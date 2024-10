Lịch thi đấu Cúp C1 nữ châu Á hôm nay: CLB TP.HCM khát khao giành chiến thắng

C Ơ HỘI LỊCH SỬ

AFC Champions League nữ (hay còn gọi Cúp C1 châu Á nữ) 2024 - 2025 là mùa giải đầu tiên AFC mở ra sân chơi cao nhất cấp CLB cho các đội bóng nữ châu Á. Bảng C tổ chức tại sân vận động Thống Nhất (TP.HCM) sẽ diễn ra từ ngày 6 - 12.10. CLB nữ TP.HCM sẽ đại diện VN lần lượt tranh tài với CLB Taichung Blue Whale (Đài Loan, ngày 6.10), CLB Odisha (Ấn Độ, ngày 9.10) và CLB Urawa Red Diamonds (Nhật Bản, ngày 12.10). Điều lệ giải quy định 2 đội đứng đầu mỗi bảng cùng 2 đội đứng thứ 3 (trong 3 bảng) có thành tích tốt nhất sẽ đoạt vé vào vòng đấu loại trực tiếp. Cũng nói thêm, ở giải đấu này "cô gái vàng" Đoàn Thị Kim Chi sẽ đứng danh "phó tướng" cho HLV Nguyễn Hồng Phẩm. Lý do là Kim Chi (đang học lớp huấn luyện B - AFC) chưa đáp ứng yêu cầu bằng cấp tối thiểu A - AFC.

CLB nữ TP.HCM sẽ mạnh hơn với các ngoại binh

ẢNH: KHẢ HÒA

Tại bảng C, Urawa Red Diamonds được xem là đối thủ mạnh nhất với 2 lần liên tiếp vô địch Nhật Bản. Do vậy, mục tiêu của thầy trò HLV Nguyễn Hồng Phẩm là cạnh tranh ngôi nhì bảng C với 2 đối thủ còn lại Taichung Blue Whale và Odisha. Taichung Blue Whale là CLB nữ hàng đầu Đài Loan, có các ngoại binh đến từ Nhật Bản và 2 tuyển thủ Thái Lan rất quen với các tuyển thủ VN của CLB nữ TP.HCM.

C Ố GẮNG TỪNG TRẬN MỘT

Chuẩn bị cho lần đầu tiên giong buồm ra biển lớn châu lục, CLB nữ TP.HCM được tạo điều kiện rất tốt, khi ký hợp đồng với 3 ngoại binh gồm tiền vệ Tatiana Mason, trung vệ Talani Barnet cùng tiền đạo Root Medhan Callahan. Thủ lĩnh Huỳnh Như đã trở lại sau 2 năm thi đấu ở Bồ Đào Nha trong màu áo Lank FC, vừa cùng toàn đội hoàn tất đợt tập huấn đặc biệt ở Hàn Quốc. HLV Nguyễn Hồng Phẩm cho biết: "CLB nữ TP.HCM là đội VN đầu tiên dự giải C1 châu Á nữ. Chúng tôi có sự chuẩn bị kỹ, trong đó có 10 ngày tập huấn ở Hàn Quốc. Tại bảng C, tất cả các đội đến đây đều mạnh. Chúng tôi đã chuẩn bị các phương án để đạt kết quả tốt nhất. Mục tiêu của CLB nữ TP.HCM là cố gắng từng trận một để vượt qua vòng bảng, nếu đã vào vòng trong thì lại cố gắng từng trận một. Trận đầu tiên khi nào cũng khó khăn. Lường trước điều này nên chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt để nghiên cứu đối thủ, đấu pháp thi đấu trong điều kiện trời khô hoặc có mưa. Đặc biệt, đến lúc này 3 ngoại binh đều đang hòa nhập tốt về múi giờ sinh học, ăn uống, sinh hoạt, tập luyện… Họ đang ngày càng gắn kết hơn trong và ngoài sân cỏ, mang đến luồng gió mới cho đội. Bóng đá là môn tập thể, chúng tôi sẽ cố gắng đạt được những mục tiêu đã đề ra".

Tiền vệ kỳ cựu Trần Thị Thùy Trang bày tỏ: "Mục tiêu của chúng tôi là cố gắng nỗ lực thi đấu hết mình và có kết quả cao nhất. Đội hy vọng sẽ lọt vào vòng trong bằng những nỗ lực của mình. Với sự quan tâm của lãnh đạo CLB và lãnh đạo Sở VH-TT TP.HCM, đội đã tăng cường 3 ngoại binh và có sự quay về của Huỳnh Như. Họ sẽ tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi, để tự tin đối đầu với các CLB của châu lục".

Sân Thống Nhất sẽ mở cửa tự do để khán giả đến ủng hộ cho CLB nữ TP.HCM và các đội bóng ở bảng C. Lịch thi đấu ngày 6.10, lúc 15 giờ sẽ diễn ra trận đấu giữa Urawa Red Diamonds và Odisha; CLB nữ TP.HCM sẽ đối đầu Taichung Blue Whale lúc 19 giờ.