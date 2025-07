Lịch thi đấu billiards pool ngày 23.7: Hoàng Sao, Tkon thẳng tiến vòng knock-out?

Ngày 23.7, các cơ thủ ra quân thành công sẽ tranh tài ở nhánh thắng của World pool Championship 2025, giải đấu đang diễn ra tại Jeddah, Ả Rập Xê Út. Hôm nay, các đại diện của billiards pool Việt Nam sẽ xuất trận gồm: Dương Quốc Hoàng (Hoàng Sao), Nguyễn Anh Tuấn (hay còn được biết đến với cái tên Tkon) và Lường Đức Thiện.

Lúc 17 giờ: Hoàng Sao gặp Daniel Maciol (Ba Lan, hạng 46 thế giới), Lường Đức Thiện chạm trán Denis Grabe (Estonia, hạng 63 thế giới).

Lúc 18 giờ 30: Nguyễn Anh Tuấn đụng độ Nguyễn Henry.

Lịch thi đấu của các cơ thủ Việt Nam ngày 23.7 ẢNH: VNP

Nếu tiếp tục giành chiến thắng ở vòng này, các cơ thủ Việt Nam sẽ góp mặt ở vòng đấu knock-out (64 cơ thủ) của World Pool Championship 2025.

Trước đó, ở lượt trận ra quân, Nguyễn Anh Tuấn (hạng 84 thế giới) đã đánh bại đối thủ sừng sỏ là Pijus Labutis (Lithuania, hạng 14 thế giới) với tỷ số sít sao 9-8. Trong khi đó, Lường Đức Thiện tạo bất ngờ lớn khi đánh bại cựu vô địch người Mỹ Shane Van Boening với tỷ số nghẹt thở 9-8. Hoàng Sao thì thắng dễ ở trận đấu.

Đến lúc này, trong tổng số 5 cơ thủ Việt Nam dự World Pool Championship 2025, chỉ có Phạm Phương Nam đã dừng bước sau 2 trận thua. Bùi Trường An thất bại ở trận ra quân, nhưng sau đó đã thắng lại ở nhánh thua để nuôi hy vọng. Trường An vẫn còn một cơ hội nữa, và nếu giành chiến thắng sẽ đi tiếp. Trường An sẽ đấu trận quyết định này vào lúc 23 giờ 30.