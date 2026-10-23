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    Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.10

    Phạm Hữu
    Phạm Hữu
    Từ tối nay 23.10 đến hết ngày 27.10, 5 phường ở TP.HCM cúp nước để thực hiện công tác bảo dưỡng, bảo trì hệ thống đường ống nước sạch.

    Cúp nước ở phường Hạnh Thông

    Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường Hạnh Thông.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 25.10 đến 5 giờ, ngày 26.10.

    Khu vực cúp nước gồm: phường Hạnh Thông.

    Phường An Hội Đông

    Công ty cổ phần cấp nước Trung An thông báo cúp nước tại khu vực phường An Hội Đông.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 24.10 đến 5 giờ, ngày 25.10; 22 giờ, ngày 25.10 đến 5 giờ, ngày 26.10; 22 giờ, ngày 26.10 đến 5 giờ, ngày 27.10.

    Khu vực cúp nước gồm: phường An Hội Đông.

    Phường An Lạc

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 23.10 đến 5 giờ, ngày 24.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Vành Đai Trong (từ đường số 7 - Đỗ Năng Tế); đường Đỗ Năng Tế (từ đường số 16 - Tên Lửa); đường Tên Lửa (từ đường số 7 - Đỗ Năng Tế); đường số 7 (từ Vành Đai Trong - đường số 34); đường, hẻm thuộc tiểu khu 1 và 2 khu dân cư Bình Trị Đông.

    Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.10 - Ảnh 1.

    Lịch cúp nước 5 phường ở TP.HCM từ tối nay 23.10

    ẢNH: TN

    Phường Phú Định

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

    Thời gian cúp nước từ 11 - 12 giờ 30, ngày 26.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường An Dương Vương (số chẵn) từ hẻm 172 đến hẻm 182; đường Trương Đình Hội (số chẵn) từ đường An Dương Vương đến Phú Định); đường Hoàng Ngân (từ đường An Dương Vương đến cầu 41); đường Phạm Đức Sơn, từ đường Hoàng Ngân đến số nhà 220; hẻm 172 đường An Dương Vương (từ đầu hẻm đến cuối hẻm).

    Phường Chợ Lớn

    Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Chợ Lớn.

    Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 26.10 đến 5 giờ, ngày 27.10.

    Khu vực cúp nước gồm: đường Đỗ Ngọc Thạnh (2 bên), từ đường Nguyễn Chí Thanh - Hồng Bàng.

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