Lịch cúp nước 10 phường, xã ở TP.HCM từ tối nay 19.10

Cúp nước ở phường Tân Sơn Nhất

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Nhất.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 22.10 đến 5 giờ, ngày 23.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Cách Mạng Tháng 8, từ đường Phạm Văn Hai đến số 624; đường Phạm Văn Hai, từ đường Cách Mạng Tháng 8 đến Hoàng Sa; đường Hoàng Sa, từ đường Phạm Văn Hai đến cầu số 4 và các hẻm nhánh.

Phường Tân Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lý Thường Kiệt (số lẻ), Lạc Long Quân (số chẵn), Đông Hồ, Tân Xuân, Tân Lập, Tân Thọ, Tân Tiền, Tân Châu, Tân Phước, Lê Minh Xuân, Phú Hòa, Duy Tân, Thủ Khoa Huân và các hẻm nhánh.

Xã Nhà Bè

Công ty cổ phần cấp nước Nhà Bè thông báo cúp nước tại khu vực xã Nhà Bè.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 19.10 đến 5 giờ, ngày 20.10; từ 22 giờ, ngày 20.10 đến 5 giờ, ngày 21.10; từ 22 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Lê Văn Lương (từ cầu Rạch Đĩa đến cầu Long Kiểng); đường Đào Sư Tích (từ đường Lê Văn Lương đến cầu Phước Lộc 1).

Phường Cầu Kiệu

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Cầu Kiệu.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: từ số nhà 73 đến 95 đường Cù Lao; từ số nhà 30 đến 54 và từ 29 đến 47 đường Hoa Mai.

Phường Tân Sơn Hòa

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa thông báo cúp nước tại khu vực phường Tân Sơn Hòa.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.10 đến 5 giờ, ngày 21.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Trường Sơn (số chẵn), từ đường Trà Khúc đến số 60C; đường Trường Sơn (số lẻ), từ Hương Giang đến Thăng Long; đường Lam Sơn, từ đường Cửu Long đến Sông Nhuệ; đường Cửu Long (số chẵn), từ đường số 2 đến số 76; đường Hương Giang, Trà Khúc, Sông Đà, Sông Đáy, Sông Nhuệ, Tản Viên, Đồng Nai, Tiền Giang, Sông Thương, Đống Đa, Sông Thao và các hẻm nhánh.

Phường Gia Định

Công ty cổ phần cấp nước Gia Định thông báo cúp nước tại khu vực phường Gia Định.

Thời gian cúp nước từ 10 – 13 giờ, ngày 20.10.

Khu vực cúp nước gồm: mặt tiền và các hẻm đường Lê Trực.

Lịch cúp nước 10 phường ở TP.HCM từ tối nay 19.10 ẢNH: TN

Phường An Lạc

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường An Lạc.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 20.10 đến 5 giờ, ngày 21.10; từ 22 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Vành Đai Trong (từ đường số 7 – Đỗ Năng Tế); đường Đỗ Năng Tế (từ đường số 16 – Tên Lửa); đường Tên Lửa (từ đường số 7 – Đỗ Năng Tế); đường số 7 (từ Vành Đai Trong – đường số 34); đường, hẻm thuộc tiểu khu 1 và 2 khu dân cư Bình Trị Đông.

Phường Bình Tây, Phú Lâm

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Bình Tây, Phú Lâm.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Hồng Bàng (số lẻ) từ đường Minh Phụng – cầu Ông Buông; đường Minh Phụng (số lẻ) từ đường Hồng Bàng – Hậu Giang; đường Lê Quang Sung (2 bên) từ đường Minh Phụng – Kênh Lò Gốm; đường Bến Phú Lâm (2 bên) từ đường Minh Phụng – Kênh Lò Gốm; đường Hậu Giang (số chẵn) từ đường Minh Phụng – Lò Gốm; đường Lò Gốm, từ cầu Ông Buông – cầu Hậu Giang; đường Hoàng Lê Kha (2 bên) từ đường Hồng Bảng – Bến Phú Lâm; đường Tân Hóa (số lẻ) từ cầu Ông Buông – cầu Tân Hóa; đường Đặng Nguyên Cẩn (từ đường Tân Hóa – Rạch Ông Buông).

Phường Phú Định

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn thông báo cúp nước tại khu vực phường Phú Định.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, ngày 21.10 đến 5 giờ, ngày 22.10.

Khu vực cúp nước gồm: đường Mễ Cốc (từ cầu Vĩnh Mậu đến cuối đường); đường Lưu Hữu Phước (từ số nhà 243 đến số nhà 260); đường Lưu Hữu Phước (từ đường Bình Đức đến cuối đường); đường Nguyễn Sĩ Cố, Bình Đức, Mai Hắc Đế, Lê Thành Phương, Rạch Cát.