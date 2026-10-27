Cúp nước ở phường Chợ Lớn

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.10 đến 5 giờ, ngày 28.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đỗ Ngọc Thạnh (2 bên) từ đường Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng), đường Tân Thành (số lẻ) từ đường Thuận Kiều - Đỗ Ngọc Thạnh; đường Phạm Hữu Chí (số chẵn) từ đường Thuận Kiều – Đỗ Ngọc Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 28.10 đến 5 giờ, ngày 29.10; 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Đỗ Ngọc Thạnh (2 bên) từ đường Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng.

Phường An Hội Đông, Thới An

Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông, Thới An.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10.

Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông, Thới An.

Lịch cúp nước 9 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 27.10 ẢNH: TN

Xã Đông Thạnh

Công ty cổ phần Nước ngầm Sài Gòn thông báo cúp nước tại khu vực xã Đông Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.10 đến 5 giờ, ngày 28.10; 22 giờ, ngày 28.10 đến 5 giờ, ngày 29.10; 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10; 22 giờ, ngày 30.10 đến 5 giờ, ngày 31.10.

Khu vực cúp nước gồm: một phần xã Đông Thạnh.

Phường Tân Hòa, Phú Nhuận

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa, Phú Nhuận.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 27.10 đến 5 giờ, ngày 28.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Phạm Văn Hai từ đường Hoàng Văn Thụ đến Lê Văn Sỹ; đường Lê Văn Sỹ từ đường Phạm Văn Hai đến Đặng Văn Ngữ; đường Hoàng Văn Thụ từ đường Phạm Văn Hai đến Nguyễn Trọng Tuyển; đường Nguyễn Văn Trỗi và các hẻm nhánh.

Phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 29.10 đến 5 giờ, ngày 30.10

Khu vực cúp nước gồm: đường Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Đình Khơi, Hoàng Việt, Út Tịch, Lê Bình và các hẻm nhánh.

Phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Thọ Hòa, Phú Thạnh.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 30.10 đến 5 giờ, ngày 31.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Long (số chẵn); đường Nguyễn Sơn, Văn Cao (số lẻ), Trần Thủ Độ; đường Lê Thúc Hoạch; đường Phú Thọ Hòa từ đường Văn Cao đến Bình Long; đường Lê Thiệt, Lê Lư, Lê Lăng và các hẻm nhánh.