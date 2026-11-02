Tuyển sinh ĐH năm 2027: ĐH Quốc gia TP.HCM xét tuyển tổng hợp, công thức thống nhất

Hai đợt thi đánh giá năng lực

Hội nghị tổng kết tuyển sinh ĐH tại ĐH Quốc gia TP.HCM mới đây đã công bố nhiều thông tin dự kiến về tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực năm 2027. Theo đó, năm 2027 ĐH này dự kiến tiếp tục tổ chức 2 đợt thi đánh giá năng lực đồng thời tại 15 tỉnh, thành phố. Đợt 1 dự kiến diễn ra trước kỳ thi tốt nghiệp THPT, vào ngày 28.3.2027; đợt 2 vào ngày 23.5.2027. Quy mô kỳ thi dự kiến khoảng 200.000 -250.000 lượt đăng ký, tương ứng khoảng 150.000 thí sinh (TS) dự thi.

Định hướng chung của ĐH Quốc gia TP.HCM là phát triển ổn định và bền vững kỳ thi theo phương thức trắc nghiệm khách quan trên giấy, cấu trúc đề thi không thay đổi.

Trong số các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2027, đáng chú ý là ngân hàng câu hỏi và đề thi. Theo đó, đơn vị tổ chức tiếp tục phát triển, chuẩn hóa ngân hàng câu hỏi đề thi theo ma trận, tăng cường công tác kiểm soát chất lượng câu hỏi và đề thi.

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2026 ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Với kỳ thi đánh giá năng lực, yêu cầu được đơn vị tổ chức ưu tiên trong năm tới là củng cố chất lượng đo lường nhằm tăng độ tin cậy và khả năng phân loại, minh chứng giá trị sử dụng từ sự phân tích, đối sánh dữ liệu tuyển sinh với kết quả học tập; đáp ứng yêu cầu cơ sở đào tạo, phù hợp nhu cầu tuyển sinh theo ngành và chương trình.

Theo thống kê của ĐH Quốc gia TP.HCM, kết quả kỳ thi đánh giá năng lực do đơn vị này tổ chức ngày càng quan trọng trong công tác tuyển sinh ĐH, CĐ nói chung. Trong năm 2026, kết quả này được 120 cơ sở giáo dục đăng ký sử dụng ở nhiều lĩnh vực: kỹ thuật công nghệ, kinh tế quản trị, nhân văn xã hội, nông lâm ngư, y dược sức khỏe, quốc phòng an ninh và cả các trường đào tạo đa ngành.

Riêng với hệ thống ĐH Quốc gia TP.HCM, kỳ thi này đã chuyển từ một phương thức bổ trợ thành nguồn thông tin đầu vào quan trọng trong tuyển sinh. Cụ thể, 100% trường ĐH thành viên có sử dụng kết quả này; từ 77% sinh viên trúng tuyển vào các trường thành viên có thi đánh giá năng lực năm 2024 đã tăng lên 90,9% trong năm 2026.

Phương thức tổng hợp, điểm đánh giá năng lực chiếm tỷ trọng cao

Cũng tại hội nghị, ĐH Quốc gia TP.HCM đưa ra thông tin dự kiến về phương hướng tuyển sinh 2027. Định hướng chung của hệ thống là xét tuyển tổng hợp, với một khung công thức xét tuyển thống nhất căn cứ trên các kết quả: thi tốt nghiệp THPT, thi đánh giá năng lực ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm học tập THPT (học bạ) và các tiêu chí xét tuyển phù hợp khác. Trong đó, điểm kỳ thi đánh giá năng lực là một tiêu chí chiếm tỷ trọng cao.

ĐH Quốc gia TP.HCM cũng nêu dự kiến định hướng khung công thức xét tuyển tổng hợp, gồm: XTTH = w1 THPT + w2 ĐGNL + w3 Học bạ + [điểm cộng, điểm thưởng]. Trong đó, các trọng số (w1, w2, w3) được tính toán theo tỷ lệ nhập học từng phương thức trong 3 năm gần nhất hoặc hồi quy điểm trung bình học tập với tiêu chí xét tuyển. Thang điểm xét tuyển thống nhất toàn hệ thống là 100 và các đơn vị tự chủ về trọng số, hệ số, cách quy đổi, khung quy đổi điểm và chứng chỉ ngoại ngữ.

Riêng về quy định điểm cộng, điểm thưởng, ĐH này cho biết sẽ xem xét áp dụng phù hợp khi Bộ GD-ĐT ban hành sửa đổi quy chế tuyển sinh. Tuy nhiên, từ năm ngoái, ĐH này đã nêu thông tin lộ trình áp dụng cộng điểm với học sinh 149 trường THPT ưu tiên xét tuyển theo quy định ĐH Quốc gia TP.HCM. Đáng chú ý, từ năm học 2027 - 2028, việc ưu tiên chỉ áp dụng với học sinh học tối thiểu 2 năm tại trường THPT trong danh sách, có học lực trung bình 3 năm THPT từ tốt trở lên. Từ năm 2029, việc ưu tiên chỉ áp dụng với TS trường THPT chuyên.

Theo thông tin dự kiến về phương hướng tuyển sinh 2027 của ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm kỳ thi đánh giá năng lực là một tiêu chí chiếm tỷ trọng cao

ảnh: Ngọc Dương

Những điều chỉnh đáng lưu ý

Theo định hướng của ĐH Quốc gia TP.HCM, các đơn vị thành viên được tự chủ xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; trọng số, hệ số quy đổi cho các tiêu chí xét tuyển; triển khai phù hợp ngành nghề đào tạo nhưng đảm bảo mục tiêu chung của ĐH Quốc gia TP.HCM. Các trường cần đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành, công khai thông tin tuyển sinh, chịu trách nhiệm giải trình với xã hội, đảm bảo công bằng và thuận lợi cho TS.

Từ định hướng này, Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM) nêu dự kiến phương hướng tuyển sinh năm tới. Trường duy trì phương thức xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ GD-ĐT; tiếp tục phương thức xét tuyển tổng hợp kết hợp kết quả học tập bậc THPT với điểm thi tốt nghiệp THPT và/hoặc điểm thi đánh giá năng lực.

Trong khi đó, Trường ĐH Khoa học sức khỏe (ĐH Quốc gia TP.HCM) dự kiến giữ xét tuyển tổng hợp là phương thức chủ lực, kết hợp xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ. Trong đó, trường định hướng đẩy mạnh xét tuyển thẳng học sinh có giải quốc gia, quốc tế và TS học chương trình THPT nước ngoài. Đáng chú ý, có thể bổ sung phương thức xét tuyển TS quốc tế.

Về công thức xét tuyển tổng hợp, Trường ĐH Khoa học sức khỏe đang cân nhắc, tính toán phương án bỏ tiêu chí điểm học tập THPT do khả năng phân loại thấp. Nếu phương án này được thực hiện, điểm xét tuyển dự kiến phương thức tổng hợp của trường sẽ căn cứ trên kết quả thi đánh giá năng lực và điểm thi tốt nghiệp THPT. Chứng chỉ ngoại ngữ, thành tích khác của TS được trường dự kiến chuyển thành tiêu chí phụ khi xét TS đồng điểm, không sử dụng để cộng điểm. Trường này đặt mục tiêu năm tới tuyển sát chỉ tiêu từng ngành, nâng tỷ lệ trúng tuyển ở nguyện vọng 1 và thu hút học sinh trường THPT chuyên, năng khiếu, bảo đảm chất lượng đầu vào khi không còn điểm cộng. Trường sẽ công bố sớm công thức tính điểm xét điểm và cung cấp công cụ tính điểm xét tuyển trực tuyến.