Những người lặng lẽ chuẩn bị lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp

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Trước ngày 2.7, các công nhân, nữ tu và tình nguyện viên vẫn âm thầm hoàn thiện từng hạng mục ở Tắc Sậy để chuẩn bị cho lễ tuyên phong Chân phước cha Trương Bửu Diệp.
Lễ tuyên phong Chân phước cha Phanxicô Trương Bửu Diệp sẽ diễn ra tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy (Cà Mau) vào sáng 2.7 với sự tham dự của hơn 70.000 người.
Trong khi nhiều đoàn hành hương đã bắt đầu về Tắc Sậy để chờ tới ngày này, công tác chuẩn bị cho lễ tuyên phong Chân phướccha Trương Bửu Diệp cũng đang bước vào giai đoạn cuối. Người dựng sân khấu, người hàn khung sắt, người cắm hoa, người dọn dẹp và sắp xếp từng khu vực để chuẩn bị cho sự kiện dự kiến đón hơn 70.000 người tham dự.
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Trên khắp khuôn viên Trung tâm hành hương Tắc Sậy, các hạng mục phục vụ đại lễ đang bước vào giai đoạn hoàn thiện.
Công tác hậu cần, trang trí, vệ sinh môi trường, lắp đặt cơ sở vật chất đến việc chuẩn bị các khu vực phụng vụ, tất cả đều được thực hiện với tinh thần trách nhiệm và sự cộng tác tích cực của đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân và các tình nguyện viên.
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