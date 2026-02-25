Lịch thi đấu futsal nữ Việt Nam hôm nay: Bài học nghiệt ngã sau trận thua Úc, phải thắng Philippines

T ÂN BINH ĐÁNG GỜM

Trận đấu "mở hàng" cho năm mới của bóng đá VN diễn ra với một kịch bản khá bất ngờ, khi nhà đương kim vô địch futsal Đông Nam Á thi đấu chật vật trước đội tuyển Úc - tân binh của giải đấu. Dù được đánh giá cao hơn về mặt kinh nghiệm và thứ hạng FIFA, nhưng các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã cảm nhận được sự khó khăn ngay từ những phút thi đấu đầu tiên. Đội tuyển futsal nữ Úc đã rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh một đội bóng non trẻ để trình diễn lối chơi đầy hiện đại, khoa học và sung mãn. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt lớn nhất chính là nền tảng thể chất vượt trội của các cầu thủ xứ sở chuột túi. Với sải chân dài và khả năng tì đè ấn tượng, cầu thủ Úc không ngần ngại đẩy cao đội hình, thực hiện chiến thuật pressing tầm cao ngay sát khung thành đối phương. Chính điều này đã tạo ra một áp lực nghẹt thở, khiến các cô gái VN vốn quen với lối đá kỹ thuật, phối hợp nhỏ bị rơi vào trạng thái bối rối và khó khăn trong việc triển khai tấn công.

Đội tuyển futsal nữ VN (phải) thua tân binh Úc trong trận ra quân ảnh: FAT

Thêm vào đó, việc phải thi đấu vào khung giờ trưa dường như đã bào mòn đáng kể sức bền của các cầu thủ VN. Trong khi đối thủ vẫn duy trì khả năng bứt tốc mạnh mẽ thì các cầu thủ áo đỏ lại thất thế hoàn toàn trong các tình huống tranh chấp tay đôi. Sự xuất hiện của Nikkita Fazzari bên phía đội tuyển Úc thực sự là một bài toán khó đối với hệ thống phòng ngự VN. Cầu thủ này không chỉ sở hữu kỹ thuật cá nhân khéo léo mà còn có khả năng càn lướt. Trong hiệp 1, đội tuyển futsal nữ Úc với sự nhập cuộc chủ động và tự tin đã khiến cho các cầu thủ VN bị bối rối. Úc là đội bóng tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm hơn trong nửa đầu trận đấu.

P HẢI TRẢ GIÁ VÌ PHUNG PHÍ CƠ HỘI

Bước sang hiệp 2, những điều chỉnh chiến thuật của HLV Nguyễn Đình Hoàng bước đầu đã mang lại những tín hiệu tích cực khi cầu thủ VN chủ động đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn thắng. Thế nhưng những cơ hội ngon ăn lần lượt trôi qua trước mũi giày của Nguyễn Phương Anh, K'Thủa. Khi không thể tận dụng cơ hội để chọc thủng lưới đối thủ, đội tuyển futsal nữ VN đã phải nếm trải quy luật nghiệt ngã của bóng đá. Phút 23, Fruscalzo đệm bóng cận thành mở tỷ số cho đội tuyển Úc sau tình huống đá biên chớp nhoáng. Bàn thua này như một đòn giáng mạnh vào tâm lý các cầu thủ VN, khiến những nỗ lực triển khai tấn công sau đó càng trở nên vội vàng và thiếu chính xác. Trong những phút cuối trận, khi thể lực đã xuống và sự bế tắc lên đến đỉnh điểm, VN buộc phải sử dụng chiến thuật power-play với hy vọng tìm kiếm bàn gỡ hòa. Tuy nhiên, chính trong hoàn cảnh ngặt nghèo này, một sai sót cá nhân đã đặt dấu chấm hết cho mọi nỗ lực. Pha xử lý hỏng của Thanh Ngân đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn để Fazzari dứt điểm vào lưới trống, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội tuyển Úc ở phút 39.

Thất bại trong ngày ra quân đã phơi bày nhiều hạn chế của đội tuyển futsal nữ VN. Nhưng trong bóng đá, trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn. Điều quan trọng là Trần Thị Thùy Trang và các đồng đội cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần, cải thiện những điểm còn thiếu sót để chơi tốt hơn trong giai đoạn còn lại của bảng B, khi lần lượt chạm trán với Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 25.2 và Myanmar vào 13 giờ 30 ngày 26.2. Đội bóng của HLV Nguyễn Đình Hoàng được dự báo sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong hành trình bảo vệ ngôi hậu futsal khu vực.



