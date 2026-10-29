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    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu

    Từ tối nay 29.10 đến hết ngày 1.11, 8 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường Bàn Cờ

    Công ty cổ phần cấp nước Bến Thành thông báo cúp nước tại khu vực phường Bàn Cờ.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 31.10 đến 5 giờ, ngày 1.11.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Bàn Cờ.

    Phường Bình Hưng Hòa

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Hưng Hòa.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường số 2, 3, 4, 5, 16; đường Lê Trọng Tấn (dãy số lẻ từ quốc lộ 1 đến cầu Bưng); tuyến hẻm đường Phạm Đăng Giảng (dãy số lẻ từ quốc lộ 1 đến đường Lê Trọng Tấn).

    Phường Bình Tiên

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tiên.

    Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 29.10 đến 3 giờ, ngày 30.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Chí (số lẻ), từ đường Phạm Phú Thứ – Cao Văn Lầu; đường Mai Xuân Thưởng (2 bên), từ đường Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt; đường Cao Văn Lầu (số lẻ) từ đường Phạm Văn Chí – Võ Văn Kiệt; đường Gia Phú (2 bên), từ đường Mai Xuân Thưởng – Cao Văn Lầu; đường Gia Phú (số chẵn) từ đường Mai Xuân Thưởng – Phạm Phú Thứ; đường Phạm Phú Thứ (số chẵn), từ đường Phạm Văn Chí – Gia Phú.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.10 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 8 phường ở TP.HCM từ tối nay 29.10

    ẢNH: TN

    Phường Chợ Lớn

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Đỗ Ngọc Thạnh (2 bên), từ đường Nguyễn Chí Thanh – Hồng Bàng.

    Phường Tân Sơn Nhất

    Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đình Khơi, Hoàng Việt, Út Tịch, Lê Bình và các hẻm nhánh.

    Phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh

    Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.10 đến 5 giờ, ngày 31.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Long (số chẵn), Nguyễn Sơn, Văn Cao (số lẻ), Trần Thủ Độ; đường Lê Thúc Hoạch; đường Phú Thọ Hòa, từ đường Văn Cao đến Bình Long, đường Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng và các hẻm nhánh.

    Phường Gia Định

    Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

    Thời gian cúp nước từ 0 – 5 giờ, ngày 30.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Duyệt, Vạn Kiếp, Vũ Huy Tấn, Nguyễn Duy; đường Phan Đăng Lưu (từ đường Lê Văn Duyệt đến số 49H đường Phan Đăng Lưu).

    Đường Trần Kế Xương (đoạn từ đường Vạn Kiếp đến Nhiêu Tứ); đường Nguyễn Lâm, Nguyễn Công Hoan.

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