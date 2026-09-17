Môn teqball ASIAD 2026: Bá Trường Giang hai lần đánh rơi lợi thế

Dẫn trước 2 trận bằng sự quả cảm

Nội dung đơn nam môn teqball ASIAD 2026 có 11 VĐV của 11 quốc gia tham dự chia làm 2 bảng. VĐV Bá Trường Giang của Việt Nam rơi vào bảng 6 cùng với 5 đối thủ đến từ Nhật Bản, Indonesia, Hàn Quốc, Lào và Philippines. Trong đó nặng ký nhất chính là Putra Yoga Ardika (Indonesia) từng giành HCB SEA Games năm rồi và Wase Akinori của chủ nhà, từng vô địch World Tour vài năm trước.

Lãnh đội Trần Duy Khâm (phải), HLV Lê Quang Khang (trái) cùng Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa ẢNH: Đ.K

Lãnh đội Trần Duy Khâm cho biết dù là đối thủ rất khó chịu, nhưng với tâm lý thoải mái và sẵn sàng chơi những trận "bùng nổ", Bá Trường Giang hoàn toàn tự tin khi gặp ngay 2 đối thủ này ở 2 trận đầu. Chỉ cần giải quyết được những "khúc xương" này thì VĐV Việt Nam không chỉ thẳng tiến tứ kết mà còn mở ra cơ hội có huy chương.

Thực tế, VĐV Việt Nam đã cho thấy khả năng nhập cuộc đầy chủ động, có nhiều thời điểm chơi tốt, giao bóng rất hay, kiểm soát thế trận và buộc đối thủ phải rơi vào thế bám đuổi. Anh đã tạo được lợi thế rõ ràng trước đối thủ khi đều thắng trước cả 2 ván đầu tiên. Trước Putra Yoga Ardika, Trường Giang đã dẫn xa 12/7, còn trước Wase Akinori tuy thắng sát nút 12/11 nhưng đó là một ván thắng của sự quả cảm và tinh thần chiến đấu bền bỉ.

Việc liên tiếp tạo được thế dẫn trước trước những đối thủ mạnh cho thấy năng lực cạnh tranh của đại diện Việt Nam. Trường Giang đã có một màn trình diễn mở đầu đáng khen khi duy trì sự tỉnh táo trong những thời khắc quyết định. Chính khát khao và sự tập trung rất hay này đã làm rền vang tiếng vỗ tay từ người xem dành cho VĐV Việt Nam.

Trường Giang tranh thủ tập giữa các trận đấu ẢNH: Đ.K

Đánh rơi lợi thế đáng tiếc

Nhưng đáng tiếc, lợi thế ấy chưa đủ để được chuyển hóa thành chiến thắng cuối cùng, gây tiếc nuối cho rất nhiều người có mặt tại nhà thi đấu Nagoya City Higashi Sports Center. Đặc biệt khi trận đấu bước vào giai đoạn căng thẳng, VĐV Việt Nam lại kém may mắn và có phần lúng túng khi đối thủ điều chỉnh và duy trì sự ổn định tốt hơn.

Như ở ván 2 trận gặp đối thủ Indonesia, Trường Giang đã tung cú dứt điểm ngoạn mục nhưng lại trúng cạnh bàn khiến thua ngược 11/12, từ đó thua luôn 8/12 ván cuối nên thua chung cuộc 1-2. Tương tự, VĐV Việt Nam đã giằng co với đối thủ chủ nhà đến 10/10 rồi cũng thua lại 10/12, dẫn đến thua luôn ván cuối 8/12, nên cũng thua chung cuộc 1-2.

Cả 2 trận này kịch bản có những điểm tương đồng: Trường Giang tạo được khoảng cách, nhưng sau đó không thể duy trì lợi thế đến cùng. Trong teqball, nơi mỗi tình huống xử lý trên bàn đều có thể thay đổi cục diện, một chuỗi điểm mất liên tiếp đủ khiến thế trận đảo chiều rất nhanh.

Trường Giang cho biết sau trận: "Tôi rất tiếc vì đã để lỡ cơ hội vào vòng tranh huy chương. Đối thủ mạnh nhưng tôi đã chơi tập trung từ đầu và đã vượt lên bằng chính khả năng của mình. Nhưng tôi đã không thể giữ được ưu thế này khi mắc vài sai sót".

Bá Trường Giang tỏ ra tiếc nuối ẢNH: Đ.K

Vì 2 trận thua ngược này, nên Bá Trường Giang bước vào các trận còn lại trong tâm lý nặng nề anh đã để thua VĐV Hàn Quốc, Philippines và chỉ thắng đối thủ Lào 2-0. Chung cuộc Trường Giang thắng 1 trận và thua 4 trận, xếp thứ 5/6 VĐV không thể vào tứ kết. Tiếc cho anh và tiếc cho teqball Việt Nam đã bỏ cơ hội ghi dấu ấn tại ASIAD 2026.

Chiều tối nay, Bá Trường Giang và Lê Anh Khoa sẽ thi đấu nội dung đôi nam. Có 12 cặp VĐV chia làm 4 bảng, mỗi bảng 3 cặp. 2 VĐV Việt Nam chung bảng B với Ấn Độ và Hàn Quốc. Theo quy định chỉ cần một chiến thắng, teqball Việt Nam nhiều khả năng sẽ lọt vào tứ kết.