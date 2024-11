Xác định đội bóng đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền nam vô địch quốc gia

Giai đoạn 2 giải bóng chuyền vô địch quốc gia chưa có bất ngờ lớn khi các đội sở hữu lực lượng nội binh đồng đều cùng ngoại binh chất lượng như Thể Công, Sanest Khánh Hòa, Biên Phòng đều khẳng định được sức mạnh.

Đội Biên Phòng đoạt vé đầu tiên vào bán kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 ẢNH: VFV

Đương kim á quân Biên Phòng là đội bóng đầu tiên giành vé vào bán kết sau 2 chiến thắng liên tiếp trước Hà Nội (3-0), Long An (3-1). Có tổng cộng 6 trận toàn thắng từ đầu giải, cách biệt mà đội Biên Phòng tạo ra với đội hạng 4 là Ninh Bình đã là 8 điểm trong khi giai đoạn 2 chỉ còn 2 vòng đấu, vì thế thầy trò HLV Trần Đình Tiền sớm giành vé vào bán kết.

Tuy giành quyền vào bán kết trước 2 lượt đấu nhưng CLB Biên Phòng vẫn còn mục tiêu quan trọng là giữ vững ngôi nhất bảng để né đội mạnh ở bán kết. 2 đội đang cạnh tranh ngôi đầu bảng xếp hạng với Biên Phòng là đương kim vô địch Sanest Khánh Hòa (16 điểm) và Thể Công (17 điểm). Tấm vé vào bán kết cũng nằm trong tầm tay của Sanest Khánh Hòa và Thể Công nếu họ giữ vững được phong độ như hiện tại. Suất cuối vào bán kết vẫn khó đoán khi các đội Ninh Bình (9 điểm), Long An (8 điểm), Hà Tĩnh (7 điểm) vẫn còn cơ hội.

CLB Khánh Hòa đại chiến tranh ngôi đầu với Biên Phòng ở lượt trận hôm nay ẢNH: VFV

Hôm nay, diễn ra các cặp đấu hấp dẫn giữa CLB Hà Nội với Long An lúc 14 giờ, Ninh Bình với Thể Công lúc 17 giờ, Biên Phòng với Sanest Khánh Hòa lúc 20 giờ. Đây đều là những cặp đấu then chốt cho tấm vé bán kết, trong đó tâm điểm là tái hiện trận chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia năm ngoái giữa Sanest Khánh Hòa với Biên Phòng. CLB Thể Công cũng chính thức vào bán kết nếu đánh bại CLB Ninh Bình.

Các trận đấu của giai đoạn 2 và vòng chung kết giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 được trực tiếp trên kênh On Sports, ứng dụng On, On Plus của VTVcab.

Xếp hạng giải bóng chuyền vô địch quốc gia 2024 hôm nay:

Hạng Đội Thắng Thua Điểm 1 Biên Phòng 6 0 17 2 Thể Công 5 1 16 3 Khánh Hòa 5 1 15 4 Ninh Bình 3 3 9 5 Long An 3 4 8 6 Hà Tĩnh 2 5 7 7 Đà Nẵng 2 4 6 8 Hà Nội 2 4 5 9 Vĩnh Long 0 6 1