Lịch sử tình trường 'rối rắm' của mẹ ruột Kim Kardashian

Có nhiều thông tin cho rằng Kris Jenner từng ngoại tình với O.J. Simpson và Khloé Kardashian chính là con ruột của cặp đôi. Điều này được bắt nguồn từ khi bà Kris xuất bản tập hồi ký Kris Jenner... and All Things Kardashian vào tháng 11.2011.

Trong cuốn sách, mẹ ruột Kim Kardashian thừa nhận đã ngoại tình dù vẫn đang chung sống với người chồng đầu tiên là ông Robert Kardashian - một vị luật sư nổi tiếng người Mỹ.

Sau khi Robert ly hôn với Kris, ông tiếp tục kết hôn lần 2 với Jan Ashley và qua đời vào năm 2003 do ung thư thực quản. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2012, Ashley từng tuyên bố Robert đã nói với bà rằng Khloé không phải là con gái ruột của mình.

Kể từ thời điểm đó, công chúng càng tin rằng Khloé chính là con gái của O.J. Simpson, bởi gia đình Kardashian khi ấy có mối quan hệ mật thiết với Simpson - ông Robert là luật sư bào chữa cho cựu ngôi sao bóng bầu dục trong vụ việc giết chết vợ cũ và nhân tình.

Kris Jenner và O.J. Simpson khẳng định họ không có bất kỳ mối quan hệ "ngoài luồng" nào PEOPLE

Trong một tập của chương trình truyền hình thực tế Keeping Up With the Kardashians được phát vào năm 2012, Kris đã thuyết phục những đứa con khác của mình là Kim Kardashian, Kourtney Kardashian và Rob Kardashian làm xét nghiệm ADN để so sánh với Khloé.

Tuy nhiên, Khloé vẫn không hề lay chuyển. "Mẹ ơi, con không quan tâm họ đang nói gì", Khloé phân trần với mẹ. Cô tiếp tục bộc bạch: "Nghiêm túc mà nói, cha tôi là Robert Kardashian. Và người còn lại là Caitlyn Jenner. Tôi không cần ai đó nói cho tôi biết tôi là ai. Tôi thật may mắn khi có được 2 người cha phi thường. Tôi không cần xét nghiệm ADN để chứng minh".

Đại gia đình Kris, Robert Kardashian và 4 người con chung. Ngoài 2 đời chồng được pháp luật công nhận cùng mối quan hệ rùm beng với O.J. Simpson, bà Kris còn có nhiều mối tình nổi tiếng khác. Năm 17 tuổi, bà Kris gặp gỡ vận động viên golf chuyên nghiệp Cesar Sanudo, lớn hơn 11 tuổi. 2 năm sau, họ nhanh chóng đính hôn. Tuy nhiên Cesar hoàn toàn không biết mình đã hẹn hò một thiếu nữ tuổi vị thành niên và sau đó cả 2 cũng nhanh chóng chia tay PEOPLE





Bà Kris và người chồng thứ 2 - Bruce Jenner thời ông chưa phẫu thuật chuyển giới sinh ra 2 người con gái là Kendall và Kylie Jenner. Sau đó ông Bruce đã chuyển giới, lấy tên mới là Caitlyn Jenner. Từ năm 2014, Kris Jenner chuyển sang hẹn hò với "phi công trẻ" Corey Gamble, một người không làm trong ngành giải trí và cũng không giàu có PEOPLE

Mối quan hệ giữa Kris Jenner và Corey Gamble từng khiến nhiều người nghi ngờ vì Corey Gamble chỉ bằng tuổi con gái thứ 2 của bà Kris và được cho là yêu vì tiền. Tuy nhiên, bất chấp mọi lời đàm tiếu, cặp đôi đã hạnh phúc bên nhau gần 10 năm. Các con của Kris cũng rất hoan nghênh người "cha dượng" này và coi anh như một thành viên chính thức trong gia đình DAILYMAIL

Dù rất hạnh phúc bên "tình trẻ" nhưng mẹ ruột của Kim Kardashian từng chia sẻ rằng bà không có ý định kết hôn lần thứ 3. "Tôi đã kết hôn 2 lần và mọi thứ không diễn ra thực sự tốt. Vì vậy tôi không chắc về đám cưới lần thứ 3", Kris Jenner tâm sự.