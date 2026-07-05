Trang nghiêm lễ tiếp rước huấn lịnh Hội thánh Cao Đài tại TP.HCM

Trong chu kỳ hành đạo 2022 - 2027 của Hội thánh đạo Cao Đài Tòa thánh Tây Ninh, một sự kiện quan trọng của cả nước là việc sáp nhập các tỉnh thành. Vì vậy, Hội thánh đạo Cao Đài tại TP.HCM cũng tiến hành việc sắp xếp lại địa giới và bổ nhiệm nhân sự hành đạo cho phù hợp theo đơn vị hành chính mới.

Tại TP.HCM, Hội thánh đã sáp nhập 3 ban đại diện Hội thánh gồm: TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương để thành lập Ban đại diện Hội thánh tại TP.HCM mới. Do đó, hôm nay 5.7, tại văn phòng tổ chức lễ tiếp rước huấn lịnh Hội thánh bổ nhiệm nhân sự Ban đại diện Hội thánh TP.HCM.

Sáng 5.7, tại Thánh thất Cao Đài họ đạo liên quận 5 - 8, các hàng trăm đồng đạo tề tựu tham dự lễ tiếp rước huấn lịnh ẢNH: PHẠM HỮU

Phía trước thánh thất được đặt ban thờ trang nghiêm ẢNH: PHẠM HỮU

Trước khi vào lễ chính, các chức sắc, đồng đạo đều cùng làm lễ bái tại ban thờ phía trước cổng chính của thánh thất ẢNH: PHẠM HỮU

Tham dự buổi lễ có sự tham dự của ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch UB MTTQ Việt Nam TP.HCM; ông Thạch Nghi Xuân, Trưởng ban Dân tộc và Tôn giáo, cơ quan UB MTTQ Việt Nam TP.HCM; bà Quách Thị Liên, Phó trưởng phòng Dân tộc và Tôn giáo, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Văn Châu, Phó trưởng phòng Tín ngưỡng và Tôn giáo khác, Sở Dân tộc và Tôn giáo TP.HCM cùng nhiều đại diện ban ngành, địa phương.

Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh, Trưởng Ban đại diện Hội thánh TP.HCM cho biết lễ tiếp trước huấn lịnh bổ nhiệm nhân sự mới không chỉ là một nghi thức hành chính mà là cột mốc lịch sử đối với đạo Cao Đài tại TP.HCM. Việc hợp nhất địa bàn hành đạo giữa TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, tỉnh Bình Dương và bổ nhiệm tân Ban đại diện Hội thánh sau sáp nhập chính là cột mốc lịch sử đặc biệt của đạo tại địa phương. Đây là thời khắc quy tụ nguồn lực, tạo thành khối sức mạnh cộng hưởng để kết nối các họ đạo, các ban nghi lễ sẻ chia kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau trên con đường phụng sự nhơn sanh.

Dấu mốc này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong không khí kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tiếp nối bề dày truyền thống hơn 300 năm của vùng đất này, cùng với chặng đường nửa thế kỷ tự hào mang tên Bác, nơi đây vẫn luôn là điểm hội tụ, giao thoa mạnh mẽ của các dòng chảy văn hóa và tư tưởng.

Sau đó, hàng trăm đồng đạo có mặt ở chánh điện để hành lễ ẢNH: PHẠM HỮU

Việc hành lễ tuân theo nghi thức tôn giáo của đạo Cao Đài ẢNH: PHẠM HỮU

Đứng đầu là các chức sắc của đạo Cao Đài tại TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU

Trưởng huynh Giáo sư Thượng Sang Thanh cho rằng tân Ban đại diện xác định rõ trọng trách trong việc dẫn dắt cơ đạo trở thành điểm sáng, hình mẫu tiêu biểu về đời sống đạo đức.



Từ sự hợp nhất về tổ chức, việc kiện toàn nhân sự ban đại diện, các họ đạo cùng ban nghi lễ chính là tiền đề vững chắc để hoàn thành viên mãn công tác đạo sự và xã hội. Trong định hướng sắp tới, trọng tâm đặt vào việc củng cố đức tin, chăm lo chu toàn lễ nghi quan, hôn, tang, tế sự; đồng thời quan tâm sâu sát đời sống, tâm tư cùng nguyện vọng mỗi tín hữu.

Cũng vào sáng lễ tiếp rước huấn lịnh Hội thánh theo nghi thức tôn giáo của đạo Cao Đài và công bố bổ nhiệm chức sắc theo nhiệm kỳ mới là: Trưởng huynh Giáo Sư Thượng Sang Thanh - Trưởng Ban đại Diện Hội Thánh TP.HCM; Giáo hữu Thượng Bình Thanh - Phó trưởng Ban đại diện Hội thánh; Trưởng tỷ Giáo sư Hương Tuyết - Phó trưởng Ban đại diện Hội thánh; Giáo hữu Ngọc Nhiều Thanh - Phó trưởng Ban đại diện Hội thánh; Giáo sư Hương Liên - Phó trưởng Ban đại diện Hội thánh; Lễ sanh Thượng Linh Thanh - Thư ký Ban đại diện Hội thánh TP.HCM.



Nghi lễ đọc và công bố huấn lịnh Hội thánh tại TP.HCM ẢNH: PHẠM HỮU