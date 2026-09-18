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    Thể thaoCác môn khác

    Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ngày 18.9 - ASIAD 20: Chờ U.23, bóng chuyền nữ và teqball gây sốc

    Quang Tuyến
    Quang Tuyến
    Chỉ có 3 môn thể thao của Việt Nam tranh tài trong ngày 18.9. Tuy nhiên đó lại là các môn gây chú ý, nhất là bóng đá nam, bóng chuyền nữ và cùng với đó là teqball đang gây dấu ấn tại ASIAD 20.

    Ngày 18.9 bên cạnh lễ thượng cờ của đoàn thể thao Việt Nam lúc 8 giờ (giờ Việt Nam), sẽ có 3 môn thể thao có VĐV Việt Nam tranh tài gồm

    11 giờ, đôi nam nữ Nguyễn Hoàng Minh Tâm và Trịnh Gia Nghi sẽ thi đấu nội dung này ở môn teqball. Lần lượt cặp Việt Nam sẽ gặp 5 đối thủ ở bảng B gồm Nhật Bản (11 giờ), Iraq (12 giờ 30), Lào (13 giờ 30), Hàn Quốc (14 giờ 30) và Kygryzstan (15 giờ). Trong đó Iraq và Lào là 2 đôi mà cặp đôi của Việt Nam từng gặp ở đại hội thể thao bãi biển châu Á 2026 và đều thắng. Còn lại các đối thủ khác đều có thể chơi được. Nếu vào tứ kết, 2 VĐV Việt Nam sẽ thi đấu từ 16 giờ 30.

    Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ngày 18.9 - ASIAD 20: Chờ U.23, bóng chuyền nữ và teqball gây sốc- Ảnh 1.

    Các VĐV teqball đang gây chú ý khi lọt vào trận tranh HCĐ

    ẢNH: Đ.K

    13 giờ 30 là trận đội U.23 Việt Nam gặp Philippines. Đây là trận mà nếu thắng, chúng ta sẽ tự quyết cơ hội vào tứ kết. Sau trận hòa kém may mắn trước Kuwait, HLV Đinh Hồng Vinh và các học trò đều hiểu rằng, đây là cơ hội mấu chốt để U.23 Việt Nam khẳng định mình ở sân chơi châu lục. Một trận thắng sẽ giúp cho Thanh Nhàn và các đồng đội dễ tính hơn khi gặp Uzbekistan ở trận cuối.

    Lịch thi đấu đoàn Việt Nam ngày 18.9 - ASIAD 20: Chờ U.23, bóng chuyền nữ và teqball gây sốc- Ảnh 2.

    Bóng chuyền nữ Việt Nam thắng dễ Hong Kong

    ẢNH: HIỀN TRẦN

    14 giờ là trận bóng chuyền nữ giữa Việt Nam và Hàn Quốc. Sau 2 trận thắng, các cô gái chúng ta đã chắc chắn vào tứ kết, nên trận đấu này sẽ tranh đầu bảng để thuận lợi khi vào sâu. Tại ASIAD Hàng Châu 3 năm trước, Việt Nam từng thắng Hàn Quốc vì thế hy vọng lần này các cô gái của HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ tiếp tục chơi thăng hoa.

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