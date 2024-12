Lịch thi đấu bán kết hôm nay: Thái Lan như 'hổ mọc thêm cánh', Philippines khó thắng

T HÁI L AN MẠNH NHẤT TỪ ĐẦU GIẢI

Thái Lan là đội có màn trình diễn thuyết phục nhất sau 4 trận vòng bảng AFF Cup 2024, đội duy nhất có thành tích toàn thắng tính đến lúc này của giải, ghi đến 18 bàn thắng. Tuy nhiên, đó vẫn chưa phải là đội tuyển Thái Lan phiên bản mạnh nhất. Tại vòng bảng, HLV Masatada Ishii chỉ xoay vòng và sử dụng thường xuyên từ 21 đến 22 cầu thủ trong tổng số 26 cái tên thuộc danh sách chính thức. Trong đó, được quan tâm nhất là 2 ngôi sao đang chơi bóng tại giải đấu cao nhất Nhật Bản (J-League 1): Supachok Sarachat và Ekanit Panya. Hai cầu thủ này đã hội quân với đội tuyển Thái Lan từ trước khi AFF Cup 2024 khởi tranh, nhưng vẫn chưa ra sân trận nào vì không đảm bảo sức khỏe. HLV Masatada Ishii nói vậy, nhưng có khả năng đây là toan tính của ông, khi muốn để dành những gì tốt nhất cho các trận đấu vòng trong.

Suphanat Mueanta (10) hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội tuyển Thái Lan ẢNH: MINH TÚ

Ngay sau khi vượt qua vòng bảng, HLV Ishii tỏ ra rất tự tin khi đã nghĩ đến trận chung kết AFF Cup 2024. Và đến lúc này, sự tự tin của ông có lẽ còn lớn hơn nữa. "Cả 3 cầu thủ quan trọng là Supachok Sarachat, Ekanit Panya và Benjamin Davis đều đã tập luyện bình thường cùng toàn đội. Họ đang đạt thể trạng tốt nhất. Tất cả cầu thủ đều đủ điều kiện để thi đấu trận bán kết lượt đi. Đây là lần đầu tiên chúng tôi có đầy đủ 26 cầu thủ được triệu tập, và họ đều đang sẵn sàng ra sân", HLV Masatada Ishii khẳng định.

Trở ngại của đội tuyển Thái Lan ở trận bán kết lượt đi là phải thi đấu trên sân cỏ nhân tạo Rizal Memorial của chủ nhà Philippines. Tuy nhiên, thầy trò HLV Ishii đã có sự chuẩn bị rất kỹ để đối mặt với khó khăn. Sau khi vừa kết thúc giai đoạn vòng bảng, đội tuyển Thái Lan đã lập tức chuyển sang tập luyện ở sân cỏ nhân tạo trong nước để các cầu thủ có sự thích nghi tốt nhất.

S UPHANAT M UEANTA SẼ LỢI HẠI HƠN

Đội tuyển Thái Lan vốn đã mạnh, nay còn như "hổ mọc thêm cánh" khi có đầy đủ lực lượng. Đặc biệt là với sự trở lại của bộ đôi tiền vệ đang chơi bóng ở Nhật Bản Supachok Sarachat và Ekanit Panya, HLV Masatada Ishii chắc chắn sẽ có thêm nhiều phương án về mặt nhân sự và chiến thuật để đối phó với đội chủ nhà Philippines, hướng đến một chiến thắng ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2024.

Supachok Sarachat và Ekanit Panya đều có sở trường đá tiền vệ tấn công và khá đa năng. Hàng tiền vệ nói riêng và mặt trận tấn công của đội tuyển Thái Lan sẽ có nhiều sự đột biến hơn, khi Supachok Sarachat và Ekanit Panya có mặt. Trong đó, Suphanat Mueanta cũng hưởng lợi khi được "tiếp lửa" bởi những người đồng đội đẳng cấp. "Thần đồng" sinh năm 2002 hứa hẹn trở nên nguy hiểm hơn và chơi bùng nổ hơn nữa ở bán kết. Cho đến thời điểm hiện tại, Suphanat Mueanta được xem là cầu thủ quan trọng nhất của đội bóng xứ sở chùa vàng. 3 bàn thắng, 4 kiến tạo và 3 lần giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu sau 4 trận vòng bảng là minh chứng rõ ràng nhất cho vai trò của Suphanat Mueanta.

Đội tuyển Philippines dù có lợi thế sân nhà, nhưng được dự đoán sẽ khó cản bước được đoàn quân của HLV Ishii đang hừng hực khí thế. Thành tích đối đầu trong lịch sử hoàn toàn nghiêng về phía Thái Lan, khi "voi chiến" có đến 11 trận thắng, 2 trận hòa trước Philippines kể từ năm 2000 đến nay. Trong lần gặp nhau gần nhất tại King's Cup hồi tháng 10.2024, đội bóng xứ sở chùa vàng đánh bại Philippines với tỷ số 3-1.

Tuy nhiên, khi nhận định về đối thủ ở bán kết, HLV Masatada Ishii vẫn tỏ ra thận trọng: "Đội tuyển Philippines hiện nay do HLV Albert Capellas dẫn dắt đã tiến bộ rất nhiều so với khi họ thi đấu với Thái Lan tại King's Cup. Đặc biệt, hệ thống phòng ngự của Philippines rất tốt. Họ là một tập thể thi đấu gắn kết và hoàn toàn có thể gây khó cho mọi đối thủ. Tôi phải thừa nhận rằng đội tuyển Philippines tại AFF Cup 2024 tốt hơn hẳn so với tại King's Cup vừa qua".