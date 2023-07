Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam tại World Cup 2023, gặp Hà Lan ngày nào?

Sau hai trận đấu tại World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua đương kim vô địch Mỹ với tỷ số 0-3 và đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 0-2 vào ngày 27.7. Tuy nhiên, ấn tượng để lại của thầy trò HLV Mai Đức Chung và các cô gái Việt Nam chính là ý chí mạnh mẽ không hề "buông xuôi" khi phải đối mặt với những đội tuyển rất mạnh ở đấu trường thế giới.

Đội tuyển nữ Việt Nam vẫn còn một trận đấu khó khăn tại World Cup 2023 REUTERS

Khó khăn vẫn chưa dừng lại và các cầu thủ đội tuyển nữ Việt Nam cần phải thể hiện thêm ý chí vì màu cờ sắc áo thêm lần nữa khi phải đối mặt với đội bóng á quân World Cup là đội tuyển Hà Lan ở lượt trận cuối cùng. Đội bóng "Cơn lốc màu da cam" vừa có trận hòa với đội tuyển Mỹ 1-1 ở lượt đấu thứ 2 và chắc chắn rất muốn chiến thắng trong trận đấu cuối cùng với đội tuyển nữ Việt Nam để chắc chắn có vé vào vòng knock-out.

Thua Bồ Đào Nha, đội tuyển nữ Việt Nam bị loại sớm khỏi World Cup 2023

Đội tuyển nữ Hà Lan rất cần thêm chiến thắng REUTERS

Trận đấu của đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Hà Lan diễn ra vào lúc 14 giờ (giờ Việt Nam) ngày 1.8 trên sân vận động Forsyth Barr của New Zealand. Đây là sân mà đội tuyển Hà Lan đã từng đánh bại đội tuyển Bồ Đào Nha với tỷ số 1-0 trong lượt trận ra quân.

Các trận đấu của World Cup nữ 2023 được trực tiếp trên kênh ON Sports News (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-sports-news-1,VTVcab18_HD.html), ON Football (Link xem trực tiếp: https://www.vtvcab.vn/channel/on-football-hd-1,VTVcab16_HD.html) của VTVcab. Ngoài ra người hâm mộ có thể xem trực tiếp trên các ứng dụng như TV360, On Plus.