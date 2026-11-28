Theo quy định của bộ luật Lao động 2019, người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương 1 ngày vào dịp tết dương lịch (ngày 1.1 hằng năm).

Người lao động sẽ được nghỉ 3 ngày dịp tết dương lịch 2027 ẢNH: TUẤN MINH

Năm 2027, ngày 1.1 rơi vào thứ sáu, vì vậy, công chức, viên chức, người lao động làm việc theo chế độ nghỉ thứ bảy và chủ nhật sẽ có kỳ nghỉ tết dương lịch kéo dài 3 ngày liên tục, từ thứ sáu (1.1.2027) đến hết chủ nhật (3.1.2027).

Trong đó, người lao động được nghỉ 1 ngày lễ hưởng nguyên lương và 2 ngày nghỉ hằng tuần.

Đối với người lao động không thực hiện lịch nghỉ cố định vào ngày thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, người lao động được nghỉ vào ngày thứ sáu và hưởng 1 ngày nghỉ nguyên lương. Thứ bảy (2.1.2027) vẫn là ngày làm việc bình thường.

Doanh nghiệp vi phạm quy định về bố trí thời gian nghỉ lễ có thể bị phạt tới 40 triệu đồng

Theo điều 98 bộ luật Lao động 2019, người lao động làm thêm giờ vào ngày lễ, tết được trả lương làm thêm giờ theo quy định.

Cụ thể, người lao động làm thêm vào ban ngày dịp tết dương lịch được trả ít nhất bằng 300% tiền lương, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Như vậy, tổng mức hưởng tối thiểu tương đương 400% tiền lương ngày thường.

Trường hợp làm thêm vào ban đêm trong ngày lễ, người lao động được trả ít nhất bằng 390% tiền lương ngày thường, chưa kể tiền lương ngày lễ đối với người hưởng lương ngày. Tổng mức hưởng tối thiểu tương đương 490% tiền lương ngày thường.

Trong trường hợp người sử dụng lao động vi phạm quy định về bố trí thời gian nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm hoặc nghỉ lễ, tết, căn cứ vào Nghị định 283/2026/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng có thể bị phạt tiền từ 10 - 20 triệu đồng đối với cá nhân vi phạm. Trường hợp tổ chức có cùng hành vi vi phạm thì mức phạt tiền gấp 2 lần mức phạt đối với cá nhân.

Theo quy định của bộ luật Lao động năm 2019 người lao động được nghỉ 11 ngày lễ, tết hưởng nguyên lương mỗi năm, với việc Quốc hội mới đây thông qua nội dung sửa đổi bổ sung 2 ngày 27.7 và 24.11 vào ngày nghỉ lễ năm, thì từ năm 2027, tổng số ngày nghỉ lễ, tết năm sẽ tăng từ 11 lên 13 ngày/năm.

Như vậy, người lao động sẽ có tổng số 7 kỳ nghỉ lễ, tết. Trong đó, tết dương lịch được nghỉ 1 ngày, tết âm lịch 5 ngày, Giỗ Tổ Hùng Vương nghỉ 1 ngày, Ngày Chiến thắng (30.4) nghỉ 1 ngày, Quốc tế Lao động (1.5) nghỉ 1 ngày, Ngày Tri ân - Ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7) nghỉ 1 ngày, Quốc khánh nghỉ 2 ngày, Ngày Văn hóa Việt Nam (24.11) nghỉ 1 ngày.