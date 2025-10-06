Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

'Biển người' ở Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung

Phạm Hữu
Phạm Hữu
06/10/2025 20:46 GMT+7

Tối 6.10, hàng chục ngàn tín đồ, người dân và du khách có mặt tại Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài.

Hàng chục ngàn tín đồ đạo Cao Đài và du khách từ khắp các tỉnh thành nô nức dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025 tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài được tổ chức đúng vào dịp Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch).

Khoảng 17 giờ, rất đông người đã có mặt tại nội ô Tòa thánh Tây Ninh chờ đến giờ diễn ra đại lễ. Trên vỉa hè hay dưới lòng đường, người người đã ngồi chật kín. Phía đối diện Tòa thánh, các tín đồ mặc áo dài "nhuộm trắng" cả một góc nội ô.

Đúng 18 giờ 30, đoàn diễu hành nghi lễ chính thức xuất phát. Dẫn đầu là đoàn kèn trống và thiếu nhi cầm đèn trung thu. Đi phía sau là đoàn lễ xe rước Mẫu Diêu Trì. Nối đuôi nhau là đoàn tứ linh với long - lân - quy - phụng.

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 1.

Hàng chục ngàn người đổ về nội ô Tòa thánh Tây Ninh tham dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung 2025

ÃNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 2.

Khung cảnh đông đúc lúc 18 giờ tại Tòa thánh Tây Ninh

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 3.

Đây là lễ hội lớn nhất trong năm của đạo Cao Đài, được tổ chức vào dịp Tết Trung thu (rằm tháng 8 âm lịch)

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 4.

Khu vực công viên, phía trước tòa thánh tập trung rất đông người

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 5.

Không chỉ khu vực công viên mà hai bên tây và đông chánh đài cũng chật kín người ngồi chờ đến giờ khai hội

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 6.

Khoảng 18 giờ 30, khi tiếng chuông vang, nhiều tín đồ đạo Cao Đài đứng dậy, cầu nguyện

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 7.

Ngay sau đó là đoàn biểu diễn của Tòa thánh Tây Ninh, dẫn đầu là đoàn nhạc lễ gồm kèn, trống

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 8.

Đi phía sau là xe rước lễ Thánh Mẫu Diêu Trì. Rất nhiều người mong chờ được chiêm ngưỡng xe rước lễ này trong đại lễ năm nay

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 9.

Đoàn hóa trang thành các biểu tượng thần tiên. Trong hình là các vị Phước - Lộc - Thọ

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 10.

Màn múa rồng phun lửa cùng 4 linh vật long - lân - quy - phụng

ẢNH: PHẠM HỮU

Hàng ngàn người phủ kín Tòa thánh Tây Ninh dự đại lễ Hội yến Diêu Trì Cung - Ảnh 11.

4 linh vật long - lân - quy - phụng được xem là biểu tượng trong đạo Cao Đài

ẢNH: PHẠM HỮU



Khám phá thêm chủ đề

Xem thêm bình luận