'Biển người' ở Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung

Tối 6.10, hàng chục ngàn tín đồ, người dân và du khách có mặt tại Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài.
Hàng chục ngàn tín đồ đạo Cao Đài và du khách từ khắp các tỉnh thành nô nức dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài được tổ chức đúng vào dịp Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch).
Khoảng 17 giờ, rất đông người đã có mặt tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Trên vỉa hè hay dưới lòng đường, người người đã ngồi chật kín. Phía đối diện Tòa thánh, các tín đồ mặc áo dài "nhuộm trắng" cả một góc nội ô.
Đúng 18 giờ 30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức xuất phát. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và thiếu nhi cầm đèn trung thu. Đi phía sau là đoàn lễ xe rước Mẫu Diêu Trì. Nối đuôi nhau là đoàn tứ linh với long - lân - quy - phụng.
