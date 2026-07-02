87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo: An Hòa Tự đón hàng chục ngàn người về đại lễ

Long trọng kỷ niệm 87 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo

Ngày 2.7, tại chùa An Hòa Tự (xã Phú Tân, tỉnh An Giang), Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo long trọng tổ chức đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo (18 tháng 5 năm Kỷ Mão 1939 - 18 tháng 5 năm Bính Ngọ 2026).

Quang cảnh đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

Tham dự đại lễ có ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo); đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh Quân khu 9, lãnh đạo tỉnh An Giang, cùng đông đảo bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo.

Tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, cho biết trong những năm qua, toàn thể đồng đạo cùng với Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, ban đại diện các tỉnh, thành, các ban trị sự cơ sở đã tinh tấn tu hành, giữ gìn sự trong sáng của giáo lý chân truyền và thực hiện đúng lời dạy của Đức Thầy để phát triển nền đạo "vị nhân sinh," gắn với phát huy giá trị đạo đức, tinh hoa văn hóa dân tộc.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, phát biểu tại đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày Đức Huỳnh Giáo Chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước vận hội mới, bước vào "kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc", các tôn giáo nói chung, Phật giáo Hòa Hảo nói riêng, được xác định là nguồn lực xây dựng đất nước. Trong đó, nguồn lực mềm là văn hóa, đạo đức, truyền thống của dân tộc và đạo đức của các tôn giáo cần phải được nhận diện và chuyển hóa thành nguồn lực vật chất để phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân.

Ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đọc thư của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chúc mừng Đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

"Trong thời gian tới, với đường hướng 'vì đạo pháp, vì dân tộc', 'đồng hành cùng dân tộc', Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, các trị sự viên, chức việc cùng toàn thể bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo sẽ nhiệt liệt hưởng ứng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát động; góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bà con nhân dân", ông Trương Tấn Đạt khẳng định.

Bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), phát biểu chúc mừng đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

Hơn 600 tỉ đồng cho các hoạt động từ thiện - xã hội

Phát biểu chúc mừng Đại lễ, Bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ (Bộ Dân tộc và Tôn giáo), cho biết trải qua 87 năm, kể từ ngày Đức Huỳnh Giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo với phương châm hành đạo "học Phật, tu nhân," "tại gia cư sĩ", lấy việc báo đáp tứ ân (ân tổ tiên, cha mẹ; ân đất nước, ân tam bảo; ân đồng bào và nhân loại) làm căn bản tu hành, đến nay giáo lý ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, định hướng cho người tín đồ hướng thiện, sống tốt đời, đẹp đạo, gắn bó đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, kể từ khi được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã luôn thực hành theo lời dạy của Đức Huỳnh giáo chủ; lan tỏa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp trong đời sống xã hội, nêu cao truyền thống nhân văn, nhân ái của dân tộc Việt Nam, cùng nhau đoàn kết, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng hoa chúc mừng Ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo nhân đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo

ẢNH: TRẦN NGỌC

Theo bà Trần Thị Minh Nga, điểm nổi bật trong các hoạt động của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo là tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước và tổ chức có hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, như: vận động phát cơm, cháo miễn phí tại các bệnh viện, trung tâm xã hội; xây nhà đại đoàn kết, nhà tình thương; xây cầu nông thôn; tặng quà đồng bào nghèo nhân các dịp lễ, tết và khi gặp khó khăn; hỗ trợ bệnh nhân mổ mắt; tổ chức xe chuyển bệnh nhân miễn phí; sưu tầm thuốc nam chữa bệnh cho người nghèo; hỗ trợ học sinh nghèo hiếu học và các hoạt động khuyến học, cứu trợ thiên tai, lũ lụt…

Chỉ tính riêng trong năm 2025, tổng số tiền hoạt động từ thiện - xã hội trong toàn đạo đạt trên 600 tỉ đồng. Qua đó, khẳng định vai trò lãnh đạo và uy tín của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo - xứng đáng là trung tâm tập hợp đoàn kết, hướng dẫn đồng đạo thực hiện quyền hành đạo gắn bó với lợi ích quốc gia, dân tộc.

Đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

"Chính các kết quả hoạt động từ thiện - xã hội và những việc làm hữu ích của toàn thể Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo trong thời gian qua đã thắp sáng lên "ngọn đuốc từ bi trí thiện" và phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt lời chỉ dạy của Đức Huỳnh giáo chủ", Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga nhấn mạnh.

Đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo được tổ chức trang trọng với nhiều nghi lễ truyền thống ẢNH: TRẦN NGỌC

Bà Trần Thị Minh Nga mong muốn và tin tưởng rằng, trong thời gian tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo và toàn thể bà con bà tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục kiên định đường hướng "vì đạo pháp, vì dân tộc"; triển khai có hiệu quả 4 chương trình đạo sự trọng tâm đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn đạo lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024 - 2029).

Đồng thời, tiếp tục vận động bà con tín đồ chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Thực hiện tốt trách nhiệm công dân, chung tay xây dựng nông thôn mới, tiếp tục tích cực tham gia và triển khai các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng... góp phần thiết thực hơn nữa cho sự phát triển của địa phương và đất nước, đồng thời cũng là thực hiện chủ trương của Nhà nước, vì một xã hội "không ai bị bỏ lại phía sau".

Mỗi ngày, hàng ngàn người về chùa An Hòa Tự (xã Phú Tân, tỉnh An Giang) để mừng đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

Tại đại lễ, ông Nguyễn Văn Thanh, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã đọc thư của bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chức mừng Ban Trị sự Trung ương, các vị chức việc cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo nhân dịp đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo.

Khách hành hương từ khắp nơi về xã Phú Tân, tỉnh An Giang - nơi tổ chức đại lễ kỷ niệm 87 năm ngày khai đạo Phật giáo Hòa Hảo ẢNH: TRẦN NGỌC

Đại lễ kỷ niệm niệm 87 năm Ngày Đức Huỳnh giáo chủ khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo năm nay là đại lễ đầu tiên Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã hoàn thành chủ trương hợp nhất các tổ chức của Giáo hội theo địa giới hành chính mới của Nhà nước. Sau khi thực hiện sắp xếp địa giới hành chính, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có 9 ban đại diện tỉnh, thành và 212 ban trị sự xã, phường, đặc khu.