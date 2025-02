Lịch cúp nước ở TP.HCM từ 14.2 đến tuần sau, mọi người cần biết

Cúp nước ở Q.Tân Phú

Công ty cổ phần cấp nước Tân Hòa cho biết thực hiện việc đóng van bước DMA 08-02 để khoanh vùng rò rỉ, phục vụ công tác giảm thất thoát nước trên địa bàn nên sẽ cúp nước tại một số khu vực P.Tân Quý, Q.Tân Phú.

Thời gian cúp nước từ 23 giờ, 30 ngày 14.2 (tối thứ sáu) đến 5 giờ, ngày 15.2 (sáng thứ bảy).

Khu vực cúp nước gồm: đường Gò Dầu, Bình Long (số chẵn), Tân Hương (số chẵn), Tân Quý (số chẵn), và các hẻm nhánh; đường Đỗ Thừa Tự, Đỗ Thừa Luông, Đô Đốc Lộc, Hoàng Văn Hòe, Nguyễn Lộ Trạch, Lê Sát, Dương Văn Dương và các hẻm nhánh.

Q.Bình Tân

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cho biết dự kiến thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước trên địa bàn P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân nên sẽ cúp nước tại một số khu vực.

Thời gian cúp nước từ 9 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, ngày 18.2. Khu vực cúp nước gồm: tuyến đường số 7 (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Tên Lửa (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Vành Đai Trong (đoạn từ đường số 7 đến đường Đỗ Năng Tế) và các đường, hẻm nhánh; tuyến đường Đỗ Năng Tế (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường số 16) và các đường, hẻm nhánh; các tuyến đường số 1, 1A, 5, 17, 17A (đoạn từ đường Tên Lửa đến đường Vành Đai Trong) và các đường, hẻm nhánh.

Nhiều quận ở TP.HCM sẽ bị cúp nước từ hôm nay Ảnh: Phạm Hữu





Q.8

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn cho biết sẽ cúp nước tại địa bàn P.Xóm Củi Q.8.

Thời gian cúp nước từ 1 giờ đến 5 giờ, ngày 19.2. Khu vực cúp nước gồm: đường Bình Đông (từ cầu số 1 đến cầu Chà Và); đường Tùng Thiện Vương (từ cầu Chà Và đến Bùi Huy Bích); đường Đinh Hòa, Cao Xuân Dục, Lương Ngọc Quyến, Trần Nguyên Hãn, Nguyễn Văn Của, Mạc Vân (từ Tuy Lý Vương đến Bình Đông).

Q.6

Công ty cổ phần cấp nước Chợ Lớn dự kiến thực hiện công tác kiểm tra, bảo trì, bảo dưỡng mạng lưới cấp nước nhằm phục vụ công tác cấp nước an toàn trên địa bàn P.13, 14, Q.6 nên sẽ cúp nước tại một số khu vực.

Thời gian cúp nước từ 22 giờ, ngày 17.2 đến 4 giờ, ngày 18.2. Khu vực cúp nước gồm: đường Bà Hom (số chẵn) (Vòng Xoay Phú Lâm - An Dương Vương), thuộc khu vực P.13: đường Tân Hòa Đông (số lẻ) (Vòng Xoay Phú Lâm - An DươngVương), thuộc khu vực P.14; đường An Dương Vương (Bà Hom - Tân Hòa Đông), thuộc khu vực P.14, Q.6.