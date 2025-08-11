Lịch sử và tương lai của việc chăm sóc vết thương

Trải qua hàng ngàn năm, những phương pháp này dần được thay thế bằng băng gạc, thuốc sát trùng và các loại kem bôi, mang lại hiệu quả cao hơn, nhưng vẫn còn nhiều hạn chế.

Chúng ta thường nghĩ đến việc chăm sóc vết thương như một thao tác y tế đơn giản: băng bó, vệ sinh, giữ sạch. Nhưng ẩn sau sự lành lặn của một vùng da là cả một lịch sử phát triển y học hàng thế kỷ, từ phương pháp thô sơ đến những đột phá công nghệ sinh học đương đại. Giữa hành trình đó, việc phục hồi vết thương không chỉ gói gọn trong "lành" - mà đã vươn đến những chuẩn mực mới về thẩm mỹ, tái tạo và an toàn lâu dài.

Từ quá khứ đến hiện tại: Cuộc chiến chống lại vi khuẩn và nhiễm trùng

Trong nền văn minh cổ đại, chăm sóc vết thương mang tính bản năng và dựa vào kinh nghiệm dân gian: đắp lá cây, dùng mật ong, dầu, muối biển, rượu vang đỏ... Họ hiểu theo cách tự nhiên rằng việc che phủ vết thương có thể ngăn ngừa nhiễm trùng, dù chưa thể giải thích bằng ngôn ngữ vi sinh học.

Phải đến cuối thế kỷ 19, khi Louis Pasteur và Joseph Lister phát hiện ra vai trò của vi khuẩn trong nhiễm trùng, y học mới chính thức bước vào thời kỳ vô trùng. Băng gạc tiệt trùng, thuốc sát khuẩn như iodine, hydrogen peroxide hay chlorhexidine trở thành tiêu chuẩn. Tuy nhiên, những chất này vừa tiêu diệt vi khuẩn, lại vừa… "sát thương đồng đội", chúng gây tổn thương cả tế bào lành, làm chậm quá trình tăng sinh mô mới.

Cuối thế kỷ 19 Joseph Lister phát minh ra băng gạc vết thương

Đó là khi y học bắt đầu đặt ra một câu hỏi lớn: Phải chăng chăm sóc vết thương không chỉ là sát khuẩn? Và câu trả lời dẫn đến một cuộc cách mạng triết lý trong điều trị: tạo điều kiện tối ưu để cơ thể tự phục hồi.

Hiểu rõ cơ chế tự phục hồi của cơ thể, các chuyên gia y học chuyển trọng tâm từ "tiêu diệt vi khuẩn" sang "tạo môi trường sinh lý lý tưởng". Điều này đặt nền móng cho thế hệ băng vết thương hiện đại: khả năng giữ ẩm, thấm hút dịch tiết, tạo hàng rào bảo vệ mà vẫn thân thiện với quá trình tăng sinh mô hạt.

Từ các loại foam, hydrocolloid, alginate... băng gạc thế hệ mới ra đời với tiêu chí vừa là "áo giáp" chống vi sinh vật, vừa là "đệm nuôi" cho tế bào tái tạo. Tuy nhiên, bước tiến thực sự trong thế kỷ 21 không chỉ dừng ở vật lý trị liệu bề mặt, mà là can thiệp sinh học ở cấp độ phân tử.

Cuộc cách mạng từ phòng thí nghiệm của Viện Hàn lâm Khoa học Cộng hòa Séc

Trong bối cảnh đó, sự ra đời của công nghệ polymer HEMA (Hydroxyethyl Methacrylate) đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử. Công nghệ này không chỉ đơn thuần là bảo vệ, mà còn chủ động tham gia vào quá trình lành thương. Được phát triển bởi các nhà khoa học tại Cộng hòa Séc từ những năm 1960, HEMA đã trở thành một biểu tượng của sự đổi mới trong lĩnh vực y sinh.

Ban đầu, HEMA được ứng dụng rộng rãi trong y học, đặc biệt là trong việc sản xuất kính áp tròng mềm. Khả năng tương thích sinh học cao, độ trong suốt và khả năng giữ nước của HEMA đã tạo ra những chiếc kính áp tròng thoải mái và an toàn hơn cho người dùng. Từ thành công đó, các nhà khoa học đã tiếp tục nghiên cứu và phát triển HEMA để ứng dụng trong việc chăm sóc vết thương, tạo ra một phức hợp polymer độc đáo.

Tương lai của việc chăm sóc vết thương không nằm ở sự phức tạp của công nghệ, mà ở sự thấu hiểu sâu sắc sinh lý phục hồi để từng tế bào da được trở về trạng thái nguyên bản, không đau, không thâm sẹo, không biến chứng. Và đó cũng chính là cách y học hiện đại đang "viết lại" định nghĩa về phục hồi.

Công nghệ polymer HEMA tạo ra bước ngoặt mới trong việc chăm sóc vết thương

Giải mã công nghệ Hema

Nền tảng công nghệ của Hema không nằm ở một hoạt chất đơn lẻ, mà ở sự phối hợp thông minh giữa các thành phần để tạo nên một hệ sinh học hoàn chỉnh.

Công thức HemaHeal Gel sử dụng SHA Polymer (10%) - một copolymer được tích hợp các gốc amin có khả năng "bẫy" và trung hòa gốc tự do ROS, yếu tố then chốt trong kiểm soát viêm và bảo vệ tế bào lành.

Phức hợp này hoạt động trên nền gel ưa nước được tạo nên từ Macrogol 300 (46%) - Polyethylene Glycol (PEG 300) và nước tinh khiết (44%) giúp duy trì độ ẩm sinh lý lý tưởng. Không chỉ là chất nền, cấu trúc gel còn là chất dẫn hoàn hảo giúp SHA Polymer lan tỏa và tiếp xúc đồng đều toàn bộ bề mặt tổn thương. Kết quả là vết thương luôn được bao phủ bởi một lớp màng êm dịu, chống viêm, kháng khuẩn gián tiếp mà không gây xót hay tổn hại mô lành.

Công thức HemaHeal không chỉ giải quyết triệu chứng mà can thiệp vào gốc rễ của vấn đề lành thương, mở ra hướng điều trị nhẹ nhàng nhưng hiệu quả, đặc biệt phù hợp với các tổn thương sau can thiệp thẩm mỹ, laser, peel hoặc viêm da kích ứng.

HemaHeal Gel sử dụng công nghệ SHA "bẫy" gốc tự do ROS

Với các vết thương, vùng trầy xước hoặc vùng khó bôi, hoặc vết thương diện tích lớn hơn, phiên bản xịt HemaCut Spray là lựa chọn tiện lợi nhưng không kém phần công nghệ. Thành phần chính là Triss Polymer (3%), biến thể của SHA Polymer được điều chỉnh cho cấu trúc lỏng nhẹ, dễ bay hơi. Chất nền Hexamethyldisiloxane (97%), một loại silicone y tế hóa lỏng thế hệ mới đóng vai trò mang polymer lan tỏa đều trên bề mặt vết thương, sau đó bay hơi nhanh để lại lớp polymer mỏng, trong suốt, bám dính tốt và không thấm nước.

Lớp polymer này tiếp tục duy trì vai trò hấp thụ gốc tự do ROS RNS, bảo vệ vết thương khỏi vi khuẩn, đồng thời tạo một môi trường ẩm ổn định thúc đẩy cơ chế lành thương tự nhiên. Với đặc tính trong suốt, nhanh khô và không làm bết dính quần áo, HemaCut Spray phù hợp cho nhiều đối tượng có vết thương ở các vùng khó xử lý hoặc kích thước lớn cần độ bao phủ cao.

HemaCut Spray tạo lớp màng polymer mỏng thúc đẩy cơ chế lành thương tự nhiên

Với những ưu điểm này, bộ đôi sản phẩm lành thương của Hema Việt Nam không chỉ là một giải pháp mà còn là lời khẳng định về tương lai của ngành chăm sóc sức khỏe: hướng đến sự can thiệp thông minh, thân thiện với cơ thể, thúc đẩy quá trình tự phục hồi một cách hiệu quả và an toàn. Từ những vết cắt nhỏ hàng ngày đến các vết thương phức tạp hơn, Hema đang viết tiếp một chương mới trong lịch sử chăm sóc vết thương, mang lại sự an tâm và một cuộc sống trọn vẹn hơn.