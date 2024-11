Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Sanest Khánh Hòa lên đỉnh

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nam đang đi đến hồi kết với những diễn biến khá bất ngờ và kịch tính. Sau khi giành tấm vé đầu tiên vào bán kết, CLB Biên Phòng dồn lực trong trận tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Sanest Khánh Hòa nhằm né đối thủ mạnh ở vòng sau. Tuy nhiên, với bản lĩnh của nhà đương kim vô địch, các cầu thủ Khánh Hòa khiến CLB Biên Phòng phải nhận trận thua đầu tiên ở giải năm nay.

CLB Sanest Khánh Hòa đánh bại Biên Phòng để giành lại ngôi đầu bảng xếp hạng ẢNH: TẠP CHÍ BÓNG CHUYỀN

Chiến thắng 3-0 (25/23, 27/25, 25/23) trước Biên Phòng giúp Sanest Khánh Hòa lấy lại ngôi đầu bảng xếp hạng. Tuy nhiên, cuộc đua giữa 2 đội vẫn tiếp diễn bởi Sanest Khánh Hòa và Biên Phòng cùng có 6 trận thắng, 1 trận thua. Lượt trận cuối Khánh Hòa gặp Hà Nội, Biên Phòng gặp Đà Nẵng sẽ quyết định ngôi nhất bảng.

CLB Ninh Bình bất ngờ đánh bại Thể Công, rộng đường vào bán kết ẢNH: BÓNG CHUYỀN VIỆT NAM

Bất ngờ xảy ra ở ngày thi đấu hôm qua khi CLB Ninh Bình quật ngã đội bóng đang có phong độ cao là Thể Công với tỷ số 3-1. Chiến thắng quan trọng này cùng với việc đội Hà Nội quật ngã Long An giúp đội Ninh Bình xem như cầm trong tay tấm vé cuối vào bán kết.

Hôm nay (25.11) giải bóng chuyền vô địch quốc gia diễn ra 3 cặp đấu giữa Đà Nẵng với Vĩnh Long (14 giờ), Hà Tĩnh với Thể Công (17 giờ), Hà Nội với Khánh Hòa (20 giờ). Các trận đấu được trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.

Bảng xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 hôm nay: