Lịch thi đấu ASIAD 19 ngày 26.9 của đoàn Việt Nam: Chờ tin vui bắn súng, bơi

Ở môn bắn súng, Ngô Hữu Vương, Nguyễn Công Dậu, Nguyễn Tuấn Anh tranh tài chung kết nội dung 10 m súng trường hơi di động hỗn hợp cá nhân nam và đồng đội vào lúc 8 giờ. Tấm HCB ở ngày thi đấu hôm qua là động lực cho không chỉ Hữu Vương mà các đồng đội hướng đến thành tích cao hơn trong hôm nay. Đây cũng là 2 nội dung mà bắn súng Việt Nam đặt hy vọng ở ASIAD 19 bởi có thể tranh chấp sòng phẳng với các đối thủ cạnh tranh.

Nội dung 25m súng ngắn cá nhân và đồng đội nữ sẽ là Nguyễn Thị Hường, Nguyễn Thuỳ Trang, Trịnh Thu Vinh, cũng bắt đầu thi đấu lúc 8 giờ. Trong số các gương mặt của bắn súng Việt Nam xuất trận vào hôm nay, Ngô Hữu Vương là VĐV vừa giành HCB Asian Games vào ngày hôm qua trong khi Trịnh Thu Vinh là xạ thủ vừa giành vé tham dự Olympic 2024. Vì thế bắn súng cũng là môn đặt hy vọng huy chương trong ngày hôm nay.

Hữu Vương

Chuyên gia Park Chung-gun và xạ thủ Trịnh Thu Vinh

Ở môn bơi, kình ngư số 1 Việt Nam Nguyễn Huy Hoàng hứa hẹn bùng nổ đường đua xanh khi tranh tài chung kết nội dung 1.500 m tự do lúc 18 giờ 54. Ở ASIAD 2018 tại Indonesia, Huy Hoàng đoạt HCB nội dung này và đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để sẵn sàng tranh chấp huy chương với các đối thủ rất mạnh của châu lục. Ngoài săn HCV, kình ngư người Quảng Bình còn hướng đến chuẩn tham dự Olympic Paris 2024.

Kình ngư Nguyễn Huy Hoàng hứa hẹn bùng nổ ở cự ly sở trường 1.500 m NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh Nguyễn Huy Hoàng, các kình ngư khác của Việt Nam sẽ tranh tài vòng loại từ 9 giờ sáng. Nguyễn Thúy Hiền, Phạm Thị Vân đấu 100 m tự do; Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Quang Thuấn đấu 400 m hỗn hợp; Võ Thị Mỹ Tiên đấu 400 m tự do; Ngô Đình Chuyền, Trần Hưng Nguyên, Phạm Thanh Bảo, Nguyễn Hoàng Khang đấu 4x100 m tự do.

Nguyễn Văn Đương (trái) tranh tài hạng cân 57 kg môn boxing NVCC

Ở môn taekwondo tranh tài từ 8 giờ sáng với các nội dung đối kháng của Phạm Đăng Quang (63 kg nam), Vũ Thị Dung (53 kg nữ), Trần Thị Ánh Tuyết (57 kg nữ). Ở môn wushu cùng từ 8 giờ, Đỗ Đức Tài, Nông Văn Hữu thi đấu nam quyền nam; Phan Thị Tú Bình, Đặng Trần Phương Nhi thi đấu nam quyền nữ; Nguyễn Thị Ngọc Hiển đấu tứ kết đối kháng hạng 52 kg nữ; Hứa Văn Đoàn đấu tứ kết 56 kg nam. Ở môn boxing, Nguyễn Văn Đương đấu trận đầu tiên vòng loại hạng cân 57 kg lúc 13 giờ 30.

Nguyễn Tiến Nhật chinh phục nội dung kiếm 3 cạnh sở trường ở môn đấu kiếm KHẢ HÒA

Ở môn đấu kiếm lúc 11 giờ 30, đội Việt Nam tranh tài nội dung kiếm 3 cạnh với sự góp mặt của Nguyễn Tiến Nhật, Nguyễn Phước Đến. Ở môn judo lúc 9 giờ, Lê Anh Tài thi đấu hạng 90 kg nam. Ở môn TDDC, Phạm Phước Hiếu tranh tài chung kết nội dung vòng treo lúc 14 giờ.

Lý Hoàng Nam chạm trán tay vợt Hàn Quốc Song Heong-chan ĐỘC LẬP

Ở môn quần vợt, tay vợt số 1 Việt Nam tranh vé vào tứ kết với tay vợt Hàn Quốc Song Heong-chan ở trận đấu diễn ra lúc 9 giờ. Ở môn thể thao điện tử nội dung liên quân, đội Việt Nam tranh HCĐ với Thái Lan lúc 13 giờ.

Võ Thị Kim Phụng cùng đồng đội tranh tài nội dung cờ nhanh môn cờ vua VIETNAMCHESS

Vào lúc 14 giờ hôm nay, các kỳ thủ cờ vua Việt Nam tranh tài ván 5, 6, 7 cờ nhanh với sự góp mặt của Nguyễn Ngọc Trường Sơn, Lê Tuấn Minh (nam), Phạm Lê Thảo Nguyên, Võ Thị Kim Phụng (nữ).

Lịch thi đấu ngày 26.9 của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 19: