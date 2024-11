Lịch thi đấu bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Nảy lửa

Giai đoạn 2 của giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 dành cho nam vừa kết thúc tại Bà Rịa - Vũng Tàu, qua đó xác định được 4 đội xuất sắc giành quyền vào vòng bán kết là Sanest Khánh Hòa (hạng nhất), Biên Phòng (hạng nhì), Thể Công (hạng ba) và Ninh Bình (hạng tư). Giải cũng xác định 4 đội phải vào vòng đua giành 2 vé trụ hạng là Hà Nội, Long An, Hà Tĩn, Vĩnh Long.

CLB Sanest Khánh Hòa (áo xanh) vẫn là ứng viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch bóng chuyền quốc gia 2024 ẢNH: S.KH

Ở vòng bán kết diễn ra ngày mai (29.11) sẽ có 2 cặp đấu. Trận bán kết 1 lúc 17 giờ là cuộc chạm trán giữa CLB Sanest Khánh Hòa với CLB Ninh Bình. Trận bán kết 2 lúc 20 giờ sẽ diễn ra giữa CLB Biên Phòng với CLB Thể Công.

Đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa được đánh giá cao hơn so với đội Ninh Bình nhờ sở hữu dàn cầu thủ chất lượng với kinh nghiệm của Từ Thanh Thuận, Huỳnh Trung Trực, Nguyễn Đình Nhu cùng phong độ cao của Dương Văn Tiên, Trần Triển Chiêu và ngoại binh người Brazil Dias de Souza. Tuy nhiên đội Ninh Bình cũng hứa hẹn tạo bất ngờ khi ở giai đoạn 2 đã quật ngã được Thể Công là đội duy nhất thắng được Sanest Khánh Hòa.

CLB Ninh Bình quyết tâm tạo bất ngờ cho nhà đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa ẢNH: VFV

Ở trận bán kết còn lại, đội đương kim á quân Biên Phòng với dàn tuyển thủ Nguyễn Ngọc Thuân, Trương Thế Khải, Phạm Văn Hiệp, Trần Duy Tuyến, Đinh Văn Duy cùng ngoại binh Thanomnoi (Thái Lan) được đánh giá rất cao. Tuy nhiên CLB Thể Công cũng có thực lực, là đội duy nhất thuê 2 ngoại binh đồng thời sở hữu tay đập Nguyễn Văn Quốc Duy đầy lợi hại.

Hôm nay (28.11) diễn ra các trận đấu của vòng đua trụ hạng với 2 cặp đấu giữa Long An với Vĩnh Long (17 giờ), Hà Nội với Hà Tĩnh (20 giờ). Nếu Vĩnh Long thua Long An họ sẽ cầm tấm vé đầu tiên xuống hạng. Ở trận còn lại nếu Hà Nội thắng Hà Tĩnh, họ sẽ trụ hạng thành công.

Các trận đấu ở vòng bán kết lẫn vòng đua trụ hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.