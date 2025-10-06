'Biển người' ở Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung

Hàng chục ngàn tín đồ đạo Cao Đài và du khách từ khắp các tỉnh thành nô nức dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài được tổ chức đúng vào dịp Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch).

Khoảng 17 giờ, rất đông người đã có mặt tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Trên vỉa hè hay dưới lòng đường, người người đã ngồi chật kín. Phía đối diện Tòa thánh, các tín đồ mặc áo dài "nhuộm trắng" cả một góc nội ô.

Đúng 18 giờ 30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức xuất phát. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và thiếu nhi cầm đèn trung thu. Đi phía sau là đoàn lễ xe rước Mẫu Diêu Tr ì. Nối đuôi nhau là đoàn tứ linh với long - lân - quy - phụng.

Hàng chục ngàn người đổ về nội ô Tòa thánh Tây Ninh tham dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 ÃNH: PHẠM HỮU

Khung cảnh đông đúc lúc 18 giờ tại Tòa thánh Tây Ninh ẢNH: PHẠM HỮU

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, được tổ chức vào dịp Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch) ẢNH: PHẠM HỮU

Khu vực công viên, phía trước tòa thánh tập trung rất đông người ẢNH: PHẠM HỮU

Không chỉ khu vực công viên mà hai bên tây và đông chánh đài cũng chật kín người ngồi chờ đến giờ khai hội ẢNH: PHẠM HỮU

Khoảng 18 giờ 30, khi tiếng chuông vang, nhiều tín đồ đạo Cao Đài đứng dậy, cầu nguyện ẢNH: PHẠM HỮU

Ngay sau đó là đoàn biểu diễn của Tòa thánh Tây Ninh, dẫn đầu là đoàn nhạc lễ gồm kèn, trống ẢNH: PHẠM HỮU

Đi phía sau là xe rước lễ Thánh Mẫu Diêu Trì. Rất nhiều người mong chờ được chiêm ngưỡng xe rước lễ này trong đại lễ năm nay ẢNH: PHẠM HỮU

Đoàn hóa trang thành các biểu tượng thần tiên. Trong hình là các vị Phước - Lộc - Thọ ẢNH: PHẠM HỮU

Màn múa rồng phun lửa cùng 4 linh vật long - lân - quy - phụng ẢNH: PHẠM HỮU

4 linh vật long - lân - quy - phụng được xem là biểu tượng trong đạo Cao Đài ẢNH: PHẠM HỮU





