Lịch thi đấu giải bóng chuyền vô địch quốc gia mới nhất: Hứa hẹn nhiều bất ngờ

Ngày 21.11, giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nam đã diễn ra tại Bà Rịa - Vũng Tàu thu hút sự tham gia tranh tài của 9 đội gồm: Sanest Khánh Hòa, Thể Công, Biên Phòng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Ninh Bình, Hà Nội, Long An, Vĩnh Long. Giai đoạn 2 sẽ chọn 4 đội xuất sắc vào bán kết tranh vô địch và 4 đội nhóm cuối bảng sẽ tranh 2 vé trụ hạng.

Nguyễn Văn Quốc Duy tỏa sáng trong màu áo CLB Thể Công ẢNH: VFV

Bất ngờ xảy ra ngay ở ngày thi đấu đầu tiên của giai đoạn 2 khi CLB Thể Công đánh bại ứng viên vô địch Sanest Khánh Hòa với tỷ số 3-1 (25/21, 25/23, 22/25, 25/22). Nguyễn Văn Quốc Duy thể hiện phong độ chói sáng giúp đội Thể Công chơi thăng hoa. Với việc đánh bại đương kim vô địch, CLB Thể Công cũng vươn lên chiếm ngôi đầu bảng. Ở trận còn lại, CLB Hà Tĩnh giành chiến thắng 3-1 trước Đà Nẵng để tạm vươn lên hạng 4 với 2 trận thắng, 4 trận thua.

Hà Tĩnh có thắng lợi quan trọng trước Đà Nẵng ở giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nam ẢNH: VFV

Hôm nay, diễn ra 3 cặp đấu hấp dẫn của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nam. Lúc 13 giờ 30 là cuộc chạm trán giữa CLB Vĩnh Long (1 điểm, hạng 9) với CLB Long An (5 điểm, hạng 8). Đây là 2 đội bóng ở nhóm đua trụ hạng nên dự báo cạnh tranh quyết liệt, không khoan nhượng. Lúc 17 giờ diễn ra cuộc chạm trán giữa CLB Biên Phòng (12 điểm, hạng 3) với đội Hà Nội (5 điểm, hạng 7). Chạm trán với đối thủ yếu hơn là cơ hội cho đội Biên Phòng giành trọn 3 điểm và giành ngôi đầu bảng xếp hạng. Lúc 20 giờ diễn ra trận đấu cuối trong ngày giữa CLB Ninh Bình (6 điểm, hạng 6) gặp CLB Hà Tĩnh (7 điểm, hạng 4). Đây là cặp đấu được đánh giá cân sức, cạnh tranh tấm vé vào tốp 4.

Toàn bộ các trận đấu của giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 dành cho nam được trực tiếp trên kênh On Spors, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.

Lịch thi đấu giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia dành cho nam: