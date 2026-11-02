Lịch thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM dự kiến năm 2027

Năm 2026 kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 308.877 lượt thí sinh đăng ký ảnh: ngọc dương

Kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2027 dự kiến được tổ chức theo 2 đợt tại 15 tỉnh, thành phố. Theo đó, lịch thi đợt 1 dự kiến diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào ngày 28.3.2027. Thí sinh thực hiện đăng ký dự thi dự kiến từ ngày 22.1.2027 đến 12.2.2027.

Quy mô kỳ thi dự kiến khoảng 200.000 -250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh dự thi. Định hướng chung của ĐH Quốc gia TP.HCM là phát triển ổn định và bền vững kỳ thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, cấu trúc đề thi không thay đổi.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2027, đáng chú ý là ngân hàng câu hỏi và đề thi. Theo đó, đơn vị tổ chức tiếp tục phát triển, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi đề thi theo ma trận, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng câu hỏi và đề thi.

Kế hoạch tổ chức dự kiến kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027 theo 2 đợt cụ thể như sau:

hà ánh

Năm 2026, kỳ thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM thu hút 308.877 lượt đăng ký (tăng 38,4% so với năm 2025). Tính tổng thí sinh, cả 2 đợt năm nay có 197.107 thí sinh dự thi, đến từ 2.245 trường THPT của 34 tỉnh thành sau sáp nhập.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, trong năm 2026, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực được 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng ở nhiều lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ, kinh tế quản trị, nhân văn xã hội, nông lâm ngư, y dược sức khỏe, quốc phòng an ninh và cả các trường đào tạo đa ngành.



