉ dán và hoàn thiện các chi tiết trang trí trước ngày 2.7. Nhiều hạng mục được thực hiện liên tục trong những ngày cuối để kịp phục vụ lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp ẢNH: NHẬT THỊNH

Để phục vụ lượng lớn người tham dự, Giáo phận Cần Thơ đang phối hợp với các cơ quan chức năng trong công tác giao thông, an ninh, y tế, phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn ẢNH: NHẬT THỊNH

Các phương án phân luồng giao thông, bãi giữ xe, lực lượng điều phối, trạm y tế vệ tinh và đội ngũ tình nguyện viên cũng đã được chuẩn bị. Ban tổ chức khuyến cáo người tham dự nên chuẩn bị trang phục gọn gàng, giày dép thuận tiện vì có thể phải đi bộ một quãng đường nhất định từ nơi gửi xe đến khu vực hành lễ ẢNH: NHẬT THỊNH