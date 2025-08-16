Lịch thi đấu đội tuyển nữ Việt Nam-Úc hôm nay: Cuộc chiến của bản lĩnh, quyết vào chung kết

S ỨC MẠNH TẬP THỂ

Trước vòng bán kết, đội tuyển nữ VN dẫn đầu giải đấu ở nhiều chỉ số quan trọng. Các học trò HLV Mai Đức Chung ghi nhiều bàn thắng nhất (14 bàn, bằng đội tuyển nữ Thái Lan), dứt điểm nhiều nhất (84 lần), dứt điểm trúng đích nhiều nhất (36 lần) và là đội duy nhất chưa để thủng lưới lần nào. Đội tuyển nữ VN dẫn đầu bảng A nhờ tập thể đồng đều, với các cá nhân xuất sắc rải đều các tuyến.

Bộ ba trung vệ Chương Thị Kiều, Thu Thương, Diễm My (hoặc Trần Thị Thu) tạo ra sự ổn định, chắc chắn trước khung thành thủ môn Kim Thanh. Đây đều là những nhân tố giàu kinh nghiệm, trụ cột của đội nữ VN nhiều năm qua. Ở hai biên, Trần Thị Duyên và Thu Thảo lên công về thủ toàn diện, tạo ra nhiều sức ép đáng kể cho hàng thủ đối phương. Nơi trung tâm, Hải Linh và Thái Thị Thảo vẫn đang rất vững vàng. Còn hàng công, bên cạnh Bích Thùy được tin tưởng tuyệt đối, các nhân tố còn lại như Huỳnh Như, Hải Yến, Nguyễn Thị Vạn, Ngân Thị Vạn Sự… chơi từ mức tròn vai trở lên và đều để lại dấu ấn. Ngoài ra, những cầu thủ dự bị như Tuyết Dung, Trúc Hương cũng thi đấu rất tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Huỳnh Như (phải) và đồng đội đang có phong độ cao ở giải lần này ẢNH: MINH TÚ

Nhờ đó, đội tuyển nữ VN luôn duy trì thế trận kiểm soát, chơi trên chân đối thủ, đồng thời liên tục hoán đổi vị trí để tạo ra các phương án tấn công đa dạng, gây bất ngờ cho đối phương. Ông Palatsides (HLV đội tuyển nữ Úc) đánh giá: "Tất cả cầu thủ VN đều nguy hiểm như nhau". Chia sẻ của chiến lược gia này có cơ sở, bởi đã có 10 cầu thủ từ cả ba tuyến lập công cho đội nữ VN. 3 người ghi bàn nhiều nhất là tiền đạo Hải Yến (3 bàn), chân chạy cánh Vạn Sự (2 bàn) và hậu vệ Thu Thảo (2 bàn).

Về phía đội tuyển nữ Úc, họ được đánh giá rất cao ở thể hình, thể lực và khả năng không chiến. Tuy nhiên, HLV Mai Đức Chung chắc chắn đã nghiên cứu kỹ và đội nữ VN đủ sức hóa giải các tình huống bóng bổng. Sơ đồ chiến thuật 3-4-3 mà chúng ta đang vận hành có thể chuyển thành 5-4-1 để phòng ngự chặt chẽ hơn, hạn chế khả năng tạt cánh đánh đầu của đối phương. Đồng thời, đội nữ VN cũng sẵn sàng phản công, khai thác điểm yếu thiếu tập trung, non kinh nghiệm của các cầu thủ Úc. Nếu làm được điều này, cơ hội để các cô gái vàng giành chiến thắng là rất lớn.

T RẬN đội tuyển nữ M YANMAR - Thái Lan KHÓ LƯỜNG

Lúc 16 giờ cùng ngày, đội tuyển nữ Myanmar sẽ chạm trán Thái Lan. Đội nữ Thái Lan đang trong giai đoạn thử nghiệm, đem đến VN đội hình còn rất trẻ, chỉ có 1 cầu thủ sinh năm 1995, phần còn lại sinh sau năm 2000. Họ đã thi đấu hay, xứng đáng với vị trí nhì bảng A, nhưng vì còn trẻ nên cũng bộc lộ sự non nớt trong lối chơi. Trong khi đó, đội nữ Myanmar cho thấy mình xứng đáng là ứng cử viên vô địch khi đã đánh bại Úc, cầm hòa Philippines để giành ngôi đầu bảng B một cách thuyết phục.

HLV Uki Tetsuro (đội tuyển nữ Myanmar) cho biết: "Kể từ đầu giải, chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn nhưng các cầu thủ luôn thể hiện tinh thần chiến đấu cao nhất, nỗ lực nên đã vào được bán kết. Với trận gặp Thái Lan, chúng tôi chỉ có 2 ngày hồi phục. Chính vì thế, chúng tôi đang quan tâm tới việc phục hồi cho cầu thủ, sau đó là chuẩn bị tốt nhất cho trận đấu quan trọng này".

Trong những lần đối đầu trước đây, các cô gái xứ sở chùa vàng có thành tích vượt trội. Hai đội gặp nhau 27 lần, đội tuyển nữ Thái Lan thắng đến 17 trận và chỉ thua 4. Tuy nhiên, ở lần gặp này mọi chuyện có thể rất khác.